Résultat municipale 2026 à Créon (33670) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Créon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Créon, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Créon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane SANCHIS
Stéphane SANCHIS (19 élus) Créon avec Vous 		923 41,54%
  • Stéphane SANCHIS
  • Lydie MARIN
  • Alain ZABULON
  • Josette BERNARD
  • Pascal RAUZY
  • Viviane SERRES
  • Jérôme FUSEAU
  • Marion GONTRAN
  • Didier MOLLIER
  • Hélène PACINI
  • Sébastien BORDAT
  • Delphine TOULON
  • Yoann MALEYRAN
  • Caroline SUREAU
  • Fabrice FORLINI
  • Adeline SUBRA
  • Marc SMET
  • Coline FORLINI
  • Sylvain ROUSSEL
Sylvie DESMOND
Sylvie DESMOND (5 élus) Créon Notre Commune 		774 34,83%
  • Sylvie DESMOND
  • Pierre MARCHIVE
  • Stéphanie PALLARO
  • Vincent FELD
  • Fabienne IDAR
Alexis FEBBRARI
Alexis FEBBRARI (3 élus) Agissons Pour Créon 		525 23,63%
  • Alexis FEBBRARI
  • Cécile MARION
  • Renald CASTANT
Participation au scrutin Créon
Taux de participation 59,47%
Taux d'abstention 40,53%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75%
Nombre de votants 2 261

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Créon - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane SANCHIS
Stéphane SANCHIS (Ballotage) Créon avec Vous 		930 40,75%
Sylvie DESMOND
Sylvie DESMOND (Ballotage) Créon Notre Commune 		759 33,26%
Alexis FEBBRARI
Alexis FEBBRARI (Ballotage) Agissons Pour Créon 		593 25,99%
Participation au scrutin Créon
Taux de participation 61,24%
Taux d'abstention 38,76%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,77%
Nombre de votants 2 327

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