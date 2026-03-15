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19:18 - Comment la composition démographique de Courtenay façonne les résultats électoraux ? Quel impact auront les électeurs de Courtenay sur le résultat des municipales ? La répartition démographique peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la ville, 27% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 14,58% sont des personnes âgées. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (64,11%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 1685 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (17,36%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (3,29%) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Courtenay mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 34,32% des résidents sans diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.

17:57 - Le RN attire-t-il les électeurs de Courtenay ? Le RN était resté en retrait lors des municipales à Courtenay il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 40,73% des suffrages lors du premier round, puis battait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 59,85% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 41,81% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le mouvement nationaliste arrachait 73,10% des voix locales. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 51,12% pour les européennes. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 55,88% pour le mouvement nationaliste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 71,10% lors du vote définitif, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Thomas Ménagé.

16:58 - Courtenay classée chez les abstentionnistes avant ces municipales Pour ces municipales 2026, l'absence ou non de votants à Courtenay sera capitale dans l'épilogue du scrutin. Pour rappel, l'abstention s'élevait à 51,61 % lors de la dernière municipale, un score dans la norme alors que le coronavirus avait rendu prudents de nombreux électeurs. La course à l'Élysée en 2022 a à ce titre été marquée par une abstention à 30,87 % dans la ville (la participation grimpant à 69,13 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 53,36 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 40,69 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 56,23 % des inscrits. En prenant du recul, les chiffres dessinent le portrait d'une zone assez abstentionniste par rapport au reste de la France.

15:59 - Courtenay classée à l'extrême droite lors des derniers scrutins En juin 2024, les élections législatives à Courtenay avaient placé en tête Thomas Ménagé (Rassemblement National) avec 55,88% au premier tour, devant Mélusine Harlé (Ensemble !) avec 16,09%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Thomas Ménagé culminant à 71,10% des suffrages exprimés localement. Lors des élections européennes une vingtaine de jours plus tôt, le podium à Courtenay s'était cette fois dessiné autour de l'équipe de Jordan Bardella (51,12%), à la première place devant Valérie Hayer (12,96%) et Raphaël Glucksmann (6,83%).

14:57 - Les électeurs de Courtenay avaient privilégié le Rassemblement national il y a 4 ans Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Courtenay privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (40,73%), devançant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 24,51%. Le duel final se soldait finalement par un score de 59,85% pour Marine Le Pen, contre 40,15% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Courtenay portaient leur choix sur Thomas Ménagé (RN) avec 41,81% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 73,10%. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Municipales à Courtenay : des impôts stables au cœur de la campagne Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Courtenay, le taux de la taxe d'habitation est passé à 16,96 % en 2024 (dernières données en date), ce qui représente un montant de 146 250 € la même année, contre 900 730 € perçus en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse désormais que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Courtenay a évolué pour se fixer à 40,29 % en 2024 (contre 21,73 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Courtenay a représenté 934 € en 2024 (contre 903 € en 2020).

11:59 - Les résultats des dernières élections à Courtenay Comment s'était achevé le précédent scrutin municipal à Courtenay ? Au terme du premier tour, Philippe Follet (Union des Démocrates et Indépendants) a dominé le scrutin en rassemblant 694 voix (50,39%). Derrière, Jean-Pascal Patard (Divers centre) a capté 28,97% des bulletins valides. Daniel Dufay (Divers droite) complétait le trio de tête, rassemblant 284 voix (20,62%). Cette victoire écrasante du candidat Union des Démocrates et Indépendants a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour ce scrutin de 2026 à Courtenay, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Afin de remettre en cause cette domination ce dimanche, les forces d'opposition devront soulever des montagnes, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.