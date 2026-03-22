Résultat de l'élection municipale 2026 à Crépy-en-Valois : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Crépy-en-Valois

Le deuxième tour des élections municipales à Crépy-en-Valois a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Virginie Douat
Virginie Douat Liste divers droite
DE NOS RACINES, FAISONS GRANDIR L'AVENIR
  • Virginie Douat
  • Michel Spément
  • Françoise Nivesse
  • Julien Pichelin
  • Catherine Schmitt Lecomte
  • Sylvain Dubois
  • Cécilia Rugala
  • Claude Dalle
  • Marie-Elizabeth Françon
  • Oualid Bouchouicha
  • Juliette Celestin
  • Olivier Grard
  • Marie-Christine Ruiz
  • Carlos Nationalité Portugaise Gouveia
  • Lysiane Moinat
  • Bastien Lefèvre Terreau
  • Rachel Delbouys
  • Timéo Pontus
  • Eveline Blangeot
  • Jean-Louis Clouet
  • Isabelle Delepine
  • Bernard Herbette
  • Muriel Wallet
  • Hilal Chetati
  • Magalie Limonier
  • Julien Thierry
  • Chirine Taleb
  • Francis Reffet
  • Séverine Citadelle
  • Claude Legouy
  • Lou Goncalves
  • Gérard Bellemére
  • Myriam Fromentin
Gabriel Melaimi
Gabriel Melaimi Liste d'union des droites pour la République
Ensemble réinventons Crépy
  • Gabriel Melaimi
  • Gabriela Mida
  • Christophe Guillemin
  • Marie-Line Domesor
  • Francis Lefèvre
  • Véronique Dehame Rousseau
  • Robin Menot
  • Françoise Luzzi
  • Benoît Proffit
  • Tonia Vivien
  • Patrick Rousseau
  • Dominique Faivre
  • Daniel Decleir
  • Victoria Cowlessur
  • Yannick Breavoine
  • Michèle Zajdman
  • Thierry Prévot
  • Stéphie Allart
  • Ibrahima Said Ali
  • Bérangère Melon
  • Stéphane Montreuil
  • Christelle Van Hootegem
  • Damien Jaureguy
  • Giuseppa Nationalité Italienne Rader
  • Nicolas Noyalet
  • Chloé Dormoy
  • Damien Guy
  • Evelyne Jaroszek
  • Sébastien Legay
  • Anne-Marie Desjardins
  • Éric Kowalski
  • Christine Bessiere
  • Thierry Lacour
  • Mélanie Peremans
  • Jean-Pierre Mouney
Pierre-Marie Jumeaucourt
Pierre-Marie Jumeaucourt Liste d'union à gauche
CREPY SOLIDAIRE CITOYENNE ECOLO
  • Pierre-Marie Jumeaucourt
  • Eloïse Peyle
  • Thierry Galin
  • Anne Malta Sinamale
  • Stephane Bonnet
  • Aude Prost
  • Zakariya El Moussati
  • Helene Masure
  • Jean-Yves Helary
  • Beatrice Goret
  • Laurent Sanchis
  • Natacha Lamontagne
  • Gregoire Monier
  • Severine Cordier
  • Didier Boitel
  • Magali Carlier
  • Ronan Lavigne
  • Marie-Andree Martin
  • Charly Mahavoatsy
  • Typhaine Bordes
  • Sebastien Sauvage
  • Marie Lorain
  • Gregory Carlier
  • Aurelie Sauvage
  • Cedric Roberton
  • Anne-Sophie Bremaud
  • Stephane Gomes
  • Chantal Baudron
  • Sebastien Martinez
  • Geraldine Chardonnet
  • Dominique Bigot
  • Monique Lefevre
  • Simon Romano
  • Marjorie Questel
  • Clement Jumeaucourt

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Crépy-en-Valois

Tête de listeListe Voix % des voix
Gabriel MELAIMI
Gabriel MELAIMI (Ballotage) Ensemble réinventons Crépy 		2 615 46,67%
Virginie DOUAT
Virginie DOUAT (Ballotage) DE NOS RACINES, FAISONS GRANDIR L'AVENIR 		1 473 26,29%
Pierre-Marie JUMEAUCOURT
Pierre-Marie JUMEAUCOURT (Ballotage) CREPY SOLIDAIRE CITOYENNE ECOLO 		1 143 20,40%
Murielle WOLSKI
Murielle WOLSKI Notre énergie pour Crépy 		372 6,64%
Participation au scrutin Crépy-en-Valois
Taux de participation 52,07%
Taux d'abstention 47,93%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Nombre de votants 5 739

Source : ministère de l’Intérieur

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