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19:19 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Craponne En marge des élections municipales, Craponne fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 26,52% de cadres pour 12 170 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. L'existence de 1 164 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (18,06%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Avec 530 résidents étrangers, Craponne est un exemple de pluriculturalisme. Malgré un taux de chômage de 7,01%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 3 074 € par mois. À Craponne, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - Le RN attire-t-il les électeurs de Craponne ? Le parti d'extrême droite restait loin du match lors du scrutin municipal à Craponne il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 18,30% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 32,54% lors du tour final. Le parti lepéniste n'avait pas fait de vagues dans la circonscription de la municipalité lors des législatives organisées juste après. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 25,99% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 30,03% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 34,96% lors du vote final.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Craponne L'adhésion au scrutin des électeurs de Craponne constituera un enjeu majeur pour cette municipale 2026. Pour rappel, la participation s'élevait à 36,82 % lors des municipales de 2020, un score plus bas que les 44,7 % observés au niveau national alors que le pays était frappé par la pandémie du Covid-19. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part réuni 79,96 % de votants au premier tour (la moyenne nationale étant de 73,69 %). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 60,94 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 76,03 % au premier tour, contre 51,50 % en 2022. En prenant du recul, les données semblent former une ville relativement attachée au vote par rapport au reste de la France.

15:59 - Le vote de Craponne nettement ancré à droite en 2024 Les scrutins législatifs de juin 2024, plaçaient Thomas Gassilloud (Ensemble !) en tête avec 35,27% au premier tour, devant Cecile Patout (Rassemblement National) avec 30,03%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Thomas Gassilloud culminant à 65,04% des voix dans la commune. Les élections européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Craponne avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (25,99%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui s'était arrogée 20,87% des suffrages. La situation politique de Craponne a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir un fief de la majorité présidentielle, elle s'est affichée dès lors comme une terre sans déterminisme électoral.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Craponne : les résultats qu'il faut comprendre La physionomie politique de Craponne révèle un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Craponne plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 37,49% des inscrits, devançant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 18,30%. Le duel final se soldait finalement par un score de 67,46% pour Emmanuel Macron, contre 32,54% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Craponne soutenaient en priorité Thomas Gassilloud (Ensemble !) avec 39,49% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Thomas Gassilloud virant de nouveau en tête avec 66,10% des voix.

12:58 - Craponne : la fiscalité constatée avant les municipales Dans une dynamique de recul des prélèvements locaux à Craponne, le taux de la taxe d'habitation est passé à 14,70 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant 133 460 € la même année, en net recul par rapport aux 3 142 800 € récoltés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a transformé la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Craponne atteint désormais 29,86 % en 2024 (contre 18,83 % en 2020). Cette hausse est la plupart du temps automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme. Au bout du compte, le produit fiscal par ménage à Craponne s'est établi à 931 euros en 2024 (contre 1 025 € en 2020).

11:59 - Retour sur les résultats de l'élection de 2020 à Craponne Comment s'était conclu le précédent scrutin municipal à Craponne ? Dès le premier tour de scrutin, Sandrine Chadier (Divers droite) a devancé tous ses adversaires en rassemblant 1 324 suffrages (44,86%). Dans la position de la principale opposante, Véronique Hartmann (Europe Ecologie-Les Verts) a recueilli 920 bulletins valides (31,17%). Un delta notable. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Sandrine Chadier l'a finalement emporté avec 50,00% des votes, face à Véronique Hartmann rassemblant 30,17% des électeurs et Elisabeth Pigat réunissant 580 bulletins (19,82%). Le fossé de départ s'est vérifié et même creusé, débouchant sur un succès retentissant et indiscutable. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. La candidate étiquetée Divers droite a certainement tiré parti des voix des partisans des listes de droite éliminées, ajoutant 139 voix supplémentaires entre les deux tours.