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19:20 - Les données démographiques de Couzeix révèlent les tendances électorales Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Couzeix se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 10 011 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 673 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la ville, 17,72% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 11,07% de plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. La présence de 300 résidents étrangers, soit 3,00% de la population, participe à son ouverture au monde. Malgré un taux de chômage de 6,42%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 481 €/mois. À Couzeix, les préoccupations locales, tels que le travail, l'écologie et l'intégration, rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - Vers une poussée du RN à Couzeix aux municipales 2026 ? Le parti d'extrême droite n'avait pas fait d'étincelles lors des élections locales à Couzeix il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen séduisait 21,31% des voix lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 37,40% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 16,49% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Couzeix comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 31,59% aux européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 34,42% pour le parti nationaliste. Ce dernier achèvera sa course en tête avec 36,75% le dimanche suivant et le siège à l'Assemblée raflé par Manon Meunier.

16:58 - Couzeix : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Dans le cadre de cette élection municipale 2026 à Couzeix, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs jouera un rôle essentiel sur les résultats locaux. Pour rappel, l'abstention se montait à 56,53 % lors de la précédente municipale, dans la moyenne nationale alors qu'à cause de la pandémie du Covid-19, bon nombre d'électeurs avaient choisi de ne pas se déplacer. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a à ce titre été de 20,01 % des citoyens en mesure de voter. La fuite des électeurs atteignait de son côté 41,31 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 27,15 %, contre 46,32 % en 2022. Ce retour sur la participation depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une ville globalement épargnée par l'abstention en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Quels enseignements pour les dernières élections à Couzeix ? Les scrutins législatifs organisés après la dissolution de 2024, plaçaient Albin Freychet (Rassemblement National) en pole position avec 34,42% au premier tour, devant Gilles Toulza (Divers centre) avec 34,09%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Albin Freychet culminant à 36,75% des voix localement. Lors des élections européennes une vingtaine de jours plus tôt, le podium à Couzeix s'était cette fois cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (31,59%), en tête de peloton devant Raphaël Glucksmann (18,02%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (15,68%). Le panorama politique de Couzeix a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir un secteur difficile à classer, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Pour les élections 2026, Couzeix demeure une ville difficile à classer politiquement Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Couzeix votaient en priorité pour Emmanuel Macron (31,15%), devant Marine Le Pen crédité de 21,31%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 62,60% pour Emmanuel Macron, contre 37,40% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Couzeix plébiscitaient Manon Meunier (Nupes) avec 26,98% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Geoffroy Sardin (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 55,46%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Couzeix s'affirme comme une commune politiquement très disputée.

12:58 - À Couzeix, une fiscalité en hausse qui aura un impact sur le résultat Tandis que les impôts locaux se sont alourdis à Couzeix entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 14,48 % en 2024 (année des derniers chiffres), ce qui représente un montant de 70 900 euros environ. Un apport qui est loin des 2 516 080 € enregistrés en 2020. Son abolition pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait dorénavant une ressource secondaire, ce qui explique cette diminution significative de rendement pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Couzeix s'est établi à près de 42,81 % en 2024 (contre 21,89 % en 2020). La moyenne au niveau national, située à environ 40 %, offre un point de comparaison éclairant. Une hausse plutôt mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. Parallèlement, la taxe sur le foncier non bâti a été gelée à un peu moins de 100,00 % en 2024, un taux qui n'a pas bougé depuis 2020, la moyenne nationale se situant dans une fourchette de 40 à 50 %. S'agissant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), son taux communal s'est fixé à 8,58 % environ en 2024 (pour une moyenne nationale s'approchant de 9,5 %). Au bout du compte, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Couzeix a représenté environ 1 138 euros en 2024 contre 996 euros en début de mandat.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Couzeix Comment s'était conclu le précédent scrutin municipal à Couzeix ? Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Sylvie Billat (Divers centre) a viré en tête avec 44,48% des suffrages. Sur la seconde marche, Sébastien Larcher (Divers centre) a capté 1 293 bulletins valides (41,73%). Marcel Ribiere (Divers gauche) était troisième, s'adjugeant 427 électeurs (13,78%). Avec un écart aussi réduit, la clôture du deuxième tour interrogeait. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Sébastien Larcher l'a finalement emporté avec 46,95% des bulletins, face à Sylvie Billat s'adjugeant 43,63% des électeurs et Marcel Ribiere obtenant 329 voix (9,41%). La dynamique s'est progressivement inversée, confirmant le basculement que ce score étriqué laissait présager. L'éparpillement des voix a sans doute pesé., sécurisant 262 voix supplémentaires entre les deux tours.