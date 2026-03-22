Résultat de l'élection municipale 2026 à Crépy-en-Valois : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Crépy-en-Valois [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Crépy-en-Valois sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Crépy-en-Valois.
L'actu des élections municipales 2026 à Crépy-en-Valois
11:49 - Quels sont les rapports de force à Crépy-en-Valois pour ce 2e tour de l'élection ?
Les élections municipales 2026 à Crépy-en-Valois ont vu Gabriel Melaimi prendre la première place dimanche dernier avec 46,67 % des voix. À sa suite, Virginie Douat (Divers droite) a obtenu la seconde place avec 26,29 %. Le match a abouti à un ascendant très fort du leader. Par ailleurs, avec 20,40 %, Pierre-Marie Jumeaucourt (Union de la gauche) a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, Murielle Wolski, avec la nuance Divers droite, a récolté 6,64 % des bulletins, trop peu pour aller au second tour, mais assez pour fusionner sa liste avec une autre en cas d'accord. À noter que pour ce premier tour à Crépy-en-Valois, le vote a enregistré une participation de 52,07 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Crépy-en-Valois
Le deuxième tour des élections municipales à Crépy-en-Valois a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Virginie Douat
Liste divers droite
DE NOS RACINES, FAISONS GRANDIR L'AVENIR
|
|
Gabriel Melaimi
Liste d'union des droites pour la République
Ensemble réinventons Crépy
|
|
Pierre-Marie Jumeaucourt
Liste d'union à gauche
CREPY SOLIDAIRE CITOYENNE ECOLO
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Crépy-en-Valois
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gabriel MELAIMI (Ballotage) Ensemble réinventons Crépy
|2 615
|46,67%
|Virginie DOUAT (Ballotage) DE NOS RACINES, FAISONS GRANDIR L'AVENIR
|1 473
|26,29%
|Pierre-Marie JUMEAUCOURT (Ballotage) CREPY SOLIDAIRE CITOYENNE ECOLO
|1 143
|20,40%
|Murielle WOLSKI Notre énergie pour Crépy
|372
|6,64%
|Participation au scrutin
|Crépy-en-Valois
|Taux de participation
|52,07%
|Taux d'abstention
|47,93%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,46%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,91%
|Nombre de votants
|5 739
Source : ministère de l’Intérieur
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