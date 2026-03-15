Résultat municipale 2026 à Crespin (59154) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Crespin - Tour 1
- Election municipale 2026 à Crespin [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Crespin
- Crespin (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Crespin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Crespin, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Crespin [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe GOLINVAL (23 élus) CRESPIN SE CONSTRUIT AVEC VOUS ! CONTINUONS ENSEMBLE !
|1 225
|65,54%
|
|Pascal ADAM (3 élus) TOUS UNIS POUR CRESPIN
|494
|26,43%
|
|Erik DEMARCQ (1 élu) CRESPIN D'ANTAN POUR DEMAIN
|150
|8,03%
|
|Participation au scrutin
|Crespin
|Taux de participation
|60,05%
|Taux d'abstention
|39,95%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,52%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,73%
|Nombre de votants
|1 912
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Crespin [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Crespin en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Crespin
19:19 - Crespin : démographie et socio-économie impactent les municipales
Les données démographiques et socio-économiques de Crespin montrent des tendances évidentes susceptibles d'impacter les résultats des municipales. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 40% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 22,57%. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 979 euros/an peut être l'expression d'une pression financière sur les foyers. Le nombre de familles monoparentales (24,94%) met en évidence des impératifs d'accompagnement social, et le pourcentage de salariés en CDD (10,32%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Crespin mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 27,39% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.
17:57 - Les électeurs de Crespin attirés par le RN ?
Le parti d'extrême droite n'apparaissait pas dans les listes qui comptent lors des municipales à Crespin en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen recueillait 42,16% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron dans la ville avec 64,38% au tour décisif. Les législatives la même année avaient accordé 29,26% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le mouvement nationaliste obtenait 41,22% des voix au niveau local. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 55,88% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées offriront, lors du premier tour, un résultat de 54,28% pour le mouvement nationaliste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 58,78% le dimanche suivant, et un siège remporté par Valérie Létard.
16:58 - Crespin classée chez les abstentionnistes avant ces municipales
Il y a six ans, le tour de chauffe du scrutin municipal à Crespin avait été marqué par une abstention de 52,39 %, une proportion assez classique (la participation se limitant à 47,61 %) alors que le rendez-vous était incertain, en pleine épidémie de Covid-19. Ainsi, la présidentielle de 2022 a affiché une abstention de 34,46 % localement. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 62,12 % en 2022 à seulement 44,12 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 56,75 % (contre 48,51 % en France). Prendre du recul sur ce parcours lors des dernières élections permet in fine de classer Crespin comme une contrée frappée par un fort abstentionnisme. En ce jour de municipale 2026 à Crespin, cette contingence sera en conséquence particulièrement scrutée.
15:59 - Crespin : retour sur les résultats électoraux de 2024
Le paysage politique de Crespin a évolué lors de la très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme un territoire difficile à étiqueter, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une terre de droite mariniste. Le rendez-vous électoral des Européennes de juin 2024 à Crespin avait en effet vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (55,88%), avec derrière elle Manon Aubry qui s'était arrogée 9,75% des votes. Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Laurence Bara (Rassemblement National) aux avants-postes avec 54,28% au premier tour, devant Valérie Létard (Union des Démocrates et Indépendants) avec 23,97%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Laurence Bara culminant à 58,78% des voix dans la localité.
14:57 - Dernière présidentielle à Crespin : ce qu'il faut retenir
Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Crespin portaient leur choix sur Béatrice Descamps (Divers droite) avec 47,73% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 58,78%. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Crespin qui s'était déroulée en amont était marquée par l'avantage de Marine Le Pen avec 42,16% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 20,61%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 64,38% pour Marine Le Pen, contre 35,62% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville à la croisée des chemins politiques.
12:58 - Crespin : la situation fiscale relevée avant les municipales
À Crespin, sur le plan de la fiscalité locale, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 1 104 € en 2024 (données les plus récentes), un chiffre à comparer avec les 1 106 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à un peu plus de 48,13 % en 2024 (contre près de 28,84 % en 2020). Attention néanmoins : cette augmentation est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 53 000 euros en 2024. Une somme loin des 674 170 € enregistrés en 2020 avec un taux fixé à environ 22,51 %. Cette taxe est aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire.
11:59 - Un duel particulièrement serré aux dernières élections municipales à Crespin
Dans la cité de Crespin, les configurations politiques locales sont encore aujourd'hui influencées par le résultat des dernières élections en date. Au terme du premier tour à l'époque, Alain Dee (Divers droite) a surclassé la concurrence en obtenant 685 soutiens (50,18%). Juste derrière, Philippe Golinval (Divers) a rassemblé 680 suffrages en sa faveur (49,81%). Cette victoire sans appel a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Crespin, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Le défi s'annonce colossal ce dimanche pour les forces d'opposition face à cette victoire retentissante, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Crespin
Le premier tour des municipales 2026 se tient ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin doit permettre de renouveler les maires des 35 000 communes françaises. Les précédentes élections municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise sanitaire. La liste des prétendants en 2026 est mise à disposition ci-dessous. Pour voter, les habitants de la localité peuvent se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 3 bureaux de vote de Crespin. En cliquant sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page, recevez les résultats des élections municipales à Crespin dès leur publication.
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