Résultat de l'élection municipale 2026 à Coutances : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Coutances [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Coutances sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Coutances.
L'actu des élections municipales 2026 à Coutances
11:42 - Un premier constat à Coutances avec les résultats du 1er tour
Dans le cadre du premier tour des municipales à Coutances, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le scrutin s'est soldé par une participation de 55,88 % localement. À l'issue du dépouillement, c'est Etienne Savary (Divers droite) qui a dominé en s'adjugeant 35,10 % des bulletins valides. Ensuite, Christian Savary (Divers centre) a pris la position de dauphin avec 20,30 %. La différence, de plus de 10 points, a signé un ascendant très fort. Du côté des autres candidats, avec 18,61 %, Anne-Charlotte Pénot (Union de la gauche) a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Grégory Galbadon, avec la nuance Divers centre, a terminé avec 14,10 % des bulletins, lui garantissant le cas échéant une place au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Coutances
Le deuxième tour des élections municipales à Coutances a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Pascal Langlois
Liste divers droite
COUTANCES GARDE LE CAP
|
|
Anne-Charlotte Pénot
Liste d'union à gauche
ALTERNATIVES CITOYENNES DU COUTANÇAIS
|
|
Etienne Savary
Liste divers droite
UNIS POUR COUTANCES
|
|
Christian Savary
Liste divers centre
COUTANCES, AGIR ENSEMBLE
|
|
Grégory Galbadon
Liste divers centre
COUTANCES AUJOURD'HUI ET DEMAIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Coutances
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Etienne SAVARY (Ballotage) UNIS POUR COUTANCES
|1 143
|35,10%
|Christian SAVARY (Ballotage) COUTANCES, AGIR ENSEMBLE
|661
|20,30%
|Anne-Charlotte PÉNOT (Ballotage) ALTERNATIVES CITOYENNES DU COUTANÇAIS
|606
|18,61%
|Grégory GALBADON (Ballotage) COUTANCES AUJOURD'HUI ET DEMAIN
|459
|14,10%
|Pascal LANGLOIS (Ballotage) COUTANCES GARDE LE CAP
|387
|11,89%
|Participation au scrutin
|Coutances
|Taux de participation
|55,88%
|Taux d'abstention
|44,12%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,71%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,90%
|Nombre de votants
|3 343
Source : ministère de l’Intérieur
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