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19:16 - Dynamique électorale à Coux : une analyse socio-démographique Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Coux révèlent des tendances nettes qui pourraient influencer le résultat des municipales. Avec une densité de population de 138 habitants/km² et un taux de chômage de 8,39%, les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (19,73%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 1022 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (11,67%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (7,94%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Coux mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 21,56% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

17:57 - Le vote RN lors des derniers scrutins à Coux Le mouvement lepéniste n'était pas représenté lors de la dernière campagne municipale à Coux en 2020, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 18,17% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 37,47% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 12,01% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le Rassemblement national réunissait 26,36% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 29,54% pour les européennes. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 31,33% pour le Rassemblement national. Il finira avec 38,28% lors du vote définitif.

16:58 - Quelle mobilisation attendre à Coux aux municipales ? Pour cette municipale, l'absence ou non de votants à Coux sera fondamentale dans l'épilogue du scrutin. Aux municipales de 2020, l'abstention avait culminé à 42,65 % au premier round (un chiffre assez faible). C'étaient 792 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que l'événement était incertain, en pleine épidémie de Covid. Il est en effet communément admis qu'une municipale demeure, avec la présidentielle, le rendez-vous où les citoyens se mobilisent le plus, étant attachés au choix de leur édile et du chef de l'État. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 20,39 % localement. Bien entendu, la logique d'un scrutin local n'est pas celle d'une élection nationale, mais les élections législatives de 2022 et 2024 peuvent parfaitement être mises en perspective. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 44,45 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 26,84 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 39,67 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone globalement épargnée par l'abstention.

15:59 - Comment Coux a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections de 2022. Lors des élections européennes, le podium à Coux s'était en effet dessiné autour de l'équipe de Jordan Bardella (29,54%), en première position devant Raphaël Glucksmann (22,40%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (10,65%). Hervé Saulignac (Union de la gauche) avait par la suite gagné au premier tour des législatives à Coux après la dissolution de l'Assemblée avec 49,20%. Céline Porquet (Rassemblement National) terminait à la deuxième place avec 31,33%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Hervé Saulignac culminant à 61,72% des suffrages exprimés localement.

14:57 - Il y a 4 ans, la commune de Coux apparaissait comme indécise sur l'échiquier politique Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Coux plaçait Jean-Luc Mélenchon en pole position avec 24,01% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 23,73%. Lors de la finale de l'élection à Coux, les électeurs accordaient 62,53% pour Emmanuel Macron, contre 37,47% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Coux portaient leur choix sur Hervé Saulignac (DVG) avec 51,01% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 73,64% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Coux une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Coux frappéebousculée par la réforme fiscale avant ces élections Pour ce qui est des contributions locales à Coux, la facture de taxes moyenne par foyer fiscal s'est chiffrée à 719 euros en 2024 (dernier pointage en date) contre 567 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais 36,88 % en 2024 (contre près de 18,10 % en 2020). Une hausse directement liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que près de 25 200 euros de recettes en 2024, loin des quelque 250 800 euros perçus en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 10,04 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé la structure des ressources.

11:59 - Un résultat très clair aux élections de 2020 à Coux Les résultats des dernières municipales à Coux ont livré un bilan révélateur sur l'échiquier politique local. Dès le dimanche du premier tour, Jean-Pierre Jeanne a creusé l'écart en récoltant 444 bulletins (58,88%). Deuxième, Jacques Lefebvre a rassemblé 41,11% des bulletins valides. Ce triomphe au premier tour a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour ce scrutin de 2026 à Coux, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Au vu de ce triomphe écrasant, la tâche s'annonce titanesque ce dimanche pour l'opposition, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.