En direct

19:19 - Crémarest : municipales et dynamiques démographiques Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Crémarest comme dans toute la France. Dotée de 334 logements pour 802 habitants, la densité de la ville est de 69 habitants par km². L'existence de 39 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (87,43%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 28,68% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette diversité sociale, près de 38,66% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 233,98 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Chaque vote exprimé ce 15 mars 2026 à Crémarest affirme l'intérêt des habitants pour les idées françaises.

17:57 - Le RN attire-t-il les électeurs de Crémarest ? Le parti nationaliste n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière bataille municipale à Crémarest il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen séduisait 31,77% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron localement avec 51,17% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 21,34% au ticket lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le mouvement lepéniste obtenait 38,43% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 37,76% aux élections européennes, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier tour, un résultat de 44,44% pour le mouvement lepéniste. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Christine Engrand.

16:58 - Dernières municipales : 46,94 % d'abstention à Crémarest La mobilisation s'élevait à 53,06 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Crémarest, un niveau plutôt élevé alors que débutait la crise du Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont toutefois 497 personnes qui ont voté au premier tour, soit 83,67 % de participation. Si la nature de ces scrutins diffère des enjeux purement locaux, il est pertinent d'étudier la progression des législatives de 2022 à celles de 2024. Tandis que les législatives de 2022 avaient mobilisé 54,68 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation augmenter très nettement à 75,00 %. Juste avant, le scrutin européen avait réuni 59,63 % des citoyens locaux. L'observation de ce parcours lors des cinq scrutins depuis 2020 permet de ranger Crémarest comme une ville fortement mobilisée aux urnes. L'envie d'aller voter des électeurs de Crémarest constituera en tout cas un enjeu majeur pour ces élections municipales 2026.

15:59 - Comment a voté Crémarest il y a deux ans ? Le scrutin des Européennes 2024 à Crémarest avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (37,76%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 15,04% des voix. Les législatives à Crémarest une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Christine Engrand (Rassemblement National) en tête avec 44,44% au premier tour, devant Brigitte Bourguignon (Ensemble !) avec 32,15%. L'élection se réglait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. La situation politique de Crémarest a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme une ville politiquement partagée, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la commune de Crémarest était difficile à étiqueter sur l'échiquier politique Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Crémarest accordaient leurs suffrages à Brigitte Bourguignon (Ensemble !) avec 36,94% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 61,57% des suffrages. Au premier tour de l'élection du président de la République qui avait précédé, les citoyens de Crémarest votaient par ailleurs en priorité pour Marine Le Pen (31,77%), devant Emmanuel Macron qui obtenait 27,90%. Le duel final se soldait finalement par un score de 51,17% pour Marine Le Pen, contre 48,83% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Claude PRUDHOMME a-t-il augmenté la fiscalité à Crémarest ? En ce qui concerne la fiscalité locale de Crémarest, la recette fiscale par foyer s'est établie à 614 € en 2024 (chiffres les plus récents), un chiffre à comparer avec les 525 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à environ 41,34 % en 2024 (contre environ 19,08 % en 2020). Mais attention : cette hausse est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'autour de 6 300 euros de recettes en 2024, contre 96 940 € perçus en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 13,09 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Le résultat des dernières municipales à Crémarest Étudier les résultats des dernières élections municipales à Crémarest peut être édifiant. Précisons que les électeurs pouvaient sélectionner plusieurs noms à l'époque, ce scrutin s'étant tenu sans liste. Dès le premier tour, 15 candidats ont été élus. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Francis Lachere a obtenu les meilleurs résultats avec 97,29% des voix. Ensuite, Aurélie Lefebvre a obtenu 287 bulletins valides (96,95%). Le trio de tête a été complété par Coralie Feron, avec 96,28% des voix. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Pour les municipales 2026 à Crémarest, cette logique très singulière sera de nouveau suivie avec intérêt. À la suite d' une refonte du mode de scrutin, il faut toutefois préciser que l'élection par listes paritaires s'est généralisée à l'échelle nationale, notamment dans les communes de moins de 1 000 habitants, interdisant dorénavant les candidatures individuelles.