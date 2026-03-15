Résultat de l'élection municipale 2026 à Creil : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Creil

Tête de listeListe
Sophie Dhoury Lehner
Sophie Dhoury Lehner Liste d'union à gauche
CREIL!
  • Sophie Dhoury Lehner
  • Adnane Akabli
  • Dondü Alkaya
  • Emmanuel Perrin
  • Loubina Fazal
  • Karim Boukhachba
  • Fabienne Lambre
  • Abdoulaye Deme
  • Majida El Bakkali
  • Jean-Claude Villemain
  • Halimatou Sakho
  • Chaudhary Basharat
  • Marie Audema
  • Salah Bouchekhal
  • Souad Sedrati
  • Moussa El Moussaoui
  • Sarah El Aidi
  • Ahmet Bulut
  • Anne-Gaëlle Perez
  • Sliman Layadi
  • Nilaa Abdoul
  • Cedric Lemaire
  • Virginie Visage
  • Mohammed El Ouasti
  • Jessica Elonguert
  • Mouzammil Mouhamed
  • Besta Aurélie Coskun
  • Igit Emré Dag
  • Mariline Duhin
  • Ammar Khoula
  • Ndeye Rokhaya Dia Edgard
  • Mohamed Aït Messaoud
  • Yesim Savas
  • Alexandre Camus
  • Gustinia Marie Mongin
  • Abdourahmane Diop
  • Mariame Kane
  • Youen Le Noxaïc
  • Jenifer Senet
  • Babacar N Diaye
  • Yvette Cesbron
Omar Yaqoob
Omar Yaqoob Liste de La France insoumise
Creil l'insoumise
  • Omar Yaqoob
  • Peggy Mouellé
  • Amadou Ka
  • Danielle Sokolonski
  • Abdelaziz Rifi Saidi
  • Fadhila Kezzoul
  • Mohamed Cahouch
  • Rosa Ould Said
  • Marouane Boujdoun
  • Karima Bouhamida
  • Mohamed Assamti
  • El Hame El Harchaoui
  • Amir Zafar
  • Wanessa Touati-Ahmed
  • Thierno Diallo
  • Patricia Régent
  • Deniz Güzel
  • Dalila Sahnoune
  • Oumar Ka
  • Nazish Pervaiz
  • Alexandre Nouwynck
  • Bénédicte Alherbe
  • Khadim Mbaye
  • Néjia Chouikhi
  • Ayaovi Sekle
  • Sarah Yaqoob
  • Heddi Fadhli
  • Marieke Taouk
  • Bienvenu Mouellé
  • Nabila Bejaoui
  • Ahmed Boukhalfa
  • Frédérique Lecomte
  • Farid Akabli
  • Sabrina Alanoix
  • Kadir Mohammad
  • Malika Laribi
  • Philippe Siney
  • Atika Gueniche
  • Tahar Aib
  • Maïssa Fadhli
  • Rémy Nolin
Roland Szpirko
Roland Szpirko Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière Le camp des travailleurs
  • Roland Szpirko
  • Agnès Dingival
  • Raynald Loreti
  • Caroline Dasini
  • Horst Nationalité Allemande Kubera
  • Aude Pamart
  • Mahamadou Konaté
  • Evelyne Tavignot
  • Amadou Kane
  • Isabelle Le Meunier
  • Sylvain Merille
  • Audrey Begeot
  • Yann Kermorvant
  • Patricia Fabisiak
  • Joao Nationalité Portugaise Carvalho Carneiro
  • Stessy Tourte
  • Djemel Zafout
  • Martine Matard
  • Arezki Manseur
  • Ceylan Richard --Wiotte
  • Thomas Mezouari
  • Yeliz Benek
  • Stéphane Fourcroy
  • Evelyne Feugueur
  • Eric Kubera
  • Victoire Chaillon
  • Marc Le Squer
  • Nicole Gossart
  • Moussa Dia
  • Addah Chekhab
  • Mamoudou Ba
  • Virginie Le Squer
  • Amar Daoudi
  • Patricia Kubera
  • Soufiane Sourhane
  • Sylvie Le Cocq
  • Vincent Fourcroy
  • Christiane Planté
  • Arlindo Nationalité Portugaise de Graça Cardoso
Noureddine Nachite
Noureddine Nachite Liste divers droite
Creil au Coeur
  • Noureddine Nachite
  • Sylvie Duchatelle
  • Vincent Saidana
  • Lucie Tchabo
  • Omar Azzouz
  • Anne Feyret-Sakili
  • Moctar Gueye
  • Patricia Crestani
  • Brahim Belmhand
  • Sarah Galiana
  • Jean-Pierre Bernard
  • Caroline Bongolo-Mokoss
  • Boubacar Gadiougou
  • Jessica Guerin
  • Saïd Ouladali
  • Manon Mopin
  • Lazhar Khelfallaoui
  • Anne-Laure Ouvrard
  • Givnère Dieudonné Sosso
  • Romy Canvot
  • Matthieu Portait
  • Zineb Baradji
  • Samy Nationalité Allemande Kouniali
  • Selin Yildiz
  • Philippe Valence
  • Lydia Ciliani
  • Rayane Ouribi
  • Alina Khizar
  • Ruddy Tounde Neree
  • Eliane Natanson
  • Edmond Kayi
  • Ginette Voigt
  • Azeez Abdoul
  • Ghislaine Daho Mondzo
  • Christian Charles
  • Meriem Haraig
  • Julien Tounde Neree
  • Cat Caty
  • Laurent Bauge

