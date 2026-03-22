Résultat municipale 2026 à Couzou (46500) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Couzou a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Couzou, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Couzou [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Catherine LABARRIERE
Catherine LABARRIERE (6 élus) POUR COUZOU, AVEC VOUS 		50 53,76%
  • Catherine LABARRIERE
  • Nicolas BIROT
  • Denise HAMELIN
  • Daniel Robert BOUDOT
  • Céleste CLAVEL
  • Pascal VIDAL
Marc HUGOT
Marc HUGOT (1 élu) AVEC SANDRINE POUR COUZOU 		43 46,24%
  • Marc HUGOT
Participation au scrutin Couzou
Taux de participation 91,59%
Taux d'abstention 8,41%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,02%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,08%
Nombre de votants 98

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Couzou - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc HUGOT
Marc HUGOT (Ballotage) AVEC SANDRINE POUR COUZOU 		40 42,11%
Catherine LABARRIERE
Catherine LABARRIERE (Ballotage) POUR COUZOU, AVEC VOUS 		31 32,63%
Céleste CLAVEL
Céleste CLAVEL (Ballotage) VIVRE A COUZOU 		24 25,26%
Participation au scrutin Couzou
Taux de participation 93,33%
Taux d'abstention 6,67%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,02%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,04%
Nombre de votants 98

Villes voisines de Couzou

En savoir plus sur Couzou