Résultat municipale 2026 à Crémieu (38460) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Crémieu a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Crémieu, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Crémieu [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Isabelle FLORES (21 élus) CREMIEU DYNAMIQUE
|721
|52,78%
|
|Eric BOMEL (4 élus) Crémieu, Notre histoire
|392
|28,70%
|
|Azucena HERNANDEZ (2 élus) CAP Crémieu
|253
|18,52%
|
|Participation au scrutin
|Crémieu
|Taux de participation
|55,15%
|Taux d'abstention
|44,85%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,15%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,29%
|Nombre de votants
|1 386
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Crémieu - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Isabelle FLORES (Ballotage) CREMIEU DYNAMIQUE
|693
|48,73%
|Eric BOMEL (Ballotage) Crémieu, Notre histoire
|377
|26,51%
|Azucena HERNANDEZ (Ballotage) CAP Crémieu
|352
|24,75%
|Participation au scrutin
|Crémieu
|Taux de participation
|57,84%
|Taux d'abstention
|42,16%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,51%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,62%
|Nombre de votants
|1 453
Election municipale 2026 à Crémieu [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Crémieu sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Crémieu.
L'actu des élections municipales 2026 à Crémieu
18:39 - Il y a deux ans, Crémieu s'était tournée vers la droite
Lors des dernières européennes, le podium à Crémieu s'était cristallisé autour de l'équipe de Jordan Bardella (31,00%), en première position devant Valérie Hayer (13,33%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (11,73%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Crémieu avaient ensuite propulsé aux avants-postes Alexis Jolly (Rassemblement National) avec 34,55% au premier tour, devant Yaqine Di Spigno (Union de la gauche) avec 27,43%. Au second tour, c'est en revanche Yaqine Di Spigno (Union de la gauche) qui a doublé son adversaire avec 50,81% des suffrages exprimés. La situation politique de Crémieu a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune apparaissait comme une zone de flou électoral, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une terre favorable au Rassemblement national.
15:57 - Élections de 2020 : rappel des résultats à Crémieu
Dans la commune de Crémieu, les équilibres politiques locaux sont à ce jour encore conditionnés par l'issue du dernier scrutin. Lors de la première manche de ce scrutin, Alain Moyne-Bressand a fait la course en tête en récoltant 58,72% des suffrages. Derrière, Eric Gilbert a engrangé 447 voix (41,27%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour ces municipales 2026 à Crémieu, ce qui s'est passé à l'époque a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Face à cette victoire retentissante, la tâche s'annonce titanesque ce dimanche pour les forces d'opposition, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
13:58 - Qui s'est qualifié à Crémieu pour le 2e tour de l'élection municipale ?
Ce 22 mars, les électeurs ont donc la mission de départager Eric Bomel sous l'étiquette LDVD ("Crémieu, Notre Histoire"), Azucena Hernandez (LDVD) et sa liste "Cap Crémieu" et Isabelle Flores (LDIV) et sa liste "Cremieu Dynamique", d'après les listes des candidats au second tour diffusées par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Ouverts jusqu'à 18 heures, les 2 bureaux de vote de la commune de Crémieu permettront aux votants de s'exprimer.
11:59 - Isabelle Flores, Eric Bomel et Azucena Hernandez forment le trio de tête à Crémieu
Dimanche dernier à Crémieu, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le vote a vu 57,84 % des inscrits se déplacer sur place. À l'issue du dépouillement, c'est Isabelle Flores qui a pris l'avantage en récoltant 48,73 % des votes. Derrière, Eric Bomel (Divers droite) est arrivé en deuxième position avec 26,51 %. Un écart conséquent a séparé les deux candidats. Pour compléter ce tableau, avec 24,75 %, Azucena Hernandez (Divers droite) est arrivée troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
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