Résultat municipale 2026 à Créhange (57690) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Créhange a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Créhange, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Créhange [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jonathan LEIDNER-WALDECK
Jonathan LEIDNER-WALDECK (23 élus) AGIR ENSEMBLE POUR CREHANGE 		1 141 70,17%
  • Jonathan LEIDNER-WALDECK
  • Martine KIRCHNER
  • Etienne HOFFERT
  • Jennifer MULLER
  • Alain MULLER
  • Cathia VISSE
  • Lionel BELVOIX
  • Gladys WITZMANN
  • Sébastien WICKER
  • Florence MULLER
  • Stéphane BECKER
  • Sabrina CARDIA
  • Pascal GODFRIN
  • Karine MULLER
  • Jérôme HOLZ
  • Angélique SCHMITT
  • Alain ANDRES
  • Michèle BOUTON
  • Gauthier SZYMANSKI
  • Laëtitia SCHNELL
  • Yannick BRECHENMACHER
  • Murielle SCHLICH
  • Christian MIRMONT
Gilles THEOBALD
Gilles THEOBALD (4 élus) Renouveau pour Créhange 		485 29,83%
  • Gilles THEOBALD
  • Alexandrine BRACK
  • Raphaël SERETTI
  • Sophie SEIDEL
Participation au scrutin Créhange
Taux de participation 53,66%
Taux d'abstention 46,34%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,66%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,36%
Nombre de votants 1 694

Source : ministère de l’Intérieur

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