Résultat municipale 2026 à Cousances-les-Forges (55170) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cousances-les-Forges a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cousances-les-Forges, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cousances-les-Forges [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Francis THIRION
Francis THIRION (16 élus) Cousances Territoire d'Avenir 		478 60,20%
  • Francis THIRION
  • Bernadette LORIN
  • Lionel BREUX
  • Laurence FAMECHON
  • Régis DUPONT
  • Claudine BRASI
  • Christophe HACQUART
  • Thérèse JAMAR
  • Éric BRAY
  • Isabelle COUTURE
  • Sébastien MASSON
  • Nadine FONTAINE
  • Yann DROUFFE
  • Marlène WAHL
  • Thierry CAILAC
  • Marie-Thérèse MANZONI
Christophe COLLIN
Christophe COLLIN (3 élus) Cousances ensemble 		316 39,80%
  • Christophe COLLIN
  • Delphine MALTHIERY
  • Gérard GOUVERNET
Participation au scrutin Cousances-les-Forges
Taux de participation 66,56%
Taux d'abstention 33,44%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,67%
Nombre de votants 824

Source : ministère de l’Intérieur

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