Résultat municipale 2026 à Crastatt (67310) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Crastatt a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Crastatt, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Crastatt [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Martine KUNTZ-SARLAT
Martine KUNTZ-SARLAT (8 élus) Notre village nous unit, notre engagement continue 		85 37,95%
  • Martine KUNTZ-SARLAT
  • Didier HARTMANN
  • Cindy BRAUN
  • Lucas NONNENMACHER
  • Sandy HAUSSWALD
  • Nicolas KIEFFER
  • Audrey WACHENHEIM
  • Jean DAMMERT
Pierre GOETZ
Pierre GOETZ (2 élus) CRASTATT POUR TOUS 		84 37,50%
  • Pierre GOETZ
  • Vanessa HETZEL
Laurent NONNENMACHER
Laurent NONNENMACHER (1 élu) CRASTATT RURAL 		55 24,55%
  • Laurent NONNENMACHER
Participation au scrutin Crastatt
Taux de participation 87,55%
Taux d'abstention 12,45%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,44%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 225

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Crastatt - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Martine KUNTZ-SARLAT
Martine KUNTZ-SARLAT (Ballotage) Notre village nous unit, notre engagement continue 		86 41,75%
Pierre GOETZ
Pierre GOETZ (Ballotage) CRASTATT POUR TOUS 		77 37,38%
Laurent NONNENMACHER
Laurent NONNENMACHER (Ballotage) CRASTATT RURAL 		43 20,87%
Participation au scrutin Crastatt
Taux de participation 82,10%
Taux d'abstention 17,90%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47%
Nombre de votants 211

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