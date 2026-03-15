Résultat municipale 2026 à Coussac-Bonneval (87500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Coussac-Bonneval a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Coussac-Bonneval, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Coussac-Bonneval [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe SUDRAT
Philippe SUDRAT (13 élus) COUSSAC ENGAGÉ POUR DEMAIN 		477 65,25%
  • Philippe SUDRAT
  • Marie-Luce MORAND
  • Michel RAINAUD
  • Lucie BARENNES
  • Jean-Louis DÉSENY
  • Nathalie JARRY
  • Jacques BLONDY
  • Julie MOUNET
  • François LIONJAU
  • Corinne JEAMMIE
  • Jérôme POUYADOU
  • Séverine PERNOT
  • Valéry GAUVAIN
Thierry CHIBOIS
Thierry CHIBOIS (2 élus) AGIR POUR COUSSAC. UN AVENIR A PARTAGER 		254 34,75%
  • Thierry CHIBOIS
  • Nelly ROULET
Participation au scrutin Coussac-Bonneval
Taux de participation 76,73%
Taux d'abstention 23,27%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,48%
Nombre de votants 765

Source : ministère de l’Intérieur

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