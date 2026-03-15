Résultat de l'élection municipale 2026 à Crépy-en-Valois : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Crépy-en-Valois

Tête de listeListe
Virginie Douat
Virginie Douat Liste divers droite
DE NOS RACINES, FAISONS GRANDIR L'AVENIR
  • Virginie Douat
  • Michel Spément
  • Françoise Nivesse
  • Julien Pichelin
  • Catherine Schmitt Lecomte
  • Sylvain Dubois
  • Cécilia Rugala
  • Claude Dalle
  • Marie-Elizabeth Françon
  • Oualid Bouchouicha
  • Juliette Celestin
  • Olivier Grard
  • Marie-Christine Ruiz
  • Carlos Nationalité Portugaise Gouveia
  • Lysiane Moinat
  • Bastien Lefèvre Terreau
  • Rachel Delbouys
  • Timéo Pontus
  • Eveline Blangeot
  • Jean-Louis Clouet
  • Isabelle Delepine
  • Bernard Herbette
  • Muriel Wallet
  • Hilal Chetati
  • Magalie Limonier
  • Julien Thierry
  • Chirine Taleb
  • Francis Reffet
  • Séverine Citadelle
  • Claude Legouy
  • Lou Goncalves
  • Gérard Bellemére
  • Myriam Fromentin
Murielle Wolski
Murielle Wolski Liste divers droite
Notre énergie pour Crépy
  • Murielle Wolski
  • Vincent Cornille
  • Laura Martin-Rolland
  • Ludovic Baracassa
  • Jessy Cécile Chaubo
  • Pascal Fayolle
  • Florence Rey
  • Ronald Pierre Claux
  • Corinne Carron
  • Franck Messina
  • Nathalie Bationo
  • Adam Tizraoui
  • Alexia Quéré
  • Ozkan Kizilkaya
  • Marie-Véronique Vicente
  • Philippe Bobin
  • Karolina Wolowska
  • Hardy Ramalingam Aroumougam
  • Sophéa Ambourg Lim
  • Marrphy Gowrysh Ramalingam Aroumougam
  • Bérengère Nativité
  • Lukasz Polak
  • Joëlle Janine Rache
  • Louis Pelican
  • Aurélia Mantel
  • Frédéric Serouart
  • Magdalena Nationalité Polonaise Polak
  • Jonathan Jégo
  • Anne Vignal
  • Alexandre Dubost
  • Estelle Perello
  • Bruno Covet
  • Maryse Bouleau
Gabriel Melaimi
Gabriel Melaimi Liste d'union des droites pour la République
Ensemble réinventons Crépy
  • Gabriel Melaimi
  • Gabriela Mida
  • Christophe Guillemin
  • Marie-Line Domesor
  • Francis Lefèvre
  • Véronique Dehame Rousseau
  • Robin Menot
  • Françoise Luzzi
  • Benoît Proffit
  • Tonia Vivien
  • Patrick Rousseau
  • Dominique Faivre
  • Daniel Decleir
  • Victoria Cowlessur
  • Yannick Breavoine
  • Michèle Zajdman
  • Thierry Prévot
  • Stéphie Allart
  • Ibrahima Said Ali
  • Bérangère Melon
  • Stéphane Montreuil
  • Christelle Van Hootegem
  • Damien Jaureguy
  • Giuseppa Nationalité Italienne Rader
  • Nicolas Noyalet
  • Chloé Dormoy
  • Damien Guy
  • Evelyne Jaroszek
  • Sébastien Leguay
  • Anne-Marie Desjardins
  • Éric Kowalski
  • Christine Bessiere
  • Thierry Lacour
  • Mélanie Peremans
  • Jean-Pierre Mouney
Pierre-Marie Jumeaucourt
Pierre-Marie Jumeaucourt Liste d'union à gauche
CREPY SOLIDAIRE CITOYENNE ECOLO
  • Pierre-Marie Jumeaucourt
  • Eloïse Peyle
  • Thierry Galin
  • Anne Malta Sinamale
  • Stephane Bonnet
  • Aude Prost
  • Zakariya El Moussati
  • Helene Masure
  • Jean-Yves Helary
  • Beatrice Goret
  • Laurent Sanchis
  • Natacha Lamontagne
  • Gregoire Monier
  • Severine Cordier
  • Didier Boitel
  • Magali Carlier
  • Ronan Lavigne
  • Marie-Andree Martin
  • Charly Mahavoatsy
  • Typhaine Bordes
  • Sebastien Sauvage
  • Marie Lorain
  • Gregory Carlier
  • Aurelie Sauvage
  • Cedric Roberton
  • Anne-Sophie Bremaud
  • Stephane Gomes
  • Chantal Baudron
  • Sebastien Martinez
  • Geraldine Chardonnet
  • Dominique Bigot
  • Monique Lefevre
  • Simon Romano
  • Marjorie Questel
  • Clement Jumeaucourt

