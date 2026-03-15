Résultat municipale 2026 à Coutras (33230) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Coutras a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Coutras, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Coutras [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme COSNARD
Jérôme COSNARD (23 élus) AGIR ET ENTREPRENDRE POUR COUTRAS 		2 354 59,93%
  • Jérôme COSNARD
  • Marianne CHOLLET
  • David SOULAT
  • Laura RAMOS
  • Alain JAMBON
  • Agnès DELOBEL
  • Philippe MARIGOT
  • Fanny SIOUVILLE
  • Bertrand GUEGAN
  • Marie-Christine VAYR
  • Régis SAUVAGE
  • Marie-Christine HEFTRE
  • William DENIS
  • Christel REYSSET
  • Grégoire ROUSSELLE
  • Hélène CHAU
  • Damien PLATEL
  • Murielle LECOURT
  • Julien SOUPRE
  • Emma HARLET
  • Robert JOUBERT
  • Sonia BERTRAND
  • Jean-Michel PLACIDE
Michelle LACOSTE
Michelle LACOSTE (6 élus) Coutras autrement 		1 574 40,07%
  • Michelle LACOSTE
  • Jean Michel CLUPEAU
  • Jezabel MARTINEZ
  • Marc LAFAILLE
  • Geraldine DARDAUD
  • Fabrice BERNARD
Participation au scrutin Coutras
Taux de participation 60,26%
Taux d'abstention 39,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,91%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,69%
Nombre de votants 4 075

Source : ministère de l’Intérieur

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