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19:18 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Couville Devant le bureau de vote de Couville, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour choisir leur député. Avec ses 1 228 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 37 entreprises, Couville se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (92,44%) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 42,07% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 48,20% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 26,67 euros, accable une ville qui désire plus de prospérité. Finalement, Couville incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Quel résultat pour le RN à Couville aux municipales ? Le parti à la flamme ne présentait pas formellement de liste à la dernière municipale à Couville il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la commune. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 25,00% des suffrages lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 42,05% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 21,33% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop faible, à Couville comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 28,79% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 30,96% pour un bulletin d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il terminera avec 43,20% lors du vote final.

16:58 - Aux dernières municipales, 46,91 % d'abstention à Couville Les dernières données disponibles, remontant à six ans, indiquent qu'au premier tour des municipales à Couville, l'abstention touchait 46,91 % des inscrits, un niveau inférieur aux 55,3 % du pays, en pleine crise sanitaire liée au Covid-19 à l'époque. Rappelons que les élections municipales restent en effet traditionnellement, avec la présidentielle, celles où les Français se mobilisent le plus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est à ce titre fixé à 14,53 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 45,69 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 29,11 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 47,45 % des inscrits. Si on suit la trajectoire globale, la commune s'affiche visiblement comme une zone globalement épargnée par l'abstention. Au soir de cette élection municipale 2026, cet élément pèsera en définitive fortement sur les résultats de Couville.

15:59 - Comment a voté Couville en 2024 ? Lors des dernières européennes, le podium à Couville s'était figé autour de la liste menée par Jordan Bardella (28,79%), en tête de peloton devant Valérie Hayer (19,70%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (16,88%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Couville avaient ensuite placé en tête Nicolas Conquer (Union de l'extrême droite) avec 30,96% au premier tour, devant Anna Pic (Union de la gauche) avec 30,63%. Le verdict a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Anna Pic (Union de la gauche), avec 56,80%. Le paysage politique de Couville a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune reflétait une terre centriste, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Les électeurs de Couville avaient clairement opté pour le centre il y a 4 ans La physionomie politique de Couville révèle un territoire fidèle au centre-droit libéral. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Couville plaçait en effet Emmanuel Macron en tête avec 31,03% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 25,00%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 57,95% pour Emmanuel Macron, contre 42,05% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Couville soutenaient en priorité Sonia Krimi (Ensemble !) avec 33,65% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Anna Pic (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en première position avec 50,12% des suffrages.

12:58 - La municipalité de Couville a généralement augmenté sa fiscalité locale Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Couville, la taxe d'habitation a affiché un taux à 11,15 % en 2024 (dernier pointage en date), pour un produit communal totalisant près de 3 200 euros, loin des quelque 93 400 euros enregistrés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Couville a évolué pour se fixer à un peu plus de 40,08 % en 2024 (contre 18,66 % en 2020). Une augmentation plutôt mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, le produit fiscal par ménage à Couville s'est établi à 414 € en 2024, alors que ce montant se situait à 360 € quatre ans auparavant.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Couville Il y a 6 ans, qui avait remporté le scrutin municipal à Couville ? À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Sédrick Gourdin a imposé son rythme avec 50,71% des voix. Sur la seconde marche, Jean-Yves Desquesnes a engrangé 49,28% des voix. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Sédrick Gourdin a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour cette municipale 2026 à Couville, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Devant cette victoire écrasante, le défi s'annonce colossal ce dimanche pour l'opposition, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.