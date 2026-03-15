Résultat municipale 2026 à Coux (07000) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Coux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Coux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Coux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Célia VIDAL
Célia VIDAL (16 élus) AGIR ET VIVRE ENSEMBLE A COUX - AVEC 		546 61,83%
  • Célia VIDAL
  • Florent SOUBRILLARD
  • Fanette PERRET
  • Loïc BRILLARD
  • Michelle PARDON
  • Sébastien VANDEVYVER
  • Marie-Jeanne PRALY
  • Jhonny VIVAT
  • Fanny CHAREYRON
  • Vivien HILAIRE
  • Caroline VINCENT
  • Antoine DAUGY
  • Marianne EL BEZZAZI
  • Franck MICHALON
  • Elodie BOURGOIS
  • Baptiste BOERI
Jean-Pierre JEANNE
Jean-Pierre JEANNE (3 élus) Coux au quotidien, engagés pour demain 		337 38,17%
  • Jean-Pierre JEANNE
  • Céline CORBILLON
  • Jacques THERY
Participation au scrutin Coux
Taux de participation 64,20%
Taux d'abstention 35,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,17%
Nombre de votants 920

Source : ministère de l’Intérieur

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