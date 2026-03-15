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19:18 - Analyse démographique des élections municipales à Cousances-les-Forges Quel portrait faire de Cousances-les-Forges, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec ses 1 644 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. Ses 84 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans la commune, 16,48% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 26,99% ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 31,36% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 37,60% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1616,36 €, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. À Cousances-les-Forges, les spécificités locales, tels que le chômage, l'écologie et l'immigration, se joignent aux objectifs français.

17:57 - Le RN à Cousances-les-Forges : quelle place aux municipales 2026 ? Le mouvement nationaliste ne présentait pas formellement de liste pour la dernière municipale à Cousances-les-Forges en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la localité. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 46,81% des voix comptabilisées lors du premier round, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la commune avec 66,53% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 50,60% au représentant du parti lors du premier tour. Au second tour, le RN réunissait 62,46% des voix dans la commune. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 62,66% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 63,60% pour le RN. Ce dernier clôturera le scrutin en tête avec 66,67% le dimanche suivant, actant la victoire pour Maxime Amblard.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation à Cousances-les-Forges ? Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, indiquent qu'au premier tour des élections municipales à Cousances-les-Forges, l'abstention frappait 64,85 % des inscrits, un score plus élevé que les 55,3 % nationaux alors que l'épidémie de Covid planait sur l'événement. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 21,14 % des inscrits. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 41,61 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 31,31 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 51,82 % des inscrits. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, le territoire s'affiche donc résolument comme une contrée moins abstentionniste que la moyenne. Pour ces élections municipales 2026, cette variable à Cousances-les-Forges sera en conséquence primordiale dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Des résultats tranchés au centre pour Cousances-les-Forges en 2024 En juin 2024, les élections législatives à Cousances-les-Forges avaient propulsé aux avants-postes Maxime Amblard (Rassemblement National) avec 63,60% au premier tour, devant Bertrand Pancher (Divers droite) avec 22,79%. Le second round n'a pas changé grand chose, Maxime Amblard culminant à 66,67% des suffrages exprimés dans la localité. Les élections européennes en amont à Cousances-les-Forges avaient cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (62,66%), suivie par Valérie Hayer qui avait obtenu 9,73% des votes. Ce retour sur les résultats de 2024 a donc révélé que Cousances-les-Forges demeurait à l'époque une terre de droite nationaliste, sans bouleverser l'équilibre de 2022.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les citoyens de Cousances-les-Forges ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Cousances-les-Forges soutenaient en priorité Brigitte Gaudineau (RN) avec 50,60% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Brigitte Gaudineau virant de nouveau en tête avec 62,46% des voix. Au premier tour de l'élection du président de la République qui avait précédé, les citoyens de Cousances-les-Forges choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 46,81% des voix, devant Emmanuel Macron qui récoltait 19,96%. Le duel final se soldait finalement par un score de 66,53% pour Marine Le Pen, contre 33,47% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Cousances-les-Forges s'inscrit comme un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - Francis THIRION a-t-il augmenté les impôts locaux à Cousances-les-Forges ? En matière d'impôts locaux à Cousances-les-Forges, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté environ 590 euros en 2024 (dernière date de relevé), alors que ce montant se situait à 455 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à un peu moins de 38,70 % en 2024 (contre 13,48 % en 2020). À titre de comparaison, la moyenne au niveau national s'établit aux alentours de 40 %. Attention cependant : cette augmentation est généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'autour de 17 400 euros en 2024, en net recul par rapport aux quelque 234 800 euros engrangés en 2020 pour un taux stable d'environ 14,97 %. La taxe ne représente plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Cousances-les-Forges ? Dans la municipalité de Cousances-les-Forges, les équilibres politiques locaux sont à ce jour encore déterminés par le résultat du dernier scrutin en 2020. Unique liste en présence, la liste menée par Francis Thirion a naturellement rassemblé 329 bulletins (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection sans concurrent n'a pas nécessité de second tour. Pour ces municipales 2026 à Cousances-les-Forges, ce décor pose les bases. Un mandat après cette élection sans réelle confrontation, l'émergence ou non d'une opposition constituera un des enjeux. Un début de réponse significatif a d'ores et déjà été donné avec l'annonce des candidatures (voir ci-dessous).