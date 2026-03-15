Résultat municipale 2026 à Courtenay (45320) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Courtenay a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Courtenay, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Courtenay [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Annagaële MAUDRUX
Annagaële MAUDRUX Ensemble vers demain, Ambition et Engagement pour Courtenay 		696 44,67%
Lionel LE PROUX DE LA RIVIÈRE
Lionel LE PROUX DE LA RIVIÈRE J'aime Courtenay 		328 21,05%
Philippe FOLLET
Philippe FOLLET COURTENAY C'EST VOUS 		313 20,09%
Séverine LEBOULLEUX
Séverine LEBOULLEUX COURTENAY 2026 UNIS POUR NOTRE AVENIR 		221 14,18%
Participation au scrutin Courtenay
Taux de participation 55,88%
Taux d'abstention 44,12%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,81%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Nombre de votants 1 606

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Loiret ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Loiret. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Courtenay

En savoir plus sur Courtenay