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude Villemain
Jean-Claude Villemain (30 élus) Ensemble allons plus loin 		2 997 51,39%
  • Jean-Claude Villemain
  • Sophie Lehner
  • Karim Boukhachba
  • Najat Moussaten
  • Thierry Brochot
  • Döndü Alkaya
  • Abdoulaye Deme
  • Loubina Fazal
  • Jean-Claude Cabaret
  • Yesim Savas
  • Adnane Akabli
  • Catherine Meunier
  • Cédric Lemaire
  • Fabienne Lambre
  • Fabrice Martin
  • Bérénice Tall
  • Ahmet Bulut
  • Mariline Duhin
  • Emmanuel Perrin
  • Halimatou Sakho
  • Ammar Khoula
  • Leïla Sghiri
  • Babacar N'diaye
  • Aïssata Sow
  • Mohamed Aït Messaoud
  • Jessica Elonguert
  • Mohammed El Ouasti
  • Anne-Gaëlle Perez
  • Hakim Zahraoui
  • Jenifer Senet
Hicham Boulhamane
Hicham Boulhamane (7 élus) Generation creil 		2 038 34,95%
  • Hicham Boulhamane
  • Isabelle Maupin
  • Johann Lucas
  • Caroline Jacquemart
  • Noureddine Nachite
  • Méral Jajan
  • Amadou Ka
Michaël Sertain
Michaël Sertain (2 élus) Changeons l'avenir de creil 		796 13,65%
  • Michaël Sertain
  • Sylvie Duchatelle
Participation au scrutin Creil
Taux de participation 37,45%
Taux d'abstention 62,55%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 013

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude Villemain
Jean-Claude Villemain Ensemble allons plus loin 		2 171 37,19%
Hicham Boulhamane
Hicham Boulhamane Generation creil 		1 763 30,20%
Michaël Sertain
Michaël Sertain Changeons l'avenir de creil 		887 15,19%
Thierry Brochot
Thierry Brochot L'ecologie pour creil 		389 6,66%
Brahim Belmhand
Brahim Belmhand Initiative ensemble 		357 6,11%
Mohamed Assamti
Mohamed Assamti Creil insoumise 		195 3,34%
Roland Szpirko
Roland Szpirko Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs 		75 1,28%
Participation au scrutin Creil
Taux de participation 37,75%
Taux d'abstention 62,25%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 039

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude Villemain
Jean-Claude Villemain (28 élus) Creil une ambition partagee 		3 492 40,02%
  • Jean-Claude Villemain
  • Nicole Capon
  • Cédric Lemaire
  • Aicha Oyono
  • Hassan Bouaddi
  • Yvette Fourrier Cesbron
  • Mohamed Assamti
  • Fabienne Lambre
  • Jean-Claude Cabaret
  • Danièle Carlier
  • Eric Montes
  • Luisa Gomes Nascimento
  • Karim Boukhachba
  • Sophie Dhoury
  • Adnane Akabli
  • Méral Jajan
  • Brahim Belmhand
  • Mariline Duhin
  • Babacar N'diaye
  • Loubina Fazal
  • Abdoulaye Deme
  • Marine Barbette
  • Florent Lelong
  • Najat Moussaten
  • El Hassan Abbadi
  • Yesim Savas
  • Nuh Atakaya
  • Hafida Mehadji
Hicham Boulhamane
Hicham Boulhamane (6 élus) Génération creil 		2 995 34,32%
  • Hicham Boulhamane
  • Isabelle Maupin
  • Max Fremine
  • Maïmouna M'baye-Diao
  • Abdelaziz Rifi Saidi
  • Danielle Sokolonski
Michaël Sertain
Michaël Sertain (5 élus) Ensemble, défendons une certaine idée de creil 		2 238 25,65%
  • Michaël Sertain
  • Sylvie Duchatelle
  • Gérald Facchini
  • Agnès Queneutte
  • Serge Natanson
Participation au scrutin Creil
Taux de participation 57,30%
Taux d'abstention 42,70%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,17%
Nombre de votants 9 011

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude Villemain
Jean-Claude Villemain Creil une ambition partagee 		2 269 29,01%
Hicham Boulhamane
Hicham Boulhamane Génération creil 		1 975 25,25%
Michaël Sertain
Michaël Sertain Ensemble, défendons une certaine idée de creil 		1 714 21,91%
Jean-Paul Legrand
Jean-Paul Legrand Creil-avenir 		480 6,13%
Yvette Fourrier Cesbron
Yvette Fourrier Cesbron Creil solidaire et rebelle 		442 5,65%
Aziz Senni
Aziz Senni Creil en action "centre-droite-patriote" 		361 4,61%
Reduan Sakili
Reduan Sakili Creil au coeur 		264 3,37%
Roland Szpirko
Roland Szpirko Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		229 2,92%
Habib Abba-Sidick
Habib Abba-Sidick Colère et espoir60 		87 1,11%
Participation au scrutin Creil
Taux de participation 51,91%
Taux d'abstention 48,09%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,19%
Nombre de votants 8 163

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