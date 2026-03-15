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19:16 - Couvron-et-Aumencourt : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Devant le bureau de vote de Couvron-et-Aumencourt, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour choisir leur député. Avec ses 931 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 27 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 278 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (88,81%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 24,03% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, 43,17% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 4,83 €, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. À Couvron-et-Aumencourt, où la jeunesse représente 39% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir partagé et florissant.

17:57 - Le Rassemblement national lors des dernières élections à Couvron-et-Aumencourt Le parti à la flamme n'avait pas concouru pour la dernière municipale à Couvron-et-Aumencourt en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la ville. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 42,39% des voix lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron sur le plan local avec 62,61% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 26,15% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le RN sécurisait 59,32% des voix dans la commune. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 55,87% pour les européennes. Les législatives anticipées apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 58,41% pour le RN. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Nicolas Dragon.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention à Couvron-et-Aumencourt ? La participation des électeurs de Couvron-et-Aumencourt sera ce soir un enjeu majeur pour ces municipales 2026. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe des élections municipales avait vu 51,11 % des électeurs se déplacer aux bureaux de votes dans la commune, au-dessus de la moyenne nationale. 298 votants s'étaient alors manifestés alors que le pays était durement frappé par le Covid-19. Avec la présidentielle, les élections municipales sont en effet le rendez-vous électoral où les électeurs votent le plus souvent. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont à ce titre 494 citoyens qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 80,59 % de participation. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 57,59 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 72,87 % au premier tour, contre 56,45 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée relativement attachée au vote.

15:59 - En 2024, Couvron-et-Aumencourt s'était tournée vers la majorité Le choc des Européennes de 2024 à Couvron-et-Aumencourt avait vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (55,87%), suivie par Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 11,45% des voix. Les législatives à Couvron-et-Aumencourt qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Nicolas Dragon (Rassemblement National) en pole position avec 58,41% au premier tour, devant Damien Delavenne (Majorité présidentielle) avec 20,13%. La décision des électeurs était d'ailleurs acquise sans avoir besoin de revenir voter dans la circonscription. Le panorama politique de Couvron-et-Aumencourt a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune apparaissait comme un paysage politique fragmenté, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Dans la commune, les électeurs ont rendu un verdict marquant en 2022 La physionomie politique de Couvron-et-Aumencourt laisse apparaître un territoire aux votes hétérogènes. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Couvron-et-Aumencourt plaçait en effet Marine Le Pen en tête avec 42,39% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 20,16%. Le duel final se soldait finalement par un score de 62,61% pour Marine Le Pen, contre 37,39% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Couvron-et-Aumencourt soutenaient en priorité Carole Ribeiro (Divers droite) avec 37,93% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Nicolas Dragon (Rassemblement National) qui arrivait en tête dans la commune avec 59,32% des voix.

12:58 - Impôts à Couvron-et-Aumencourt : un enjeu central pour 2026 À Couvron-et-Aumencourt, où la fiscalité locale a connu une augmentation entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 10,54 % en 2024 (dernière date de relevé), rapportant à la ville 4 030 €, contre 82 000 euros perçus en 2020. Il faut dire qu'elle a été abolie le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme voulue par l'Etat réduisant considérablement son rendement et contraignant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Couvron-et-Aumencourt atteint désormais 43,40 % en 2024 (contre 11,68 % en 2020). Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces variables mouvantes, le produit fiscal par ménage à Couvron-et-Aumencourt s'est établi à environ 554 euros en 2024 contre 316 euros en début de mandat.

11:59 - Le bilan de la dernière municipale à Couvron-et-Aumencourt Les résultats des municipales précédentes à Couvron-et-Aumencourt se sont avérés particulièrement parlants sur le paysage politique local. Il est à noter que ce scrutin s'est tenu sans liste à l'époque, avec uniquement des candidatures à titre individuel, et la liberté pour les votants de panacher. 15 conseillers ont été élus au premier tour. Grégory Coignoux a remporté la manche avec 236 suffrages (84,58%). À la suite, Benoît Roger a rassemblé 82,07% des bulletins valides. Les deux candidats de tête se tenaient dans un mouchoir de poche. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. En ce jour de municipales 2026 à Couvron-et-Aumencourt, les citoyens sont une nouvelle fois appelés à choisir leurs représentants dans cette configuration très singulière. Dans le pays, le dispositif électoral particulier avec candidatures individuelles n'est cependant plus en vigueur.