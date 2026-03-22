Résultat municipale 2026 à Crastatt (67310) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Crastatt a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Crastatt, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Crastatt [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Martine KUNTZ-SARLAT (8 élus) Notre village nous unit, notre engagement continue
|85
|37,95%
|
|Pierre GOETZ (2 élus) CRASTATT POUR TOUS
|84
|37,50%
|
|Laurent NONNENMACHER (1 élu) CRASTATT RURAL
|55
|24,55%
|
|Participation au scrutin
|Crastatt
|Taux de participation
|87,55%
|Taux d'abstention
|12,45%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,44%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|225
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Crastatt - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Martine KUNTZ-SARLAT (Ballotage) Notre village nous unit, notre engagement continue
|86
|41,75%
|Pierre GOETZ (Ballotage) CRASTATT POUR TOUS
|77
|37,38%
|Laurent NONNENMACHER (Ballotage) CRASTATT RURAL
|43
|20,87%
|Participation au scrutin
|Crastatt
|Taux de participation
|82,10%
|Taux d'abstention
|17,90%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,90%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,47%
|Nombre de votants
|211
Election municipale 2026 à Crastatt [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Crastatt sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Crastatt.
L'actu des élections municipales 2026 à Crastatt
18:34 - Crastatt classée à droite lors des derniers scrutins
À l'occasion du scrutin européen du printemps 2024, les électeurs de Crastatt avaient donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 58,50% des inscrits. Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants de Crastatt portaient leur choix sur Denis Kieffer (Rassemblement National) avec 60,63% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Denis Kieffer culminant à 61,82% des voix sur place. Cette analyse des scrutins de 2024 a ainsi confirmé que Crastatt s'affirmait alors toujours comme un territoire bleu marine, dans la lignée de la présidentielle 2022.
15:57 - Un résultat serré pour l'élection de 2020 à Crastatt
Les résultats des municipales il y a 6 ans à Crastatt ont livré un panorama précis des dynamiques politiques locales. Notons que les électeurs pouvaient sélectionner plusieurs noms à l'époque, ce scrutin s'étant tenu sans liste, avec uniquement des candidatures individuelles. Dès le premier tour, 11 conseillers ont été élus. Lors de ce premier round, Martine Kuntz-Sarlat a pris la première place avec 107 suffrages (83,59%), devant Lucas Nonnenmacher qui a rassemblé 81,25% des votes. La troisième place est revenue à Cindy Braun, réunissant 103 bulletins (80,46%). Les deux premiers candidats se tenaient dans un mouchoir de poche. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Pour le scrutin de 2026 à Crastatt, cette dynamique si singulière sera à nouveau observée avec attention. Dans le pays, le système électoral spécifique qui permettait les candidatures isolées n'est toutefois plus d'actualité.
13:58 - Quels bulletins dans les bureaux de vote ce dimanche à Crastatt pour le 2e tour ?
Selon la liste des candidats au second tour diffusée par le ministère de l'Intérieur cette semaine, Martine Kuntz-Sarlat, Laurent Nonnenmacher et Pierre Goetz sont donc alignés ce dimanche pour ce nouveau passage aux urnes. Le bureau de vote de la ville de Crastatt ferme à 18 heures pour laisser place au dépouillement.
11:59 - Martine Kuntz-Sarlat, Pierre Goetz et Laurent Nonnenmacher forment le trio de tête à Crastatt
Il y a une semaine à Crastatt, le vote a mobilisé 82,10 % des électeurs sur place, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. À l'issue du dépouillement, c'est Martine Kuntz-Sarlat qui s'est placée en première position avec 41,75 % des votes. Dans son sillage, Pierre Goetz est arrivé en deuxième position avec 37,38 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Par ailleurs, avec 20,87 %, Laurent Nonnenmacher pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
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