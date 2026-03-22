Résultat de l'élection municipale 2026 à Coutances : les résultats du 2e tour

Programme de Pascal Langlois à Coutances (COUTANCES GARDE LE CAP)

Équipe municipale

La liste des candidats pour les élections municipales de Coutances comprend des personnes aux parcours variés, allant d'anciens policiers à des artisans. Pascal Langlois, l'actuel premier adjoint, se présente avec une équipe diversifiée pour répondre aux attentes des Coutançais. Cette diversité est essentielle pour aborder les défis de la ville avec une approche collective et inclusive.

Engagements financiers

Pascal Langlois souligne l'importance de la gestion financière de Coutances, particulièrement face à la diminution des dotations de l'État. Il s'engage à ne pas augmenter les impôts durant le mandat à venir, en privilégiant les économies sur le fonctionnement. Cette approche vise à garantir la pérennité des projets tout en maintenant une stabilité financière pour les citoyens.

Actions pour la ville

Le projet municipal repose sur 20 actions concrètes visant à dynamiser Coutances et à améliorer la qualité de vie. Parmi ces actions, on trouve la remise en location des logements vacants et la promotion de projets immobiliers. Ces initiatives visent à créer un environnement propice à l'entrepreneuriat et à la vie communautaire.

Solidarité et intergénérationnel

La municipalité souhaite renforcer la solidarité entre les générations à Coutances par des initiatives telles que la création d'une maison pour loger des étudiants en formation médicale. Des actions comme des repas intergénérationnels et des aides aux devoirs sont également envisagées. Ces mesures visent à favoriser les échanges et à créer des liens durables entre les différentes tranches d'âge de la population.