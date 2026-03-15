Résultat de l'élection municipale 2026 à Creil : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Creil [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Creil sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Creil.
L'actu des élections municipales 2026 à Creil
13:09 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Creil
Les résultats des municipales il y a 6 ans à Creil ont offert un état des lieux précis des forces politiques en présence. Au soir du premier scrutin, Jean-Claude Villemain (Divers gauche) a distancé ses rivaux en rassemblant 2 171 soutiens (37,19%). Deuxième, Hicham Boulhamane (Divers centre) a recueilli 30,20% des suffrages. Michaël Sertain (Divers droite) était à la troisième place, obtenant 15,19% des suffrages. Un delta important. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Jean-Claude Villemain l'a finalement emporté avec 2 997 bulletins (51,39%), face à Hicham Boulhamane rassemblant 2 038 votants (34,95%) et Michaël Sertain obtenant 13,65% des votes. La hiérarchie a été confirmée avec un écart qui s'est accentué, aboutissant à un résultat sans équivoque. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Le candidat étiqueté Union de la gauche a sans doute bénéficié du report de votes des partisans des listes de gauche éjectées au premier tour, sécurisant 826 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Premier tour des municipales à Creil : horaires des bureaux de vote
À l’occasion des élections municipales 2026, les votants de Creil devront à nouveau se mobiliser pour élire leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin local suscite déjà de nombreuses attentes. Le bilan du dernier mandat ouvrira-t-il la voie à un nouveau cap politique ? La liste de ceux qui souhaiteraient apporter leur contribution à la commune après les municipales 2026 à Creil est consultable ci-dessous. Retenez également que les horaires d’ouverture des 14 bureaux de vote de Creil sont les suivants : de 8 heures à 18 heures en continu. Cette page affichera les résultats à Creil à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Creil
|Tête de listeListe
|
Sophie Dhoury Lehner
Liste d'union à gauche
CREIL!
|
|
Omar Yaqoob
Liste de La France insoumise
Creil l'insoumise
|
|
Roland Szpirko
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière Le camp des travailleurs
|
|
Noureddine Nachite
Liste divers droite
Creil au Coeur
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude Villemain (30 élus) Ensemble allons plus loin
|2 997
|51,39%
|
|Hicham Boulhamane (7 élus) Generation creil
|2 038
|34,95%
|
|Michaël Sertain (2 élus) Changeons l'avenir de creil
|796
|13,65%
|
|Participation au scrutin
|Creil
|Taux de participation
|37,45%
|Taux d'abstention
|62,55%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 013
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude Villemain Ensemble allons plus loin
|2 171
|37,19%
|Hicham Boulhamane Generation creil
|1 763
|30,20%
|Michaël Sertain Changeons l'avenir de creil
|887
|15,19%
|Thierry Brochot L'ecologie pour creil
|389
|6,66%
|Brahim Belmhand Initiative ensemble
|357
|6,11%
|Mohamed Assamti Creil insoumise
|195
|3,34%
|Roland Szpirko Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs
|75
|1,28%
|Participation au scrutin
|Creil
|Taux de participation
|37,75%
|Taux d'abstention
|62,25%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 039
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude Villemain (28 élus) Creil une ambition partagee
|3 492
|40,02%
|
|Hicham Boulhamane (6 élus) Génération creil
|2 995
|34,32%
|
|Michaël Sertain (5 élus) Ensemble, défendons une certaine idée de creil
|2 238
|25,65%
|
|Participation au scrutin
|Creil
|Taux de participation
|57,30%
|Taux d'abstention
|42,70%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,17%
|Nombre de votants
|9 011
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude Villemain Creil une ambition partagee
|2 269
|29,01%
|Hicham Boulhamane Génération creil
|1 975
|25,25%
|Michaël Sertain Ensemble, défendons une certaine idée de creil
|1 714
|21,91%
|Jean-Paul Legrand Creil-avenir
|480
|6,13%
|Yvette Fourrier Cesbron Creil solidaire et rebelle
|442
|5,65%
|Aziz Senni Creil en action "centre-droite-patriote"
|361
|4,61%
|Reduan Sakili Creil au coeur
|264
|3,37%
|Roland Szpirko Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|229
|2,92%
|Habib Abba-Sidick Colère et espoir60
|87
|1,11%
|Participation au scrutin
|Creil
|Taux de participation
|51,91%
|Taux d'abstention
|48,09%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,19%
|Nombre de votants
|8 163
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