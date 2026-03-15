En direct

19:19 - Crespin : démographie et socio-économie impactent les municipales Les données démographiques et socio-économiques de Crespin montrent des tendances évidentes susceptibles d'impacter les résultats des municipales. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 40% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 22,57%. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 979 euros/an peut être l'expression d'une pression financière sur les foyers. Le nombre de familles monoparentales (24,94%) met en évidence des impératifs d'accompagnement social, et le pourcentage de salariés en CDD (10,32%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Crespin mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 27,39% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - Les électeurs de Crespin attirés par le RN ? Le parti d'extrême droite n'apparaissait pas dans les listes qui comptent lors des municipales à Crespin en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen recueillait 42,16% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron dans la ville avec 64,38% au tour décisif. Les législatives la même année avaient accordé 29,26% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le mouvement nationaliste obtenait 41,22% des voix au niveau local. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 55,88% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées offriront, lors du premier tour, un résultat de 54,28% pour le mouvement nationaliste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 58,78% le dimanche suivant, et un siège remporté par Valérie Létard.

16:58 - Crespin classée chez les abstentionnistes avant ces municipales Il y a six ans, le tour de chauffe du scrutin municipal à Crespin avait été marqué par une abstention de 52,39 %, une proportion assez classique (la participation se limitant à 47,61 %) alors que le rendez-vous était incertain, en pleine épidémie de Covid-19. Ainsi, la présidentielle de 2022 a affiché une abstention de 34,46 % localement. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 62,12 % en 2022 à seulement 44,12 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 56,75 % (contre 48,51 % en France). Prendre du recul sur ce parcours lors des dernières élections permet in fine de classer Crespin comme une contrée frappée par un fort abstentionnisme. En ce jour de municipale 2026 à Crespin, cette contingence sera en conséquence particulièrement scrutée.

15:59 - Crespin : retour sur les résultats électoraux de 2024 Le paysage politique de Crespin a évolué lors de la très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme un territoire difficile à étiqueter, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une terre de droite mariniste. Le rendez-vous électoral des Européennes de juin 2024 à Crespin avait en effet vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (55,88%), avec derrière elle Manon Aubry qui s'était arrogée 9,75% des votes. Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Laurence Bara (Rassemblement National) aux avants-postes avec 54,28% au premier tour, devant Valérie Létard (Union des Démocrates et Indépendants) avec 23,97%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Laurence Bara culminant à 58,78% des voix dans la localité.

14:57 - Dernière présidentielle à Crespin : ce qu'il faut retenir Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Crespin portaient leur choix sur Béatrice Descamps (Divers droite) avec 47,73% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 58,78%. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Crespin qui s'était déroulée en amont était marquée par l'avantage de Marine Le Pen avec 42,16% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 20,61%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 64,38% pour Marine Le Pen, contre 35,62% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Crespin : la situation fiscale relevée avant les municipales À Crespin, sur le plan de la fiscalité locale, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 1 104 € en 2024 (données les plus récentes), un chiffre à comparer avec les 1 106 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à un peu plus de 48,13 % en 2024 (contre près de 28,84 % en 2020). Attention néanmoins : cette augmentation est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 53 000 euros en 2024. Une somme loin des 674 170 € enregistrés en 2020 avec un taux fixé à environ 22,51 %. Cette taxe est aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire.

11:59 - Un duel particulièrement serré aux dernières élections municipales à Crespin Dans la cité de Crespin, les configurations politiques locales sont encore aujourd'hui influencées par le résultat des dernières élections en date. Au terme du premier tour à l'époque, Alain Dee (Divers droite) a surclassé la concurrence en obtenant 685 soutiens (50,18%). Juste derrière, Philippe Golinval (Divers) a rassemblé 680 suffrages en sa faveur (49,81%). Cette victoire sans appel a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Crespin, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Le défi s'annonce colossal ce dimanche pour les forces d'opposition face à cette victoire retentissante, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.