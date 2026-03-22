Résultat de l'élection municipale 2026 à Creil : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Creil [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Creil sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Creil.
L'actu des élections municipales 2026 à Creil
11:50 - Les résultats du premier tour des municipales à Creil
Sophie Dhoury Lehner (Union de la gauche) a terminé en tête du premier volet des municipales 2026 à Creil la semaine dernière, avec 41,62 % des bulletins valides. Dans son sillage, Omar Yaqoob (La France insoumise) a obtenu la seconde place avec 31,67 %. La leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Par ailleurs, avec 23,21 %, Noureddine Nachite, étiqueté Divers droite, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Roland Szpirko, portant la nuance Extrême gauche, a terminé avec 3,50 % des voix, un résultat trop faible pour peser sur le second tour. Pour rappel, lors de ce scrutin à Creil, le vote a mobilisé 39,48 % des électeurs, avec une mobilisation inférieure à la moyenne française.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Creil
Le deuxième tour des élections municipales à Creil a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Sophie Dhoury Lehner
Liste d'union à gauche
CREIL!
|
|
Omar Yaqoob
Liste de La France insoumise
Creil l'insoumise
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Creil
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sophie DHOURY LEHNER (Ballotage) CREIL!
|2 439
|41,62%
|Omar YAQOOB (Ballotage) Creil l'insoumise
|1 856
|31,67%
|Noureddine NACHITE (Ballotage) Creil au Coeur
|1 360
|23,21%
|Roland SZPIRKO Lutte ouvrière Le camp des travailleurs
|205
|3,50%
|Participation au scrutin
|Creil
|Taux de participation
|39,48%
|Taux d'abstention
|60,52%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,99%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,04%
|Nombre de votants
|6 043
Source : ministère de l’Intérieur
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