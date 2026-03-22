Résultat municipale 2026 à Crémieu (38460) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Crémieu a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Crémieu, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Crémieu [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Isabelle FLORES
Isabelle FLORES (21 élus) CREMIEU DYNAMIQUE 		721 52,78%
  • Isabelle FLORES
  • Alain SNYERS
  • Gaëlle MULARD
  • Pierre-Yves BOIS
  • Elisabeth FAVRE
  • Christophe GENEVOIS ABELIN
  • Coline VINÇON
  • Patrick BALEH
  • Daniele DECHERF
  • Philippe FRANÇOIS
  • Laurianne BERCHOUX
  • Kevin RIOU
  • Kariman ABELIN-GENEVOIS
  • Antoine DRESCHER
  • Claire DUTHEIL
  • Fabien BILLAUD
  • Frédérique PLISSON
  • Stéphane FORTES
  • Géraldine GOMIZ
  • Pascal ROCHE
  • Nathalie CHARDON
Eric BOMEL
Eric BOMEL (4 élus) Crémieu, Notre histoire 		392 28,70%
  • Eric BOMEL
  • Virginie DESMURS-COLLOMB
  • Guillaume DURAND
  • Emmanuelle DASSAUD-GOICHOT
Azucena HERNANDEZ
Azucena HERNANDEZ (2 élus) CAP Crémieu 		253 18,52%
  • Azucena HERNANDEZ
  • Florian CASTOR
Participation au scrutin Crémieu
Taux de participation 55,15%
Taux d'abstention 44,85%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,29%
Nombre de votants 1 386

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Crémieu - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Isabelle FLORES
Isabelle FLORES (Ballotage) CREMIEU DYNAMIQUE 		693 48,73%
Eric BOMEL
Eric BOMEL (Ballotage) Crémieu, Notre histoire 		377 26,51%
Azucena HERNANDEZ
Azucena HERNANDEZ (Ballotage) CAP Crémieu 		352 24,75%
Participation au scrutin Crémieu
Taux de participation 57,84%
Taux d'abstention 42,16%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,62%
Nombre de votants 1 453

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