Résultat de l'élection municipale 2026 à Crépy-en-Valois : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Crépy-en-Valois [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Crépy-en-Valois sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Crépy-en-Valois.
L'actu des élections municipales 2026 à Crépy-en-Valois
13:09 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Crépy-en-Valois ?
Les configurations politiques locales restent encore influencées par l'issue des dernières élections municipales en date à Crépy-en-Valois. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Bruno Fortier (Divers droite) a viré en tête en rassemblant 1 233 bulletins (31,29%). Juste derrière, Arnaud Foubert (Divers droite) a rassemblé 624 votes (15,83%). Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Michel Houllier (Divers centre), avec 459 bulletins (11,64%). La large avance arrachée initialement livrait une piste sérieuse pour le verdict final. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec pas moins de 4 listes. Bruno Fortier l'a finalement emporté avec 43,33% des voix, face à Arnaud Foubert qui a obtenu 26,50% des votants et Philippe Pinilo réunissant 606 électeurs (17,40%). Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Même si Arnaud Foubert a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 299 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. Le candidat étiqueté Divers droite a certainement profité du report de voix des listes de droite sorties au premier tour.
09:57 - Bureaux de vote à Crépy-en-Valois : les horaires d'ouverture
Les 12 bureaux de vote de l'agglomération de Crépy-en-Valois fermeront à 18 heures. Les élections municipales offrent la possibilité aux Français de s'exprimer sur les enjeux qui affectent leur territoire. À Crépy-en-Valois comme ailleurs, ce scrutin local permet également de débattre des projets qui façonneront le quotidien des habitants dans les prochaines années. Pour rappel, Bruno Fortier (Divers droite) a remporté l'élection au second tour en 2020. Son bilan municipal est cette année soumis au jugement des électeurs. La liste des candidats en 2026 est affichée ci-dessous. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Crépy-en-Valois
|Tête de listeListe
|
Virginie Douat
Liste divers droite
DE NOS RACINES, FAISONS GRANDIR L'AVENIR
|
|
Murielle Wolski
Liste divers droite
Notre énergie pour Crépy
|
|
Gabriel Melaimi
Liste d'union des droites pour la République
Ensemble réinventons Crépy
|
|
Pierre-Marie Jumeaucourt
Liste d'union à gauche
CREPY SOLIDAIRE CITOYENNE ECOLO
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno Fortier (24 élus) A crepy-en-valois notre parti c'est toujours vous
|1 509
|43,33%
|
|Arnaud Foubert (4 élus) Unis pour crepy
|923
|26,50%
|
|Philippe Pinilo (3 élus) Crépy, "il est temps"
|606
|17,40%
|
|Michel Houllier (2 élus) Crepy pour tous
|444
|12,75%
|
|Participation au scrutin
|Crépy-en-Valois
|Taux de participation
|33,61%
|Taux d'abstention
|66,39%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 633
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno Fortier A crepy-en-valois notre parti c'est toujours vous
|1 233
|31,29%
|Arnaud Foubert Unis pour crepy
|624
|15,83%
|Michel Houllier Crepy pour tous
|459
|11,64%
|Philippe Pinilo Crépy, "il est temps"
|441
|11,19%
|Pierre-Marie Jumeaucourt Crepy solidaire et citoyenne
|375
|9,51%
|Alain Aubigny Ensemble sauvegardons crepy
|293
|7,43%
|Samira Herizi Crépy-en-valois, c'est vous !
|258
|6,54%
|Jean-Michel Sinet Vivre a crepy
|257
|6,52%
|Participation au scrutin
|Crépy-en-Valois
|Taux de participation
|37,53%
|Taux d'abstention
|62,47%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 058
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno Fortier (23 élus) A crepy en valois notre parti c'est vous
|2 453
|37,44%
|
|Arnaud Foubert (4 élus) Avec arnaud foubert crepy avance
|1 561
|23,82%
|
|Jérôme Furet (3 élus) Le meilleur pour crepy
|1 055
|16,10%
|
|Jean-Paul Letourneur (2 élus) Crepy-en-valois bleu marine
|813
|12,41%
|
|Michel Houllier (1 élu) En avant pour crepy en valois
|669
|10,21%
|
|Participation au scrutin
|Crépy-en-Valois
|Taux de participation
|63,46%
|Taux d'abstention
|36,54%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,28%
|Nombre de votants
|6 704
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno Fortier A crepy en valois notre parti c'est vous
|1 435
|22,29%
|Arnaud Foubert Avec arnaud foubert crepy avance
|1 409
|21,89%
|Jérôme Furet Le meilleur pour crepy
|1 029
|15,99%
|Jean-Paul Letourneur Crepy-en-valois bleu marine
|955
|14,84%
|Michel Houllier En avant pour crepy en valois
|803
|12,47%
|Jean-Michel Sinet Pour crepy
|454
|7,05%
|Pierre-Marie Jumeaucourt L'humain d'abord
|350
|5,43%
|Participation au scrutin
|Crépy-en-Valois
|Taux de participation
|62,25%
|Taux d'abstention
|37,75%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,00%
|Nombre de votants
|6 566
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- Crépy-en-Valois (60800)
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