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19:20 - Comment la composition démographique de Courthézon façonne les résultats électoraux ? A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Courthézon regorge de diversité et d'activités. Avec ses 6 245 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 477 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans l'agglomération, 18,11% des résidents sont des enfants, et 29,17% de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les 210 résidents étrangers favorisent cette pluralité culturelle. Parmi cette mosaïque sociale, 41,39% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 364,73 €, accable une ville qui désire un avenir prospère. En conclusion, à Courthézon, les enjeux locaux se joignent aux objectifs français.

17:57 - Lors des derniers scrutins, quel a été le poids du RN à Courthézon ? Le RN restait loin du match lors de l'élection municipale à Courthézon il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 38,45% des voix comptabilisées lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron dans la commune avec 63,25% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 42,25% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le Rassemblement national sécurisait 61,41% des voix locales. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 50,51% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 58,28% pour le Rassemblement national. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Hervé de Lépinau.

16:58 - Rétrospective : la participation à Courthézon avant 2026 L'abstention atteignait 58,08 % à Courthézon pour le premier tour des élections il y a six ans, un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale alors que l'événement était incertain, dans un contexte d'épidémie de coronavirus. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est toutefois fixé à 22,96 %. L'abstention aux législatives, mesurée à 54,52 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 31,98 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 45,43 %. Prendre du recul sur cette évolution lors de ces six années émaillées d'élections permet de classer Courthézon comme une ville globalement épargnée par l'abstention. En ce jour d'élection municipale 2026 à Courthézon, cette réalité sera quoi qu'il en soit particulièrement scrutée.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Courthézon Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Courthézon, les votes s'étaient majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (50,51%). Les législatives à Courthézon près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Hervé de Lépinau (Rassemblement National) en tête du peloton avec 58,28% au premier tour, devant Muriel Duenas (Union de la gauche) avec 18,97%. L'attribution du siège à l'Assemblée était d'ailleurs immédiate dès ce premier vote dans la circonscription. Ce retour sur les résultats de 2024 a ainsi révélé que Courthézon demeurait à l'époque une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Courthézon : des verdicts très instructifs lors des élections il y a 4 ans En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Courthézon était marquée par la pole position de Marine Le Pen avec 38,45% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 17,66%. Lors de la finale de l'élection à Courthézon, les électeurs accordaient 63,25% pour Marine Le Pen, contre 36,75% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Courthézon accordaient leurs suffrages à Hervé de Lépinau (RN) avec 42,25% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Hervé de Lépinau virant de nouveau en tête avec 61,41% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Courthézon comme un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - À Courthézon, le niveau des impôts locaux est en hausse Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Courthézon, la taxe d'habitation a affiché un taux à 12,05 % en 2024 (année des dernières données), ce qui représente un montant de 64 780 € la même année. Une somme loin des quelque 1,00269 million d'euros (1 002 690 € très exactement) enregistrés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Son taux à Courthézon est passé à environ 42,53 % en 2024 (contre 27,40 % en 2020). Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Courthézon a représenté 1 070 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 941 € relevés en 2020.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Courthézon ? Il peut s'avérer intéressant d'examiner les résultats de la dernière élection municipale à Courthézon. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Nicolas Paget (Divers droite) a viré en tête en rassemblant 62,18% des bulletins. À sa poursuite, Fanny Lauzen Jeudy (Divers droite) a obtenu 652 suffrages en sa faveur (37,81%). Ce triomphe au premier tour de Nicolas Paget a rendu tout second tour inutile. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Courthézon, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Le camp adverse devra réaliser un grand bond dans les suffrages ce dimanche pour contester cette mainmise, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.