Résultat municipale 2026 à Couville (50690) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Couville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Couville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Couville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sédrick GOURDIN
Sédrick GOURDIN (12 élus) COUVILLE, PARTAGEONS DEMAIN ! 		324 52,94%
  • Sédrick GOURDIN
  • Stéphanie ROQUIER
  • Michael LEROSIER
  • Delphine AVOYNE
  • Xavier JEANNE
  • Céline LE BEGIN
  • Benoît LESEIGNEUR
  • Lucie BOUEIL
  • Yannick CAPELLE
  • Marie CAUCHON
  • Julien LANGLOIS
  • Rolande PEZET
Marie-Odile FERET
Marie-Odile FERET (3 élus) Parler vrai et agir pour Couville 		288 47,06%
  • Marie-Odile FERET
  • Benoit VOISIN
  • Sandrine LE MIEUX
Participation au scrutin Couville
Taux de participation 71,73%
Taux d'abstention 28,27%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,33%
Nombre de votants 614

Source : ministère de l’Intérieur

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