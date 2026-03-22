Résultat municipale 2026 à Courtacon (77560) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Courtacon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Courtacon, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Courtacon [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marjorie SCOUPE (8 élus) ENSEMBLE POUR L'AVENIR DE COURTACON
|60
|43,48%
|
|Matthias GARNIER (2 élus) COURTACON AVEC VOUS !
|48
|34,78%
|
|Simon AGNUS (1 élu) AIMER COURTACON
|30
|21,74%
|
|Participation au scrutin
|Courtacon
|Taux de participation
|84,76%
|Taux d'abstention
|15,24%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,72%
|Nombre de votants
|139
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Courtacon - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marjorie SCOUPE (Ballotage) ENSEMBLE POUR L'AVENIR DE COURTACON
|57
|43,51%
|Matthias GARNIER (Ballotage) COURTACON AVEC VOUS !
|51
|38,93%
|Simon AGNUS (Ballotage) AIMER COURTACON
|23
|17,56%
|Participation au scrutin
|Courtacon
|Taux de participation
|81,10%
|Taux d'abstention
|18,90%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,75%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,75%
|Nombre de votants
|133
Election municipale 2026 à Courtacon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Courtacon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Courtacon.
L'actu des élections municipales 2026 à Courtacon
18:35 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Courtacon
Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution de 2024, les votants de Courtacon portaient leur choix sur Isabelle Perigault (Les Républicains) avec 42,31% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Isabelle Perigault culminant à 56,12% des suffrages exprimés localement. Les Européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Courtacon avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe' de François-Xavier Bellamy (29,07%), avec en deuxième position la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui avait obtenu 27,91% des suffrages. La situation politique de Courtacon a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune semblait refléter un secteur difficile à classer, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme une place forte pour la droite classique.
15:57 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Courtacon
Les rapports de force politiques locaux actuels à Courtacon demeurent encore influencés par le verdict du dernier scrutin municipal. Signalons qu'à l'époque, ce scrutin s'est déroulé avec des candidatures individuelles et non de listes, avec la possibilité de barrer ou ajouter des noms au bulletin de vote. 11 sièges ont par ailleurs été pourvus dès le premier tour. Lors de ce premier round, Nicolas Scoupe a recueilli le plus de suffrages avec 67 bulletins (90,54%). Juste derrière, Martine Nzaba a obtenu 65 voix (87,83%). Enfin, on retrouvait Bruno Picard, rassemblant 86,48% des électeurs. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. En ce jour d'élections municipales 2026 à Courtacon, les citoyens sont de nouveau invités à désigner leurs représentants dans cette configuration très spéciale. À noter que la règle des candidatures sans liste n'a en revanche plus cours désormais.
13:58 - Une triangulaire pour le 2e tour de l'élection de Courtacon
Se retrouvent donc à ce second tour ce dimanche : la liste de Marjorie Scoupe (DIV), la liste de Matthias Garnier (DIV) et la liste menée par Simon Agnus (DIV), selon les listes des candidats au deuxième tour rendues publiques cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Le bureau de vote de la commune de Courtacon ferme ses portes à 18 heures.
11:59 - Marjorie Scoupe, Matthias Garnier et Simon Agnus forment le trio de tête à Courtacon
Marjorie Scoupe a remporté le premier round des municipales 2026 à Courtacon il y a une semaine, avec 43,51 % des votes. Matthias Garnier a obtenu la seconde place avec 38,93 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Du côté des autres candidats, avec 17,56 %, Simon Agnus est arrivé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Enfin, concernant la participation à Courtacon, le vote a mobilisé 81,10 % des électeurs, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
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