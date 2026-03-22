Résultat de l'élection municipale 2026 à Creil : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Creil

Le deuxième tour des élections municipales à Creil a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Sophie Dhoury Lehner
Sophie Dhoury Lehner Liste d'union à gauche
CREIL!
  • Sophie Dhoury Lehner
  • Adnane Akabli
  • Dondü Alkaya
  • Emmanuel Perrin
  • Loubina Fazal
  • Karim Boukhachba
  • Fabienne Lambre
  • Abdoulaye Deme
  • Majida El Bakkali
  • Jean-Claude Villemain
  • Halimatou Sakho
  • Chaudhary Basharat
  • Marie Audema
  • Salah Bouchekhal
  • Souad Sedrati
  • Moussa El Moussaoui
  • Sarah El Aidi
  • Ahmet Bulut
  • Anne-Gaëlle Perez
  • Sliman Layadi
  • Nilaa Abdoul
  • Cedric Lemaire
  • Virginie Visage
  • Mohammed El Ouasti
  • Jessica Elonguert
  • Mouzammil Mouhamed
  • Besta Aurélie Coskun
  • Yigit Emré Dag
  • Mariline Duhin
  • Ammar Khoula
  • Ndeye Rokhaya Dia Edgard
  • Mohamed Aït Messaoud
  • Yesim Savas
  • Alexandre Camus
  • Gustinia Marie Mongin
  • Abdourahmane Diop
  • Mariame Kane
  • Youen Le Noxaïc
  • Jenifer Senet
  • Babacar N Diaye
  • Yvette Cesbron
Omar Yaqoob
Omar Yaqoob Liste de La France insoumise
Creil l'insoumise
  • Omar Yaqoob
  • Peggy Mouellé
  • Amadou Ka
  • Danielle Sokolonski
  • Abdelaziz Rifi Saidi
  • Fadhila Kezzoul
  • Mohamed Cahouch
  • Rosa Ould Said
  • Marouane Boujdoun
  • Karima Bouhamida
  • Mohamed Assamti
  • El Hame El Harchaoui
  • Amir Zafar
  • Wanessa Touati-Ahmed
  • Thierno Diallo
  • Patricia Régent
  • Deniz Güzel
  • Dalila Sahnoune
  • Oumar Ka
  • Nazish Pervaiz
  • Alexandre Nouwynck
  • Bénédicte Alherbe
  • Khadim Mbaye
  • Néjia Chouikhi
  • Ayaovi Sekle
  • Sarah Yaqoob
  • Heddi Fadhli
  • Marieke Taouk
  • Bienvenu Mouellé
  • Nabila Bejaoui
  • Ahmed Boukhalfa
  • Frédérique Lecomte
  • Farid Akabli
  • Sabrina Alanoix
  • Kadir Mohammad
  • Malika Laribi
  • Philippe Siney
  • Atika Gueniche
  • Tahar Aib
  • Maïssa Fadhli
  • Rémy Nolin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Creil

Tête de listeListe Voix % des voix
Sophie DHOURY LEHNER
Sophie DHOURY LEHNER (Ballotage) CREIL! 		2 439 41,62%
Omar YAQOOB
Omar YAQOOB (Ballotage) Creil l'insoumise 		1 856 31,67%
Noureddine NACHITE
Noureddine NACHITE (Ballotage) Creil au Coeur 		1 360 23,21%
Roland SZPIRKO
Roland SZPIRKO Lutte ouvrière Le camp des travailleurs 		205 3,50%
Participation au scrutin Creil
Taux de participation 39,48%
Taux d'abstention 60,52%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,99%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Nombre de votants 6 043

Source : ministère de l’Intérieur

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