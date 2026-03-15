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19:19 - Élections à Cours : l'impact des caractéristiques démographiques Quel impact auront les habitants de Cours sur le résultat des municipales ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,07% et une densité de population de 128 hab/km², les enjeux liés au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (63,51%) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 2164 votants. Le nombre de familles monoparentales (15,74%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (10,14%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Cours mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,76% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Vote RN à Cours : les derniers résultats Le Rassemblement national était resté en retrait lors des municipales à Cours il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen séduisait 33,79% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis dominait Emmanuel Macron localement avec 55,43% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 25,53% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Cours comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 49,54% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier round, un résultat de 46,23% pour le RN. C'est lui qui s'imposera avec 52,11% lors du vote final, actant la victoire pour Jonathan Gery.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Cours L'abstention s'élevait à 61,62 % à Cours pour le premier tour des élections de 2020, proche des 55,3 % observés au niveau national, de nombreux électeurs ayant préféré éviter les bureaux de vote à cause de l'épidémie de coronavirus. Il est pourtant de coutume d'observer qu'une municipale demeure, avec l'élection du président de la République, le rendez-vous où les citoyens se rendent le plus aux urnes, le choix de leur maire et du chef de l'État leur tenant tout particulièrement à cœur. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été marquée par une abstention à 23,94 % dans la ville (participation de 76,06 %). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 45,65 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 31,28 %, loin des 50,65 % affichés aux législatives de 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité qui résiste relativement bien à l'abstention. Pour ces municipales 2026, cette donnée à Cours sera en définitive capitale dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Les votes d'il y a deux ans : quels résultats à Cours ? Lors des législatives de juin 2024, les votants de Cours portaient leur choix sur Jonathan Gery (Rassemblement National) avec 46,23% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Jonathan Gery culminant à 52,11% des suffrages exprimés sur place. Le rendez-vous électoral des Européennes en amont à Cours avait cette fois vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (49,54%), suivie par Valérie Hayer qui avait recueilli 11,44% des suffrages. La situation politique de Cours a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait refléter une terre sans déterminisme électoral, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Cours affichait un profil politique atypique il y a 4 ans La synthèse des votes de 2022 dépeint Cours comme un territoire aux votes hétérogènes. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Cours était en effet marquée par l'avantage de Marine Le Pen avec 33,79% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 23,87%. Le second tour validait ensuite cette introduction en livrant 55,43% pour Marine Le Pen, contre 44,57% pour d'Emmanuel Macron. Lors des législatives par la suite, les votants de Cours plébiscitaient Nathalie Serre (LR) avec 34,99% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 74,65%.

12:58 - Municipales à Cours : des impôts en hausse au cœur de la campagne Alors que les impôts locaux se sont accrus à Cours entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 10,82 % en 2024 (dernière date de relevé), pour un produit communal totalisant 50 400 euros environ la même année, en net recul par rapport aux 479 410 € récoltés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Cours a évolué pour se fixer à 28,79 % en 2024 (contre 17,79 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec toutes ces données, le montant moyen payé par foyer fiscal à Cours a atteint 774 € en 2024 (contre 655 € en 2020).

11:59 - Une majorité Divers droite issue du résultat des municipales de 2020 à Cours Dans la ville de Cours, les configurations politiques locales sont encore à l'heure actuelle façonnées par le verdict du dernier scrutin municipal. Sans aucune opposition, 'Ensemble agir pour cours' a naturellement engrangé 100,00% des soutiens lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition a logiquement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour ces municipales 2026 à Cours, cette géographie électorale pose les bases. L'émergence ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux principaux au lendemain de ce scrutin sans véritable concurrence. La liste des candidatures fournit assurément déjà un début de réponse.