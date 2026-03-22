Résultat municipale 2026 à Courtacon (77560) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Courtacon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Courtacon, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Courtacon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marjorie SCOUPE
Marjorie SCOUPE (8 élus) ENSEMBLE POUR L'AVENIR DE COURTACON 		60 43,48%
  • Marjorie SCOUPE
  • Joël FADIN
  • Regine VIENNOT
  • Bruno PICARD
  • Claudine CARON
  • Nicolas SCOUPE
  • Martine BONTOUR
  • Tiago DA COSTA
Matthias GARNIER
Matthias GARNIER (2 élus) COURTACON AVEC VOUS ! 		48 34,78%
  • Matthias GARNIER
  • Agathe JACQUES
Simon AGNUS
Simon AGNUS (1 élu) AIMER COURTACON 		30 21,74%
  • Simon AGNUS
Participation au scrutin Courtacon
Taux de participation 84,76%
Taux d'abstention 15,24%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,72%
Nombre de votants 139

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Courtacon - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marjorie SCOUPE
Marjorie SCOUPE (Ballotage) ENSEMBLE POUR L'AVENIR DE COURTACON 		57 43,51%
Matthias GARNIER
Matthias GARNIER (Ballotage) COURTACON AVEC VOUS ! 		51 38,93%
Simon AGNUS
Simon AGNUS (Ballotage) AIMER COURTACON 		23 17,56%
Participation au scrutin Courtacon
Taux de participation 81,10%
Taux d'abstention 18,90%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,75%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75%
Nombre de votants 133

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