Résultat de l'élection municipale 2026 à Couzeix : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Couzeix

Le deuxième tour des élections municipales à Couzeix a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Sébastien Larcher
Sébastien Larcher Liste divers centre
ENSEMBLE POUR COUZEIX
  • Sébastien Larcher
  • Olivia Darlot
  • Gilles Toulza
  • Tiphaine Eglizaud
  • Nicolas Coulaud
  • Cindy Moren
  • Patrick Petitjean
  • Valérie Desproges
  • Vincent Rey
  • Karine Graça
  • Yves Croguennec
  • Gaelle Couturier
  • Jean-Pierre Gheeraert
  • Delphine Boulesteix
  • Philippe Perez
  • Patricia Leroux
  • Sébastien Vergnole
  • Catherine Valade-Mathieu
  • Michel Guillon
  • Céline Bregeon
  • Willy Vignaud
  • Stéphanie Soury
  • Antoine Doucet-Petit
  • Maria Queiroz
  • Damien Laumonerie
  • Anne-Marie Gimenez-Chevalier
  • Régis Mathieu
  • Anne-Elodie Barret
  • Vincent Despax
  • Frédérique Villessot
  • Gilles Zanfonhouede
  • Marie-Claude Lainez
  • Sebastien Prevost
  • Agnes Desnoyer
  • Stephane Montastier
Jean-Claude Pastureau
Jean-Claude Pastureau Liste divers centre
BIEN VIVRE COUZEIX
  • Jean-Claude Pastureau
  • Cécile Heniau Desourteaux
  • Jean-Marc Gabouty
  • Raphaëlle Cipcia-Divers
  • Hugues Berbey
  • Laëtitia Sylvestre-Pécout
  • Alain Pinto
  • Magali Devis
  • Jean-Luc Duroux
  • Sonia Antonio
  • José Pereira
  • Coralie Boixel
  • Guy Chabernaud
  • Tiaré-Anne Mosnier
  • Pierre Barret
  • Florence Caudie
  • Kevin Boisseau
  • Stéphanie Goncalves
  • Thibaut Jallet
  • Nathalie Hardy
  • Arnaud Veyssiere
  • Muriel Ferandon
  • Jean-Jacques Candela
  • Yasmina Naji
  • Joël Alexis
  • Pascale Desmier
  • Morgan Gauriat
  • Isabelle Geoffroy
  • Alain Guérard
  • Mathilde Warin
  • Paul Scarantino
  • Pascale Saintillan
  • Jean-Claude Labregère
Laetitia Nardi
Laetitia Nardi Liste d'union à gauche
AGIR POUR COUZEIX - L'HUMAIN AU COEUR DE L'ACTION MUNICIPALE
  • Laetitia Nardi
  • Stéphane Valette
  • Marie-Pierre Schneider
  • Ludovic Duche
  • Mireille Habert
  • Hassan El Kanneb
  • Anne-Sophie Hernandez
  • Jean-Pierre Bourlot
  • Sandra Calvez
  • Patrice Pedard
  • Angélique Abeillon
  • Michel Delpi
  • Bénédicte Allard
  • Hassan Sayh
  • Colette Teillout
  • Ahmed Sabbani
  • Élodie Landès
  • Christian Sirieix
  • Danièle Bourlot
  • Michel Teissier
  • Martine Beaupoux
  • Patrice Delbancut
  • Christelle Gimenez
  • Jean-François Lafaye
  • Liliane Blanc
  • Dominique Meizel
  • Claude Henique
  • Christophe Andrieux
  • Patricia Noble
  • Thierry Gauthier
  • Véronique Gagnot
  • André Blanc
  • Florence Parbelle-Tronchet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Couzeix

Tête de listeListe Voix % des voix
Sébastien LARCHER
Sébastien LARCHER (Ballotage) ENSEMBLE POUR COUZEIX 		2 443 48,39%
Jean-Claude PASTUREAU
Jean-Claude PASTUREAU (Ballotage) BIEN VIVRE COUZEIX 		1 973 39,08%
Laetitia NARDI
Laetitia NARDI (Ballotage) AGIR POUR COUZEIX - L'HUMAIN AU COEUR DE L'ACTION MUNICIPALE 		633 12,54%
Participation au scrutin Couzeix
Taux de participation 64,89%
Taux d'abstention 35,11%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,60%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,33%
Nombre de votants 5 201

Source : ministère de l’Intérieur

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