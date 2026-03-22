Résultat municipale 2026 à Couzou (46500) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Couzou a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Couzou, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Couzou [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Catherine LABARRIERE (6 élus) POUR COUZOU, AVEC VOUS
|50
|53,76%
|
|Marc HUGOT (1 élu) AVEC SANDRINE POUR COUZOU
|43
|46,24%
|
|Participation au scrutin
|Couzou
|Taux de participation
|91,59%
|Taux d'abstention
|8,41%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,02%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,08%
|Nombre de votants
|98
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Couzou - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc HUGOT (Ballotage) AVEC SANDRINE POUR COUZOU
|40
|42,11%
|Catherine LABARRIERE (Ballotage) POUR COUZOU, AVEC VOUS
|31
|32,63%
|Céleste CLAVEL (Ballotage) VIVRE A COUZOU
|24
|25,26%
|Participation au scrutin
|Couzou
|Taux de participation
|93,33%
|Taux d'abstention
|6,67%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,02%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,04%
|Nombre de votants
|98
Election municipale 2026 à Couzou [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Couzou sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Couzou.
L'actu des élections municipales 2026 à Couzou
18:34 - Qui a gagné les européennes et législatives il y a deux ans à Couzou ?
La préférence des électeurs de Couzou a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune esquissait une zone de flou électoral, elle s'est positionnée deux ans plus tard comme un territoire bleu marine. Le rendez-vous des Européennes de 2024 à Couzou avait en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (45,16%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait récolté 9,68% des suffrages. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Couzou avaient ensuite favorisé Gérard Raymond Blanchet (Rassemblement National) avec 40,58% au premier tour, devant Christophe Proença (Union de la gauche) avec 33,33%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, portant Christophe Proença (Union de la gauche) en tête avec 47,30%.
15:57 - Quel était le résultat des dernières municipales à Couzou ?
L'étude des résultats du scrutin municipal de 2020 à Couzou est particulièrement éclairante. Rappelons que les électeurs avaient la liberté de choisir plusieurs candidats à l'époque, ce scrutin s'étant déroulé sans liste, avec exclusivement des candidatures à titre individuel. Dès le premier tour, 7 conseillers ont été élus. Lors de ce premier tour, Edith Bonnet Landois a remporté les meilleurs résultats avec 61 voix (81,33%), devançant Emmanuel Roy De Lachaise qui a capté 58 bulletins valides (77,33%). Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Lors de cette nouvelle municipale 2026 à Couzou, les citoyens sont une nouvelle fois invités à désigner leurs représentants dans cette configuration très particulière. Dans le pays, le mode de scrutin spécifique permettant les candidatures individuelles appartient toutefois au passé.
13:58 - Pour le 2e tour des élections de Couzou, un duel tendu
Le duel oppose donc ce dimanche la liste "Avec Sandrine Pour Couzou" emmenée par Marc Hugot et Catherine Labarriere avec la liste "Pour Couzou, Avec Vous", d'après la liste des candidats au second tour publiée cette semaine par le ministère de l'Intérieur. À noter que Céleste Clavel, qui était en mesure de se maintenir grâce à son score du premier tour, n'est pas de la partie. Le bureau de vote de la ville de Couzou fermera à 18 heures.
11:59 - Marc Hugot et Catherine Labarriere aux premières places il y a une semaine
Marc Hugot a terminé en tête du premier volet des élections municipales 2026 à Couzou la semaine dernière, avec 42,11 % des voix. À sa suite, Catherine Labarriere a obtenu la seconde place avec 32,63 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Céleste Clavel a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Du côté de la mobilisation à Couzou, le rendez-vous électoral a vu 93,33 % des inscrits se déplacer, malgré une abstention historiquement haute en France.
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