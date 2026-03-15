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19:19 - Les données démographiques de Couzon-au-Mont-d'Or révèlent les tendances électorales Quel portrait faire de Couzon-au-Mont-d'Or, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 37,01% de cadres pour 2 541 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur économique. La variété socio-économique se reflète dans ses 268 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 501 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (76,51%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les 155 résidents étrangers, représentant 6,10% de la population, favorisent cette pluralité culturelle. Dans cette diversité sociale, près de 44,67% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 473,53 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. Pour finir, Couzon-au-Mont-d'Or incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Le RN attire toujours plus les votants de Couzon-au-Mont-d'Or Le RN n'avait aucun candidat formellement étiqueté pour la dernière campagne municipale à Couzon-au-Mont-d'Or il y a six ans, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la ville. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 13,70% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 27,61% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 10,76% au représentant du parti lors du premier tour. Un score insuffisant, à Couzon-au-Mont-d'Or comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 20,90% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 22,95% pour le parti d'extrême droite. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 24,96% lors du vote définitif.

16:58 - Couzon-au-Mont-d'Or classée parmi les villes mobilisées avant les municipales Lors des municipales de 2020, la participation à Couzon-au-Mont-d'Or avait atteint 53,24 % à la fin du premier round, une mobilisation plutôt forte. C'étaient 960 votants qui s'étaient mobilisés alors que la pandémie du coronavirus faisait planer une ombre sur la compétition. Il est en effet établi de longue date qu'une municipale demeure, avec la présidentielle, le rendez-vous où les Français se rendent le plus aux urnes. La course à l'Élysée en 2022 avait d'ailleurs fortement mobilisé, avec 80,62 % de participation dans la ville (contre une abstention à 19,38 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 60,24 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 74,50 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 53,37 % des inscrits. Quand on tente d'établir une tendance, les données semblent former une localité soucieuse de voter par rapport aux tendances françaises. En ce jour d'élection municipale 2026 à Couzon-au-Mont-d'Or, cette contingence sera quoi qu'il en soit scrutée.

15:59 - Il y a deux ans, Couzon-au-Mont-d'Or avait opté pour la droite Le contexte politique de Couzon-au-Mont-d'Or a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme un secteur acquis au macronisme, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une zone pivot. À l'occasion du match européen de juin 2024, les électeurs de Couzon-au-Mont-d'Or avaient en effet poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 20,90% des bulletins. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Couzon-au-Mont-d'Or avaient ensuite favorisé Fabrice Matteucci (Union de la gauche) avec 35,40% au premier tour, devant Blandine Brocard (Ensemble !) avec 29,57%. Mais c'est finalement Blandine Brocard (Ensemble !) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 41,39% des suffrages exprimés.

14:57 - Qui a gagné les élections de 2022 à Couzon-au-Mont-d'Or ? Lors des législatives de 2022, les votants de Couzon-au-Mont-d'Or plébiscitaient Blandine Brocard (Ensemble !) avec 35,25% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Blandine Brocard virant de nouveau en tête avec 58,35% des voix. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Couzon-au-Mont-d'Or quelques semaines plus tôt était marquée par la domination d'Emmanuel Macron avec 34,32% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon obtenait 22,12%. Lors de la finale de l'élection à Couzon-au-Mont-d'Or, les électeurs accordaient 72,39% pour Emmanuel Macron, contre 27,61% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Couzon-au-Mont-d'Or comme une ville acquise au bloc central.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Couzon-au-Mont-d'Or À Couzon-au-Mont-d'Or, où la fiscalité locale s'est maintenue entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 13,80 % en 2024 (chiffres les plus récents), ce qui représente un montant de près de 27 500 euros la même année. Une recette bien loin des 504 160 € enregistrés en 2020. Cette imposition, supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre financier. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Couzon-au-Mont-d'Or s'est établi à 27,53 % en 2024 (contre 16,50 % en 2020). Un pourcentage à mettre en perspective avec la moyenne nationale, qui avoisine les 40 %, en hausse de 1,2 point ces quatre dernières années. Cette hausse est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Couzon-au-Mont-d'Or a représenté environ 710 euros en 2024 contre 709 euros en début de mandat.

11:59 - Retour sur les résultats de l'élection de 2020 à Couzon-au-Mont-d'Or Il peut s'avérer édifiant de se pencher sur les scores des dernières élections municipales à Couzon-au-Mont-d'Or. Dès le premier tour, Patrick Veron a distancé ses adversaires en récoltant 56,45% des suffrages. À sa poursuite, Corinne Courtois a obtenu 43,54% des suffrages. Cette victoire écrasante de Patrick Veron a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour ces municipales 2026 à Couzon-au-Mont-d'Or, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Pour les forces d'opposition, faire basculer une majorité si large sera ce dimanche le principal défi, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.