Résultat municipale 2026 à Couvron-et-Aumencourt (02270) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Couvron-et-Aumencourt a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Couvron-et-Aumencourt, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Couvron-et-Aumencourt [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Grégory COIGNOUX
Grégory COIGNOUX (13 élus) Notre Village avant tout 		336 66,93%
  • Grégory COIGNOUX
  • Sophie MENUS
  • Benoît ROGER
  • Marie BARBAUX-DREUX
  • Olivier PAWLICKI
  • Sylvie CARAMELLE
  • Franck STRONA
  • Christelle CAUCHEFER
  • Romuald MENUS
  • Thérèse PARMENTIER
  • Sébastien FIN
  • Pauline PONTHIEU
  • Eric BRAAS
Carole RIBEIRO
Carole RIBEIRO (2 élus) L'expérience au service de COUVRON 		166 33,07%
  • Carole RIBEIRO
  • Patrick LE RÉZIO
Participation au scrutin Couvron-et-Aumencourt
Taux de participation 75,26%
Taux d'abstention 24,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59%
Nombre de votants 505

Source : ministère de l’Intérieur

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