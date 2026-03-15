Résultat municipale 2026 à Couzon-au-Mont-d'Or (69270) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Couzon-au-Mont-d'Or a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Couzon-au-Mont-d'Or, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Couzon-au-Mont-d'Or [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Karine LUCAS
Karine LUCAS (19 élus) Naturellement couzon 		743 59,73%
  • Karine LUCAS
  • Frédéric BARON
  • Agnès SINDOU-FAURIE
  • Alexandre CHAPEY
  • Laurence VERDIER
  • Claude MICHELOT
  • Frédérique DIRAND
  • Pierre CARRON
  • Stéphanie COURILLEAU
  • Michel HENNINOT
  • Sandra BONNOT
  • Edmond MATAR
  • Mireille PIGNAUD
  • Yann DE GERMINY
  • Tatiana CHEVALIER
  • Cyril GAUGEZ
  • Fiona RIOS
  • Eric COUTIER
  • Valérie DE ALMEIDA
Philippe MUYARD
Philippe MUYARD (4 élus) Couzon Citoyenne 		501 40,27%
  • Philippe MUYARD
  • Michèle BESSON
  • Patrick GUYENNON
  • Violette TOURNILHAC
Participation au scrutin Couzon-au-Mont-d'Or
Taux de participation 66,63%
Taux d'abstention 33,37%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,72%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Nombre de votants 1 278

Source : ministère de l’Intérieur

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