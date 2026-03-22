Résultat de l'élection municipale 2026 à Couzeix : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Couzeix [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Couzeix sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Couzeix.
L'actu des élections municipales 2026 à Couzeix
11:47 - Rappel des résultats de dimanche dernier à Couzeix pour la municipale
Dimanche dernier à Couzeix, malgré une abstention historiquement haute en France, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 35,11 %. Au terme de ce vote, c'est Sébastien Larcher (Divers centre) qui s'est placé en première position en s'adjugeant 48,39 % des suffrages exprimés. À sa suite, Jean-Claude Pastureau (Divers centre) s'est classé deuxième avec 39,08 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. En ravissant la première place, Sébastien Larcher a gagné une position décisive par rapport à 2020, et il a même consolidé ses appuis avec un gain de 6,66 points. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Laetitia Nardi (Union de la gauche) a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Couzeix
Le deuxième tour des élections municipales à Couzeix a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Sébastien Larcher
Liste divers centre
ENSEMBLE POUR COUZEIX
|
|
Jean-Claude Pastureau
Liste divers centre
BIEN VIVRE COUZEIX
|
|
Laetitia Nardi
Liste d'union à gauche
AGIR POUR COUZEIX - L'HUMAIN AU COEUR DE L'ACTION MUNICIPALE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Couzeix
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sébastien LARCHER (Ballotage) ENSEMBLE POUR COUZEIX
|2 443
|48,39%
|Jean-Claude PASTUREAU (Ballotage) BIEN VIVRE COUZEIX
|1 973
|39,08%
|Laetitia NARDI (Ballotage) AGIR POUR COUZEIX - L'HUMAIN AU COEUR DE L'ACTION MUNICIPALE
|633
|12,54%
|Participation au scrutin
|Couzeix
|Taux de participation
|64,89%
|Taux d'abstention
|35,11%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,60%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,33%
|Nombre de votants
|5 201
Source : ministère de l’Intérieur
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