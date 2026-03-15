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19:19 - Élections à Crach : l'impact des caractéristiques démographiques En marge des élections municipales, Crach apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 3 458 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 414 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (68,17%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 47,33% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,18%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2 519 €/mois, illustrant un certain niveau de prospérité. En somme, à Crach, les problématiques locales rejoignent celles de la France.

17:57 - Municipales 2026 : vers une poussée du RN à Crach ? Le RN n'avait pas concouru pour la dernière bataille municipale à Crach il y a six ans, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen séduisait 21,11% des voix lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 33,97% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 14,35% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Crach comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 26,02% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 30,41% pour le mouvement lepéniste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 34,29% lors du vote définitif.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 72,98 % d'abstention Pour cette municipale 2026, l'absence ou non de votants à Crach sera essentielle dans le dénouement du scrutin. Les archives de 2020 montrent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention frappait 72,98 % des électeurs, une abstention très élevée alors que le rendez-vous avait été maintenu dans un contexte de pandémie de Covid. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est en revanche arrêté à 18,71 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 39,08 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 22,51 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 45,99 % des inscrits. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, la ville apparaît donc plutôt comme une contrée où l'abstention est contenue.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Crach a-t-elle voté ? Le scrutin des Européennes 2024 à Crach avait vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (26,02%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 18,77% des voix. Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants de Crach plébiscitaient ensuite Jimmy Pahun (Majorité présidentielle) avec 35,33% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Jimmy Pahun culminant à 65,71% des votes localement. La situation politique de Crach a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme un fief de la majorité présidentielle, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme un territoire difficile à étiqueter.

14:57 - Les électeurs de Crach avaient clairement opté pour la majorité présidentielle il y a 4 ans Lors des législatives de 2022, les votants de Crach portaient leur choix sur Jimmy Pahun (Ensemble !) avec 34,83% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 65,99% des suffrages. Au premier tour de la dernière présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Crach accordaient précédemment leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 37,03%, surpassant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 21,11%. Le second tour confirmait ensuite ce choix en donnant 66,03% pour Emmanuel Macron, contre 33,97% pour de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Crach comme une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Fiscalité en hausse à Crach : une incidence sur les élections municipales Concernant la pression fiscale pesant sur Crach, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 1 005 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 743 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 36,90 % en 2024 (contre environ 19,69 % en 2020). Ce taux s'intègre dans un panorama national où la moyenne avoisine les 40 % (en progression de 1,2 point depuis 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'autour de 258 600 euros en 2024, marquant une forte baisse face aux 606 600 euros perçus 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 10,76 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé la répartition des recettes.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Crach Se pencher sur les résultats du dernier scrutin municipal à Crach peut se révéler intéressant. Unique liste en présence, 'Ensemble partageons et construisons' a logiquement recueilli 645 voix (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection sans concurrent ne laissait aucun doute sur l'issue. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Crach, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. La naissance ou non d'une opposition constituera un des enjeux à la suite de ce scrutin sans véritable compétition. La publication des candidatures donne déjà un début de réponse particulièrement clair.