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19:21 - Tendances démographiques et électorales à Creil : ce qu'il faut retenir A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Creil regorge de diversité et d'activités. Avec ses 36 494 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 1 681 entreprises, Creil est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 26,76% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 19,74% de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. La présence de 10 753 résidents étrangers participe à son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 17 116 euros par an, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 24,95%, synonyme d'une situation économique instable. À Creil, où la jeunesse équivaut à 48% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Le RN à Creil : quelle place aux municipales ? Le RN était resté en retrait lors des élections municipales à Creil en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 15,25% des voix lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 32,30% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 16,42% aux représentants du parti au tour 1 sur l'ensemble des 2 circonscriptions liées à la municipalité. Au second round, le parti à la flamme validait 20,75% des voix dans la commune. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 20,32% lors du scrutin européen, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 19,30% pour le parti à la flamme sur l'ensemble des circonscriptions de Creil. Il clôturera le scrutin avec 21,25% lors du vote définitif.

16:58 - Creil : 37,75 % de votants aux dernières municipales Dans le cadre de cette élection municipale à Creil, l'affluence dans les isoloirs aura un rôle déterminant sur les résultats. En 2020, la participation avait plafonné à 37,75 % lors du premier tour, un chiffre assez faible, représentant 6 039 votants alors que l'épidémie de Covid-19 perturbait l'événement. Il est pourtant établi de longue date qu'une municipale demeure, avec l'élection présidentielle, le rendez-vous où les électeurs participent le plus. Le choix du locataire de l'Elysée avait ainsi provoqué un fort engouement, avec 66,50 % de participation dans la ville (l'abstention tombant à 33,50 %). Il y a quatre ans, les législatives livraient pour leur part une participation de 31,42 % (47,51 % dans le pays), avant de bondir à 54,33 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient concentré 35,62 % des électeurs. Si on suit la trajectoire globale, la commune se révèle donc sensiblement comme une contrée en déficit de participation.

15:59 - Que retenir pour 2024 à Creil ? Le rendez-vous électoral des Européennes de juin 2024 à Creil avait vu la victoire locale de la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (47,70%), devant la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui avait récolté 20,32% des suffrages. Les élections législatives à Creil une vingtaine de jours plus tard avaient ensuite offert une pole position au courant 'Union de la gauche' (64,70%), devant le Rassemblement National (19,30%) sur les 2 circonscriptions rattachées à la ville. Le second tour avait confirmé ce résultat, le rassemblement des gauches culminant à 76,23% des suffrages exprimés sur place. De quoi conclure qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Les électeurs de Creil avaient résolument opté pour la gauche il y a 4 ans Pour les élections législatives de 2022, les résultats compilés sur les 2 circonscriptions de Creil donnaient la prime à la Nouvelle union populaire écologique et sociale (47,52%) devant le RN (16,42%). L'issue du scrutin au second tour profitait à la Nouvelle union populaire écologique et sociale, rassemblant 71,49% des suffrages exprimés. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Creil qui s'était déroulée en amont plaçait Jean-Luc Mélenchon devant avec 56,13% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 15,51%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 67,70% pour Emmanuel Macron, contre 32,30% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Creil révèle un territoire fortement orienté à gauche.

12:58 - Tendance clé en amont des municipales 2026 : des impôts en hausse à Creil Du côté de la fiscalité locale de Creil, la facture de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à 769 € en 2024 (dernières données disponibles), alors que ce montant se situait à 626 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à 49,00 % en 2024 (contre environ 21,75 % en 2020). Attention néanmoins : cette hausse est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 277 300 euros de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 5 379 740 € enregistrés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 22,50 %. Un bouleversement pour les budgets des communes diminuant fortement son produit et forçant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Creil Les résultats des municipales il y a 6 ans à Creil ont offert un état des lieux précis des forces politiques en présence. Au soir du premier scrutin, Jean-Claude Villemain (Divers gauche) a distancé ses rivaux en rassemblant 2 171 soutiens (37,19%). Deuxième, Hicham Boulhamane (Divers centre) a recueilli 30,20% des suffrages. Michaël Sertain (Divers droite) était à la troisième place, obtenant 15,19% des suffrages. Un delta important. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Jean-Claude Villemain l'a finalement emporté avec 2 997 bulletins (51,39%), face à Hicham Boulhamane rassemblant 2 038 votants (34,95%) et Michaël Sertain obtenant 13,65% des votes. La hiérarchie a été confirmée avec un écart qui s'est accentué, aboutissant à un résultat sans équivoque. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Le candidat étiqueté Union de la gauche a sans doute bénéficié du report de votes des partisans des listes de gauche éjectées au premier tour, sécurisant 826 voix supplémentaires entre les deux tours.