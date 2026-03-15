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19:17 - Élections municipales à Coutras : impact de la démographie et de l'économie locale À Coutras, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent influencer les élections municipales. Avec une densité de population de 258 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 15,38%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (21,36%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 4251 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Enfin, des aspects tels que le nombre familles monoparentales (18,26%) et le nombre de résidences HLM (10,49% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Coutras mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 28,48% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - Les électeurs de Coutras conquis par le RN ? Le Rassemblement national restait loin du groupe de tête lors des élections locales à Coutras en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 35,91% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis devançait Emmanuel Macron dans la commune avec 57,10% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 37,92% au candidat RN au tour 1. Au deuxième round, le mouvement nationaliste sécurisait 57,88% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 45,89% lors du scrutin européen, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives anticipées donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 51,98% pour le mouvement nationaliste. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Edwige Diaz.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention à Coutras ? Aux municipales de 2020, la participation à Coutras avait grimpé à 47,33 % au premier round, un score dans la norme alors qu'à cause de la pandémie du coronavirus, de nombreux électeurs avaient choisi de rester à la maison. L'élection suprême en 2022 avait ainsi provoqué un fort engouement, avec 74,36 % de participation dans la ville (l'abstention tombant à 25,64 %). Tandis que les législatives de 2022 avaient attiré 47,72 % des inscrits, celles de 2024 ont de leur côté vu la participation s'élever très nettement à 63,96 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait attiré 51,58 % des électeurs locaux. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone en retrait des urnes. L'adhésion au scrutin des électeurs de Coutras sera en définitive un gros enjeu pour cette municipale.

15:59 - Comment a voté Coutras lors de la dernière année électorale ? Les élections européennes de juin 2024 à Coutras avaient vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (45,89%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 12,06% des votes. Edwige Diaz (Rassemblement National) avait ensuite gagné au premier tour des élections législatives à Coutras après la dissolution de l'Assemblée avec 51,98%. Véronique Hammerer (Ensemble !) suivait à la deuxième place avec 23,15%. L'attribution du siège à l'Assemblée était d'ailleurs acquise dès ce premier vote dans la circonscription.

14:57 - Les électeurs de Coutras avaient franchement opté pour le RN il y a 4 ans Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Coutras plébiscitaient Edwige Diaz (RN) avec 37,92% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Edwige Diaz virant de nouveau en tête avec 57,88% des voix. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Coutras plaçait Marine Le Pen en tête avec 35,91% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 22,41%. Le duel final se soldait finalement par un score de 57,10% pour Marine Le Pen, contre 42,90% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Coutras se positionne comme une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Impôts locaux à Coutras : un sujet sensible à l'approche des municipales 2026 ? En ce qui concerne la fiscalité locale de Coutras, le produit fiscal par ménage s'est établi à environ 858 euros en 2024 (dernière année connue), alors que ce montant se situait à 721 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à 45,42 % en 2024 (contre environ 24,21 % en 2020). Une hausse liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 189 700 euros en 2024. Un total bien loin des 1,62739 million d'euros enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 18,03 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé la structure des ressources.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Coutras Quels enseignements tirer de l'issue des dernières élections municipales à Coutras ? Dès le premier tour de scrutin, Jérôme Cosnard (Divers droite) a distancé ses concurrents en récoltant 55,20% des suffrages. En deuxième position, Michelle Lacoste (Divers gauche) a recueilli 1 038 suffrages en sa faveur (35,28%). Cette victoire au premier tour du candidat Divers droite a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour ce scrutin de 2026 à Coutras, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Ce succès éclatant met le camp adverse face à un défi titanesque ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.