Résultat municipale 2026 à Crach (56950) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Crach a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Crach, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Crach [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Ronan LE DÉLÉZIR
Ronan LE DÉLÉZIR (20 élus) Ressourcer Crach 		1 594 71,45%
  • Ronan LE DÉLÉZIR
  • Patricia LE VIGOUROUX
  • Augustin GASCHIGNARD
  • Jeanne DRÉANO
  • Pascal DEPOORTERE
  • Caroline COUGOULIC
  • Yoann Alexandre Jeremy GREZEL
  • Marie-Pierre LOÏZIC
  • Sébastien LE BOULER
  • Sandra LE BIHAN
  • Laurent LE BAGOUSSE
  • Clémence JICQUELLO
  • Jean-François FERTIN
  • Marianne LE BARON
  • Ismaël HERVÉ
  • Anaïs HENRIO
  • Alain SANTERRE
  • Nadine SEGALEN
  • Hubert D'ABOVILLE
  • Magali LANGLAIS-ARS
Agnes DUPERRIN
Agnes DUPERRIN (3 élus) Crac'h avenir citoyen 		637 28,55%
  • Agnes DUPERRIN
  • Philippe BÉZIEAU
  • Laurence EDELIN
Participation au scrutin Crach
Taux de participation 70,70%
Taux d'abstention 29,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Nombre de votants 2 285

Source : ministère de l’Intérieur

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