Résultat municipale 2026 à Courtenay (45320) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Courtenay a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Courtenay, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Courtenay [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Annagaële MAUDRUX (21 élus) Ensemble vers demain, Ambition et Engagement pour Courtenay
|698
|46,35%
|
|Lionel LE PROUX DE LA RIVIÈRE (3 élus) J'aime Courtenay
|393
|26,10%
|
|Philippe FOLLET (2 élus) COURTENAY C'EST VOUS
|266
|17,66%
|
|Séverine LEBOULLEUX (1 élu) COURTENAY 2026 UNIS POUR NOTRE AVENIR
|149
|9,89%
|
|Participation au scrutin
|Courtenay
|Taux de participation
|53,32%
|Taux d'abstention
|46,68%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,91%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,85%
|Nombre de votants
|1 533
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Courtenay - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Annagaële MAUDRUX (Ballotage) Ensemble vers demain, Ambition et Engagement pour Courtenay
|696
|44,67%
|Lionel LE PROUX DE LA RIVIÈRE (Ballotage) J'aime Courtenay
|328
|21,05%
|Philippe FOLLET (Ballotage) COURTENAY C'EST VOUS
|313
|20,09%
|Séverine LEBOULLEUX (Ballotage) COURTENAY 2026 UNIS POUR NOTRE AVENIR
|221
|14,18%
|Participation au scrutin
|Courtenay
|Taux de participation
|55,88%
|Taux d'abstention
|44,12%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,81%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,18%
|Nombre de votants
|1 606
Election municipale 2026 à Courtenay [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Courtenay sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Courtenay.
L'actu des élections municipales 2026 à Courtenay
18:39 - En 2024, Courtenay s'était tournée vers l'extrême droite
Lors des dernières élections européennes, le résultat à Courtenay s'était dessiné autour de Jordan Bardella (51,12%), en tête de peloton devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (12,96%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (6,83%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Courtenay avaient ensuite propulsé aux avants-postes Thomas Ménagé (Rassemblement National) avec 55,88% au premier tour, devant Mélusine Harlé (Majorité présidentielle) avec 16,09%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Thomas Ménagé culminant à 71,10% des suffrages exprimés dans la localité. Un écho très fort des résultats de la présidentielle de 2022.
15:57 - Élections municipales 2020 : la liste "Un Nouveau Souffle Pour Courtenay." majoritaire à Courtenay
À Courtenay, lors des élections municipales précédentes, les résultats ont livré un état des lieux précis des rapports de force politiques locaux. Au soir du premier tour à l'époque, Philippe Follet (Union des Démocrates et Indépendants) a pris la première place en recueillant 694 voix (50,39%). Juste derrière, Jean-Pascal Patard (Divers centre) a recueilli 28,97% des voix. Daniel Dufay (Divers droite) était à la troisième place, glanant 20,62% des électeurs. Ce succès d'emblée a rendu tout second tour superflu. Pour ce scrutin de 2026 à Courtenay, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques. Cette victoire retentissante place les forces d'opposition face à une tâche considérable ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.
13:58 - Le 2e tour de l'élection à Courtenay donne lieu à une quandrangulaire pleine d'incertitude
Le match continue donc ce dimanche, avec Philippe Follet et sa liste "Courtenay C'est Vous", Lionel Le Proux De La Rivière, à la tête de "J'aime Courtenay", la liste "Courtenay 2026 Unis Pour Notre Avenir" emmenée par Séverine Leboulleux et Annagaële Maudrux et sa liste "Ensemble Vers Demain, Ambition Et Engagement Pour Courtenay", selon les listes des candidats au deuxième tour diffusées cette semaine par le ministère de l'Intérieur. À 18 heures, les 3 bureaux de vote de Courtenay ferment.
11:59 - Les premiers résultats des municipales 2026 à Courtenay
Il y a une semaine à Courtenay, le scrutin s'est soldé par une participation de 55,88 % localement, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. À l'issue du dépouillement, c'est Annagaële Maudrux qui a pris la tête en rassemblant 44,67 % des bulletins valides. Derrière, Lionel Le Proux De La Rivière s'est classé deuxième avec 21,05 %. L'avance de la gagnante provisoire a été importante d'emblée. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Philippe Follet pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. De son côté, Séverine Leboulleux a récolté 14,18 % des voix, lui garantissant le cas échéant une place au second tour.
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