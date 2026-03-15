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19:19 - Comprendre l'électorat de Créhange : un regard sur la démographie locale Dans les rues de Créhange, les élections s'achèvent. Avec ses 3 745 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 194 entreprises, Créhange se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (83,39%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 28,92% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 37,39% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 125,98 euros, pèse sur une ville qui vise un avenir prospère. À Créhange, les problématiques locales rejoignent celles de la France.

17:57 - Ce que disent les chiffres sur le vote RN à Créhange Le parti nationaliste avait reçu un score anecdotique ou presque lors du scrutin municipal à Créhange en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 44,10% des voix lors du tour préliminaire, puis l'emportait sur Emmanuel Macron sur le plan local avec 64,08% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 41,24% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le RN validait 60,75% des voix au niveau local. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 56,21% aux élections européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier round, un résultat de 60,51% pour le RN. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Alexandre Loubet.

16:58 - Une participation de 23,34 % à Créhange aux dernières municipales Les dernières données disponibles, remontant à six ans, montrent que 747 électeurs avaient glissé leur bulletin dans l'urne au premier tour des municipales à Créhange, correspondant à un taux de participation de 23,34 %, un niveau très bas alors que sévissait l'épidémie de Covid. L'élection suprême en 2022 avait en revanche largement mobilisé, avec 69,64 % de participation dans la ville (l'abstention chutant à 30,36 %). La mobilisation atteignait de son côté 45,53 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 57,28 %, contre seulement 35,36 % en 2022. Ce retour sur la participation depuis six ans établit que le territoire s'affirme comme une zone assez peu mobilisée par rapport aux moyennes françaises. Le nombre de bulletins dans les urnes de Créhange sera en conséquence un gros enjeu pour ces municipales.

15:59 - Comment Créhange a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux des élections deux ans plus tôt. À l'occasion du match européen du printemps 2024, les électeurs de Créhange avaient en effet poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 56,21% des votes. Alexandre Loubet (Rassemblement National) avait par la suite performé au premier tour des élections des députés à Créhange après la dissolution avec 60,51%. Luc Muller (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 15,47%. L'élection se refermait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription.

14:57 - Pour les élections 2026, Créhange reste un territoire bien ancré à la droite radicale Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Créhange plaçaient Marine Le Pen en tête avec 44,10% des inscrits, devant Emmanuel Macron qui recueillait 19,96%. Lors de la finale de l'élection à Créhange, les électeurs accordaient 64,08% pour Marine Le Pen, contre 35,92% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Créhange soutenaient en priorité Alexandre Loubet (RN) avec 41,24% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,75%. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Créhange un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - La fiscalité, enjeu central des municipales à Créhange À Créhange, en matière d'impôts locaux, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à environ 624 euros en 2024 (chiffres les plus récents), alors que ce montant se situait à 506 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à 36,01 % en 2024 (contre 16,61 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil car souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 28 570 € en 2024, contre 538 000 euros récoltés en 2020 pour un taux stable d'environ 14,02 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié la répartition des recettes.

11:59 - Les résultats de la liste "Ensemble Pour Créhange" aux municipales de 2020 à Créhange Que doit-on retenir des résultats des précédentes élections municipales à Créhange ? Sans aucune opposition, 'Ensemble pour créhange' menée par François Lavergne a sans surprise engrangé 660 suffrages (100,00%) dès le premier tour. En l'absence de concurrent, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 à Créhange, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. À l'occasion des résultats des élections, l'enjeu sera de voir si une opposition réussit à s'organiser face à cette hégémonie. C'est vraisemblablement dans la liste des candidats rendue publique par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous) que la réponse est à chercher.