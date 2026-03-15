Résultat municipale 2026 à Crémarest (62240) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Crémarest a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Crémarest, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Crémarest [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude PRUDHOMME
Claude PRUDHOMME (12 élus) CREMAREST AU COEUR 		282 56,29%
  • Claude PRUDHOMME
  • Mélanie LEMAIRE
  • Francis LACHERE
  • Coralie FERON
  • Davy RENAULT
  • Magalie CHAVAIN
  • Stéphane SERGENT
  • Aurélie LEFEBVRE
  • Damien DUCROCQ
  • Amandine DECALF
  • Anthony PERON
  • Sabine COUROUBLE
Pierre André MASSET
Pierre André MASSET (3 élus) UN NOUVEAU REGARD 		219 43,71%
  • Pierre André MASSET
  • Géraldine CREPIN
  • Etienne PRUVOST
Participation au scrutin Crémarest
Taux de participation 82,57%
Taux d'abstention 17,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,73%
Nombre de votants 521

Source : ministère de l’Intérieur

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