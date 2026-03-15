Résultat municipale 2026 à Couzeix (87270) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Couzeix. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Couzeix, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Couzeix [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Sébastien LARCHER
Sébastien LARCHER ENSEMBLE POUR COUZEIX 		1 641 46,83%
Jean-Claude PASTUREAU
Jean-Claude PASTUREAU BIEN VIVRE COUZEIX 		1 451 41,41%
Laetitia NARDI
Laetitia NARDI AGIR POUR COUZEIX - L'HUMAIN AU COEUR DE L'ACTION MUNICIPALE 		412 11,76%
Participation au scrutin Couzeix Partiels *
Taux de participation 64,58%
Taux d'abstention 35,42%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,80%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,35%
Nombre de votants 3 618

* Résultats partiels sur 71% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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