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno Fortier
Bruno Fortier (24 élus) A crepy-en-valois notre parti c'est toujours vous 		1 509 43,33%
  • Bruno Fortier
  • Virginie Douat
  • Pascal Fayolle
  • Murielle Wolski
  • Claude Legouy
  • Françoise Nivesse
  • Michel Spement
  • Anke Meunier
  • Sylvain Dubois
  • Cécilia Lagache
  • Julien Pichelin
  • Rachel Delbouys
  • Luc Chapoton
  • Lysiane Moinat
  • Vincent Cornille
  • Ghislaine Leroy
  • Claude Dalle
  • Catherine Lecomte
  • Daniel Decleir
  • Isabelle Delepine
  • Alain Liberati
  • Eliane Danh Sang
  • Gérard Bellemere
  • Juliette Celestin
Arnaud Foubert
Arnaud Foubert (4 élus) Unis pour crepy 		923 26,50%
  • Arnaud Foubert
  • Josy Carrel-Torlet
  • Francis Lefevre
  • Sophie Claus
Philippe Pinilo
Philippe Pinilo (3 élus) Crépy, "il est temps" 		606 17,40%
  • Philippe Pinilo
  • Hanene Ayadi
  • Eric Julien
Michel Houllier
Michel Houllier (2 élus) Crepy pour tous 		444 12,75%
  • Michel Houllier
  • Tonia Vivien
Participation au scrutin Crépy-en-Valois
Taux de participation 33,61%
Taux d'abstention 66,39%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 633

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno Fortier
Bruno Fortier A crepy-en-valois notre parti c'est toujours vous 		1 233 31,29%
Arnaud Foubert
Arnaud Foubert Unis pour crepy 		624 15,83%
Michel Houllier
Michel Houllier Crepy pour tous 		459 11,64%
Philippe Pinilo
Philippe Pinilo Crépy, "il est temps" 		441 11,19%
Pierre-Marie Jumeaucourt
Pierre-Marie Jumeaucourt Crepy solidaire et citoyenne 		375 9,51%
Alain Aubigny
Alain Aubigny Ensemble sauvegardons crepy 		293 7,43%
Samira Herizi
Samira Herizi Crépy-en-valois, c'est vous ! 		258 6,54%
Jean-Michel Sinet
Jean-Michel Sinet Vivre a crepy 		257 6,52%
Participation au scrutin Crépy-en-Valois
Taux de participation 37,53%
Taux d'abstention 62,47%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 058

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno Fortier
Bruno Fortier (23 élus) A crepy en valois notre parti c'est vous 		2 453 37,44%
  • Bruno Fortier
  • Françoise Nivesse
  • Pascal Fayolle
  • Murielle Wolski
  • Ronald Claux
  • Rachel Delbouys
  • Sylvain Dubois
  • Tonia Vivien
  • Ludwig Fossé
  • Virginie Douat
  • Julien Pichelin
  • Juliette Celestin
  • Claude Legouy
  • Maryse Bouleau
  • Jacques Zajda
  • Ghislaine Leroy
  • Michel Spement
  • Cécilia Lagache
  • Cédric Lecomte
  • Elizabeth Siegfried
  • Bernard Herbette
  • Nicoletta Wudarski
  • Claude Dalle
Arnaud Foubert
Arnaud Foubert (4 élus) Avec arnaud foubert crepy avance 		1 561 23,82%
  • Arnaud Foubert
  • Josy Carrel-Torlet
  • Michel Etienne
  • Sophie Claus
Jérôme Furet
Jérôme Furet (3 élus) Le meilleur pour crepy 		1 055 16,10%
  • Jérôme Furet
  • Florence Harmant
  • Rodrigue Fernandez
Jean-Paul Letourneur
Jean-Paul Letourneur (2 élus) Crepy-en-valois bleu marine 		813 12,41%
  • Jean-Paul Letourneur
  • Monique Chobeau
Michel Houllier
Michel Houllier (1 élu) En avant pour crepy en valois 		669 10,21%
  • Michel Houllier
Participation au scrutin Crépy-en-Valois
Taux de participation 63,46%
Taux d'abstention 36,54%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,28%
Nombre de votants 6 704

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno Fortier
Bruno Fortier A crepy en valois notre parti c'est vous 		1 435 22,29%
Arnaud Foubert
Arnaud Foubert Avec arnaud foubert crepy avance 		1 409 21,89%
Jérôme Furet
Jérôme Furet Le meilleur pour crepy 		1 029 15,99%
Jean-Paul Letourneur
Jean-Paul Letourneur Crepy-en-valois bleu marine 		955 14,84%
Michel Houllier
Michel Houllier En avant pour crepy en valois 		803 12,47%
Jean-Michel Sinet
Jean-Michel Sinet Pour crepy 		454 7,05%
Pierre-Marie Jumeaucourt
Pierre-Marie Jumeaucourt L'humain d'abord 		350 5,43%
Participation au scrutin Crépy-en-Valois
Taux de participation 62,25%
Taux d'abstention 37,75%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,00%
Nombre de votants 6 566

Villes voisines de Crépy-en-Valois

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