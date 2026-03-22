Résultat municipale 2026 à Courseulles-sur-Mer (14470) – Résultats du 2e tour [PUBLIE]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Courseulles-sur-Mer est dévoilé. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Courseulles-sur-Mer, transmis par le ministère de l'Intérieur.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Courseulles-sur-Mer [EN COURS]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix Partiels *
|Olivier LAVAULT (21 élus) UN NOUVEAU CAP POUR COURSEULLES
|1 376
|52,74%
|
|Anne-Marie PHILIPPEAUX (4 élus) Courseulles au Coeur, l'Ambition Continue
|777
|29,78%
|
|Emmanuelle PITEL (2 élus) POUR COURSEULLES DEMAIN
|456
|17,48%
|
|Participation au scrutin
|Courseulles-sur-Mer Partiels *
|Taux de participation
|67,78%
|Taux d'abstention
|32,22%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,61%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,97%
|Nombre de votants
|2 678
* Résultats partiels sur 75% des bureaux de vote
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Courseulles-sur-Mer - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier LAVAULT (Ballotage) UN NOUVEAU CAP POUR COURSEULLES
|1 056
|41,69%
|Anne-Marie PHILIPPEAUX (Ballotage) Courseulles au Coeur, l'Ambition Continue
|774
|30,56%
|Emmanuelle PITEL (Ballotage) POUR COURSEULLES DEMAIN
|703
|27,75%
|Participation au scrutin
|Courseulles-sur-Mer
|Taux de participation
|66,25%
|Taux d'abstention
|33,75%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,29%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,07%
|Nombre de votants
|2 621
Election municipale 2026 à Courseulles-sur-Mer [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Courseulles-sur-Mer sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Courseulles-sur-Mer.
L'actu des élections municipales 2026 à Courseulles-sur-Mer
18:36 - L'année de la dissolution, comment Courseulles-sur-Mer a-t-elle voté ?
L'orientation des électeurs de Courseulles-sur-Mer a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune donnait à voir une zone pivot, elle s'est affichée deux ans plus tard comme un territoire bleu marine. Pour le tour unique des européennes 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (32,46%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Courseulles-sur-Mer avaient ensuite favorisé Philippe Chapron (Rassemblement National) avec 29,68% au premier tour, devant Cédric Nouvelot (Divers droite) avec 25,18%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Bertrand Bouyx (Ensemble !), avec 61,92%.
15:57 - La liste "Unis Pour Courseulles" grande gagnante des dernières élections municipales à Courseulles-sur-Mer
Lors des municipales il y a 6 ans à Courseulles-sur-Mer, les résultats ont livré un tableau détaillé des forces politiques en présence. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Anne-Marie Philippeaux (Divers droite) a coiffé ses concurrents au poteau en recueillant 53,07% des suffrages. Deuxième, Frédéric Pouille (Divers droite) a obtenu 46,92% des voix. Cette victoire écrasante de la candidate Divers droite a rendu tout second tour inutile. Pour ces municipales 2026 à Courseulles-sur-Mer, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Renverser une telle majorité représentera le principal enjeu pour les forces d'opposition ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
13:58 - Qui s'est qualifié à Courseulles-sur-Mer pour la finale des municipales ?
Les votants ont donc à disposition ce dimanche, dans les bureaux de vote, les bulletins de Emmanuelle Pitel avec la liste "Pour Courseulles Demain" (LDVD), Olivier Lavault sous l'étiquette LDIV ("Un Nouveau Cap Pour Courseulles") et Anne-Marie Philippeaux, à la tête de "Courseulles Au Coeur, L'ambition Continue" (LDVC), d'après les candidatures pour le second tour publiées cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Accessibles jusqu'à 18 heures, les 4 bureaux de vote de la ville de Courseulles-sur-Mer permettront aux électeurs de s'exprimer.
11:59 - Rappel des résultats de la semaine dernière à Courseulles-sur-Mer pour l'élection municipale
A l'ouverture de l'élection municipale à Courseulles-sur-Mer, malgré une abstention historiquement haute en France, le vote s'est soldé par une participation de 66,25 % localement. Au terme de ce vote, c'est Olivier Lavault qui a dominé en récoltant 41,69 % des voix. Derrière, Anne-Marie Philippeaux (Divers centre) s'est classée deuxième avec 30,56 %. L'avance du gagnant provisoire a été très nette. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Emmanuelle Pitel, étiquetée Divers droite, s'est classée troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
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