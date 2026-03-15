Résultat municipale 2026 à Creil (60100) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Creil a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Creil, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Creil [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sophie DHOURY LEHNER
Sophie DHOURY LEHNER CREIL! 		2 439 41,62%
Omar YAQOOB
Omar YAQOOB Creil l'insoumise 		1 856 31,67%
Noureddine NACHITE
Noureddine NACHITE Creil au Coeur 		1 360 23,21%
Roland SZPIRKO
Roland SZPIRKO Lutte ouvrière Le camp des travailleurs 		205 3,50%
Participation au scrutin Creil
Taux de participation 39,48%
Taux d'abstention 60,52%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,99%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Nombre de votants 6 043

Source : ministère de l’Intérieur

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