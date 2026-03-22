Résultat de l'élection municipale 2026 à Coutances : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Coutances

Le deuxième tour des élections municipales à Coutances a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Pascal Langlois
Pascal Langlois Liste divers droite
COUTANCES GARDE LE CAP
  • Pascal Langlois
  • Laure Lebas
  • Jean-Pierre Rapilly
  • Séverine Gourbin
  • Joël Lepetit
  • Céline Briard
  • Patrick Delafosse
  • Nathalie Cauvin
  • Georges Girauld
  • Angélique Blondel
  • Laurent Richard
  • Josette Leduc
  • Sébastien Dewost
  • Maeva Pereira
  • Alexandre Richter
  • Mélodie Coubrun
  • Jérémy Malbete
  • Lucie Lemesle
  • Fabrice Leglinel
  • Florence Déméautis
  • Etienne Mercier
  • Marine Lecuirot
  • Patrick Pasquer
  • Claudine Colette
  • Philippe Lerivray
  • Claire Guillotte
  • Etienne Roupsard
  • Sandrine Peyron
  • Jacky Bazin
  • Fabienne Valognes
  • Jean-Pierre Beauvallet
Anne-Charlotte Pénot
Anne-Charlotte Pénot Liste d'union à gauche
ALTERNATIVES CITOYENNES DU COUTANÇAIS
  • Anne-Charlotte Pénot
  • Christophe Osmont
  • Agnès Bonvalet
  • Pierre-Henri Bazin
  • Sandra Esnault
  • Thierry Marié
  • Nina Cormier
  • Jean-Michel Masson
  • Mathilde Kiffer
  • Yann Breuilly
  • Claire Wolf
  • Erick Pontais
  • Karine Valdazo
  • Sanjay Kumar
  • Nadia Ababou Lyazrhi
  • Jacques Brillet
  • Frédérique Yon
  • Christian Pasquier
  • Patricia Thomas Babin
  • Youri Tinard
  • Catherine Laurence
  • Cyril Chantraine
  • Soline Mulet
  • Thomas Bourgeais
  • Cathy Girre
  • Philippe Deshayes
  • Françoise Lerouge
  • Guillaume Charrier
  • Charlotte Henry
  • Emmanuel Knosp
  • Virginie Hervieu
Etienne Savary
Etienne Savary Liste divers droite
UNIS POUR COUTANCES
  • Etienne Savary
  • Françoise Lecuir
  • Guillaume Lerouxel
  • Mathilde Lecompte
  • Jean-Marc Millavaud
  • Magalie Levionnois
  • Sylvain Prioult
  • Mélanie Gueritault
  • Serge Minguet
  • Anne Renard
  • Bruno Herboux
  • Lydie Poisson
  • François Louise
  • Valérie Thomas
  • François Le Mière
  • Virginie Bruneau
  • Jérémy Bourgeois
  • Edwige L'Hullier
  • Sylvain Martin
  • Annabelle Marie
  • Bertrand Noël
  • Camille Payre
  • Grégory Ozout
  • Isabelle Lesaulnier
  • Michel Jacques
  • Christine Robin
  • William Lalouelle
  • Mireille Gaunelle
  • Denis Bourget
  • Caroline André
  • Jean-Luc Levillain
Christian Savary
Christian Savary Liste divers centre
COUTANCES, AGIR ENSEMBLE
  • Christian Savary
  • Corinne Clément
  • David Rouxel
  • Anita Le Texier
  • Julien Frémond
  • Sonia Faudemer
  • Didier Lefèvre
  • Louise Dronnet
  • Jean-Charles Marie
  • Bénédicte Mast
  • Gwendal Le Berre
  • Sandra Margall
  • Pierre Lemière
  • Öanell Payet
  • Sébastien Faudemer
  • Sylvaine Boury
  • Alain Biteau
  • Josianne Mahé
  • Rémi Le Guillois
  • Gaëtane Pitois
  • Morgan Pillon
  • Patricia Ganter
  • Laurent Godin
  • Karine Chouteau
  • Jean Schuler
  • Marion Penvern
  • Michel Renault
  • Laurence Trebaticky
  • Nicolas Blanchet-Proust
  • Annie Brault
Grégory Galbadon
Grégory Galbadon Liste divers centre
COUTANCES AUJOURD'HUI ET DEMAIN
  • Grégory Galbadon
  • Isabelle Legravey
  • Aurélien Verleyen
  • Isabelle Davenel
  • Raphaël Gastebois
  • Valérie Jacquot
  • Pierre-Jacques Nicolas
  • Michèle Thomine
  • Djamal Lahlali
  • Albane Sadot
  • Gilles Maisonneuve
  • Sylvie Rouland
  • Yannick Dalmont
  • Sandrine Le Moigne
  • Pascal Boudier
  • Martine Doyen-Mulot
  • Jean-François Couillard
  • Françoise Lepresle
  • Valentin Codjia
  • Carine Tessier
  • Franck Boucey
  • Marie-Françoise Le Calvez
  • Hugo Baudoin
  • Florie Lebouteiller
  • Franck Feuillie
  • Claudie Delabre
  • Yanis Baudain
  • Christine Levavasseur
  • Robert Charondiere
  • Catherine Gosselin
  • Frédéric Dalbeigue

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Coutances

Tête de listeListe Voix % des voix
Etienne SAVARY
Etienne SAVARY (Ballotage) UNIS POUR COUTANCES 		1 143 35,10%
Christian SAVARY
Christian SAVARY (Ballotage) COUTANCES, AGIR ENSEMBLE 		661 20,30%
Anne-Charlotte PÉNOT
Anne-Charlotte PÉNOT (Ballotage) ALTERNATIVES CITOYENNES DU COUTANÇAIS 		606 18,61%
Grégory GALBADON
Grégory GALBADON (Ballotage) COUTANCES AUJOURD'HUI ET DEMAIN 		459 14,10%
Pascal LANGLOIS
Pascal LANGLOIS (Ballotage) COUTANCES GARDE LE CAP 		387 11,89%
Participation au scrutin Coutances
Taux de participation 55,88%
Taux d'abstention 44,12%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,71%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Nombre de votants 3 343

Source : ministère de l’Intérieur

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