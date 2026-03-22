Résultat municipale 2026 à Courseulles-sur-Mer (14470) – Résultats du 2e tour [PUBLIE]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Courseulles-sur-Mer est dévoilé. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Courseulles-sur-Mer, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Courseulles-sur-Mer [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Olivier LAVAULT
Olivier LAVAULT (21 élus) UN NOUVEAU CAP POUR COURSEULLES 		1 376 52,74%
  • Olivier LAVAULT
  • Sarah BEAUDOUX
  • Serge MORISSET
  • Alexandra PIERRE
  • Eric FALAISE
  • Sophie CREPON
  • François LECOQ
  • Anne-Marie VAN VEEN
  • Jerome IGUAL
  • Alicia LECOQ
  • Eric BOSMEL
  • Iris JEANNE
  • Patrice PETIT
  • Fanny GODIER
  • Frederic GALLIEN
  • Colette PETIT
  • Olivier LAURENT
  • Catherine MOREL
  • Raphaël RAMIREZ
  • Justine LABOUISE
  • Jean-Philippe AILHAUD
Anne-Marie PHILIPPEAUX
Anne-Marie PHILIPPEAUX (4 élus) Courseulles au Coeur, l'Ambition Continue 		777 29,78%
  • Anne-Marie PHILIPPEAUX
  • Sébastien GEFFROY
  • Michèle TANNÉ
  • Bruno DUBOIS
Emmanuelle PITEL
Emmanuelle PITEL (2 élus) POUR COURSEULLES DEMAIN 		456 17,48%
  • Emmanuelle PITEL
  • Hubert REBULET
Participation au scrutin Courseulles-sur-Mer Partiels *
Taux de participation 67,78%
Taux d'abstention 32,22%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,61%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Nombre de votants 2 678

* Résultats partiels sur 75% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Courseulles-sur-Mer - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier LAVAULT
Olivier LAVAULT (Ballotage) UN NOUVEAU CAP POUR COURSEULLES 		1 056 41,69%
Anne-Marie PHILIPPEAUX
Anne-Marie PHILIPPEAUX (Ballotage) Courseulles au Coeur, l'Ambition Continue 		774 30,56%
Emmanuelle PITEL
Emmanuelle PITEL (Ballotage) POUR COURSEULLES DEMAIN 		703 27,75%
Participation au scrutin Courseulles-sur-Mer
Taux de participation 66,25%
Taux d'abstention 33,75%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,29%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Nombre de votants 2 621

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