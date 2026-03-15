Résultat municipale 2026 à Courthézon (84350) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Courthézon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Courthézon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Courthézon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas PAGET
Nicolas PAGET (27 élus) Une seule mission, Courthézon 		2 260 82,03%
  • Nicolas PAGET
  • Alexandra CAMBON
  • Jean-Pierre FENOUIL
  • Audrey JULLIEN
  • Benjamin VALERIAN
  • Sabine BONVIN
  • Xavier MOUREAU
  • Sabine COURRIEU
  • Cyril FLOURET
  • Anne-Marie PONS
  • Jean-Paul TESTUT
  • Coralie GOUMARRE
  • Marc GELEDAN
  • Françoise PEZZOLI
  • Jean-Paul RIGOTARD BARBADORO
  • Emilie ABEILLE
  • Jérôme DEMOTIER
  • Julie BRAIL
  • Sébastien HUARD
  • Catherine DELGADO
  • Adrien HOSDEZ
  • Christiane PICARD
  • Gabin GIRARD
  • Mélanie ROUX
  • Julien LENZI
  • Mélanie GROH
  • Alain CHAZOT
Benoit VALENZUELA
Benoit VALENZUELA (2 élus) 29 voix pour Courthézon 		495 17,97%
  • Benoit VALENZUELA
  • Nadège DESBROSSES
Participation au scrutin Courthézon
Taux de participation 59,74%
Taux d'abstention 40,26%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Nombre de votants 2 821

Source : ministère de l’Intérieur

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