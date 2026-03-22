Résultat municipale 2026 à Créon (33670) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
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- Election municipale 2026 à Créon [EN DIRECT]
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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Créon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Créon, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Créon [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane SANCHIS (19 élus) Créon avec Vous
|923
|41,54%
|
|Sylvie DESMOND (5 élus) Créon Notre Commune
|774
|34,83%
|
|Alexis FEBBRARI (3 élus) Agissons Pour Créon
|525
|23,63%
|
|Participation au scrutin
|Créon
|Taux de participation
|59,47%
|Taux d'abstention
|40,53%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,97%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,75%
|Nombre de votants
|2 261
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Créon - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane SANCHIS (Ballotage) Créon avec Vous
|930
|40,75%
|Sylvie DESMOND (Ballotage) Créon Notre Commune
|759
|33,26%
|Alexis FEBBRARI (Ballotage) Agissons Pour Créon
|593
|25,99%
|Participation au scrutin
|Créon
|Taux de participation
|61,24%
|Taux d'abstention
|38,76%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,16%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,77%
|Nombre de votants
|2 327
Election municipale 2026 à Créon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Créon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Créon.
L'actu des élections municipales 2026 à Créon
18:38 - Qui a remporté les élections il y a deux ans à Créon ?
En juin 2024, les élections législatives à Créon avaient favorisé Rémy Berthonneau (Rassemblement National) avec 39,48% au premier tour, devant Mathilde Feld (Union de la gauche) avec 31,67%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Mathilde Feld (Union de la gauche), avec 53,77%. Lors des élections européennes précédemment, le podium à Créon s'était cette fois forgé autour de l'équipe de Jordan Bardella (35,07%), à la première place devant Raphaël Glucksmann (16,14%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (12,30%). La situation politique de Créon a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune dessinait un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est positionnée 24 mois plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.
15:57 - La liste étiquetée Divers gauche grande gagnante des élections à Créon
Qui l'avait emporté lors des municipales il y a 6 ans à Créon ? Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Pierre Gachet (Divers gauche) a dominé les débats en récoltant 57,31% des suffrages. À ses trousses, Pierre Huguet (Divers gauche) a obtenu 42,68% des bulletins valides. Cette victoire au premier tour de Pierre Gachet a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été organisé. Pour cette élection de 2026 à Créon, cette dynamique a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Pour le camp adverse, renverser une majorité si large sera ce dimanche une tâche colossale, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.
13:58 - À Créon, Sylvie Desmond, Stéphane Sanchis et Alexis Febbrari s'affrontent ce dimanche
D'après les candidatures officielles pour le deuxième tour diffusées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, le scrutin connaît donc un nouveau chapitre ce dimanche, avec Sylvie Desmond (LDVG) et sa liste "Créon Notre Commune", la liste "Créon Avec Vous" emmenée par Stéphane Sanchis (LDVG) et la liste "Agissons Pour Créon" emmenée par Alexis Febbrari (LRN). Ouverts jusqu'à 18 heures, les 4 bureaux de vote de la ville de Créon permettent aux citoyens de s'exprimer.
11:59 - Quels sont les rapports de force à Créon pour ce 2e tour des élections municipales ?
Dimanche dernier à Créon, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 38,76 %. C'est Stéphane Sanchis (Divers gauche) qui a pris l'avantage avec 40,75 % des voix. Ensuite, Sylvie Desmond (Divers gauche) est arrivée en deuxième position avec 33,26 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Du côté des autres candidats, avec 25,99 %, Alexis Febbrari, étiqueté Rassemblement National, pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
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