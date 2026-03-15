Résultat municipale 2026 à Cours (69470) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cours a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cours, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cours [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrice VERCHÈRE
Patrice VERCHÈRE (25 élus) L'avenir de Cours, notre engagement ! 		1 271 67,18%
  • Patrice VERCHÈRE
  • Cécile VERNAY-CHERPIN
  • Jonathan PONTET
  • Marie-Claire DUBOUIS
  • Bernard BOURELIER
  • Catherine DEPIERRE
  • Eric BECOT
  • Jeanne-Marie BERCHOUX-LAMBERT
  • Régis AUCLAIR
  • Christine TRABAL
  • Olivier DUBOUIS
  • Angélique BOUJOT
  • Ludovic DAIM
  • Lydie LEROY
  • Pascal PALLUET
  • Agnès GIRAUD-PASSOT
  • Dimitri SAUNIER
  • Frédérique SIMON
  • Thibault BURNICHON
  • Laurence BEZACIER
  • Yoan DUCHARNE
  • Anne-Lore PERRAUD
  • Christian DULAC
  • Delphine CHARRIER
  • Michel GABRIELLI
Pierre Claude René FAURIAT
Pierre Claude René FAURIAT (3 élus) Cours Ensemble 2026 		384 20,30%
  • Pierre Claude René FAURIAT
  • Nathalie VOINSON
  • Jean-Louis LAFONT
Sylvain BRUN
Sylvain BRUN (1 élu) Liste alternative citoyenne pour Cours 		237 12,53%
  • Sylvain BRUN
Participation au scrutin Cours
Taux de participation 60,94%
Taux d'abstention 39,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Nombre de votants 1 942

Source : ministère de l’Intérieur

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