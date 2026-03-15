Résultat municipale 2026 à Craponne (69290) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Craponne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Craponne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Craponne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sandrine CHADIER
Sandrine CHADIER (30 élus) Ensemble tenons la cap pour Craponne 		3 858 77,27%
  • Sandrine CHADIER
  • François PASTRÉ
  • Evelyne MORILLON
  • François-Xavier COMBASSON
  • Frédérique LASAYGUES
  • Jean-Louis MAGOUTIER
  • Corine CISTERNINO
  • Sylvain ROBIER
  • Laura GASPAROUX
  • Sebastien GIRARDET
  • Karine COMBET
  • Jean-François PEYROUX
  • Marie-Aude CHAPON
  • Robert JUTTET
  • Florence COCHE
  • Jean-Christophe COLONNA
  • Aurélie LACROIX BUFFENOIR
  • Stéphane DALBAN-MOREYNAS
  • Rudya DUMONT
  • Denis PLUVY
  • Françoise SCHWEITZER
  • Franck DREUX
  • Isabelle CLAVEL
  • Karim MAHIEU
  • Laurence GIBOU
  • Patrick BARBERET
  • Pascale HARTMANN
  • Michel MONGE
  • Patricia DUPONT
  • Alex VIALLEFONT
Anne-Marie BUKOWSKI AVELLAN
Anne-Marie BUKOWSKI AVELLAN (3 élus) Craponne partageons l'avenir 		1 135 22,73%
  • Anne-Marie BUKOWSKI AVELLAN
  • Julien JOURNET
  • Emmanuelle BURNOUF
Participation au scrutin Craponne
Taux de participation 61,44%
Taux d'abstention 38,56%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,02%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,86%
Nombre de votants 5 141

Source : ministère de l’Intérieur

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