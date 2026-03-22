Résultat municipale 2026 à Courtenay (45320) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Courtenay a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Courtenay, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Courtenay [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Annagaële MAUDRUX
Annagaële MAUDRUX (21 élus) Ensemble vers demain, Ambition et Engagement pour Courtenay 		698 46,35%
  • Annagaële MAUDRUX
  • Christian DELAGARDE
  • Sophie CHUNLAUD
  • Bruno LONGHI
  • Pauline BOUCHERON SEGUIN
  • Patrick FILLAULT
  • Clélia RIVIERE
  • Jean-Marc ZONGHERO
  • Martine POLLICAND
  • Tony GAUTHIER
  • Catherine VARNAI
  • Pascal GAUGUERY
  • Chantal TORRES
  • Adrien SAUVEGRAIN
  • Nathalie LEFEBVRE
  • Didier TOROSSIAN
  • Nadine MARGUERIE
  • René TARDIVEL
  • Clarisse HOUPERT
  • Frédéric COMMERE
  • Lydie BOURGOIN
Lionel LE PROUX DE LA RIVIÈRE
Lionel LE PROUX DE LA RIVIÈRE (3 élus) J'aime Courtenay 		393 26,10%
  • Lionel LE PROUX DE LA RIVIÈRE
  • Catherine DOBEL
  • Philippe DIALYNAS
Philippe FOLLET
Philippe FOLLET (2 élus) COURTENAY C'EST VOUS 		266 17,66%
  • Philippe FOLLET
  • Mélanie SAULNIER
Séverine LEBOULLEUX
Séverine LEBOULLEUX (1 élu) COURTENAY 2026 UNIS POUR NOTRE AVENIR 		149 9,89%
  • Séverine LEBOULLEUX
Participation au scrutin Courtenay
Taux de participation 53,32%
Taux d'abstention 46,68%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Nombre de votants 1 533

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Loiret ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Loiret. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Courtenay - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Annagaële MAUDRUX
Annagaële MAUDRUX (Ballotage) Ensemble vers demain, Ambition et Engagement pour Courtenay 		696 44,67%
Lionel LE PROUX DE LA RIVIÈRE
Lionel LE PROUX DE LA RIVIÈRE (Ballotage) J'aime Courtenay 		328 21,05%
Philippe FOLLET
Philippe FOLLET (Ballotage) COURTENAY C'EST VOUS 		313 20,09%
Séverine LEBOULLEUX
Séverine LEBOULLEUX (Ballotage) COURTENAY 2026 UNIS POUR NOTRE AVENIR 		221 14,18%
Participation au scrutin Courtenay
Taux de participation 55,88%
Taux d'abstention 44,12%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,81%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Nombre de votants 1 606

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