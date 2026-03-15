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19:20 - Démographie et politique à Coussac-Bonneval, un lien étroit Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Coussac-Bonneval mettent en lumière des tendances claires qui pourraient influer sur le résultat des municipales. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans le village, avec près de 22% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 5,95%. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (83,39%) met en exergue l'importance des questions de logement et d'urbanisation. Avec ses 10,91% d'agriculteurs pour 1 272 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Enfin, la présence d'une population immigrée de 10,53% et d'une population étrangère de 10,30% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un taux de résidences secondaires de 17,85%, comme à Coussac-Bonneval, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des résidents permanents.

17:57 - Le Rassemblement national aux dernières élections à Coussac-Bonneval Le mouvement lepéniste n'avait aucun candidat formellement étiqueté pour la dernière municipale à Coussac-Bonneval il y a six ans, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen obtenait 28,17% des voix comptabilisées lors du premier round, puis talonnait Emmanuel Macron sur le plan local avec 49,64% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 25,61% au représentant du parti au tour 1. Au second tour, le Rassemblement national réunissait 48,96% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 38,13% aux européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution du Parlement. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier round, par un résultat de 43,36% pour le Rassemblement national. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 53,50% le dimanche suivant, synonyme de victoire pour Stéphane Delautrette.

16:58 - Coussac-Bonneval classée parmi les villes mobilisées avant les municipales L'adhésion au scrutin de Coussac-Bonneval sera ce soir un enjeu majeur pour ces municipales. La participation s'élevait à 50,33 % pour le premier tour des municipales de 2020, dans la moyenne nationale alors qu'à cause du Covid-19, beaucoup d'électeurs avaient préféré rester chez eux. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 78,68 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 58,80 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 75,35 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 53,21 % des inscrits. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans établit in fine que le territoire s'affirme comme une contrée assez participative par rapport au reste du pays.

15:59 - Le vote de Coussac-Bonneval nettement ancré à droite il y a deux ans Provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale, les élections législatives à Coussac-Bonneval avaient propulsé aux avants-postes Sabrina Minguet (Rassemblement National) avec 43,36% au premier tour, devant Stéphane Delautrette (Union de la gauche) avec 30,51%. Le second round n'a pas changé grand chose, Sabrina Minguet culminant à 53,50% des votes sur place. Lors des européennes précédemment, le résultat à Coussac-Bonneval s'était cette fois cristallisé autour de l'équipe de Jordan Bardella (38,13%), en première position devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (12,23%) et Valérie Hayer (11,51%). La préférence des électeurs de Coussac-Bonneval a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait refléter une zone sans vote prédéterminé, elle s'est affichée dès lors comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Avant les résultats des élections de 2026, Coussac-Bonneval demeure un territoire difficile à situer politiquement Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Coussac-Bonneval plaçaient Marine Le Pen en tête avec 28,17% des inscrits, devançant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 23,48%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 50,36% pour Emmanuel Macron, contre 49,64% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Coussac-Bonneval accordaient leurs suffrages à Stéphane Delautrette (Nupes) avec 30,32% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 51,04%. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Les contribuables de Coussac-Bonneval voteront-ils sur la fiscalité ? Côté fiscalité de Coussac-Bonneval, la facture moyenne acquittée par ménage imposable a atteint 886 euros en 2024 (chiffres les plus récents) contre 672 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais environ 44,94 % en 2024 (contre près de 24,25 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que près de 49 300 euros de recettes en 2024, contre 203 620 € récoltés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 15,56 %. La taxe ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Retour sur le résultat de l'élection de 2020 à Coussac-Bonneval Dans la ville de Coussac-Bonneval, les configurations politiques locales sont encore aujourd'hui conditionnées par l'issue des dernières élections municipales. Sans aucune opposition, 'Coussac en action' a naturellement rassemblé 458 bulletins (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection à candidature unique ne laissait aucun doute sur l'issue. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer pour un second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Coussac-Bonneval, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. L'attention cette fois se concentrera sur la capacité d'une alternative à voir le jour face à la majorité sortante. Avec l'annonce des candidatures (voir ci-dessous), un début de réponse très clair a d'ores et déjà été apporté.