Résultat municipale 2026 à Crespin (59154) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Crespin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Crespin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Crespin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe GOLINVAL
Philippe GOLINVAL (23 élus) CRESPIN SE CONSTRUIT AVEC VOUS ! CONTINUONS ENSEMBLE ! 		1 225 65,54%
  • Philippe GOLINVAL
  • Stephanie ROUSSEL
  • Eric COLLET
  • Melanie ANSART
  • Patrick NOISETTE
  • Sabine TOURNAY
  • Geoffrey WALLOT
  • Stephanie MANNINO
  • Sadreddine SAHLI
  • Emeline DELAIRE
  • Matthieu LIENARD
  • Farida HOCQUAUX
  • Maxime PICHON
  • Estelle BRONSART
  • Nicolas GARY
  • Lea DEMORTIER
  • Kevin LEBON
  • Aude LANNOY
  • Olivier CARREZ
  • Margaux LORGE
  • Christophe BOTTIAU
  • Anne-Lise DUBOIS
  • Jeremy WALLERAND
Pascal ADAM
Pascal ADAM (3 élus) TOUS UNIS POUR CRESPIN 		494 26,43%
  • Pascal ADAM
  • Nathalie CABAREZ
  • Pierre MOREAU
Erik DEMARCQ
Erik DEMARCQ (1 élu) CRESPIN D'ANTAN POUR DEMAIN 		150 8,03%
  • Erik DEMARCQ
Participation au scrutin Crespin
Taux de participation 60,05%
Taux d'abstention 39,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,52%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,73%
Nombre de votants 1 912

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
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