En direct

19:17 - Analyse socio-économique de Crest : perspectives électorales En marge des élections municipales, Crest foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 8 712 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 1 033 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 2 269 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 16,54% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 12,59% ont plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Crest accueille une communauté diversifiée, avec ses 381 résidents étrangers, soit 4,37% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Dans cette mosaïque sociale, près de 43,81% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1068,37 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Crest affirme l'attachement des habitants aux idées de la France.

17:57 - Quel score pour le RN à Crest aux élections de 2026 ? Le RN avait reçu un score anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Crest il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen séduisait 15,28% des bulletins exprimés lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 34,17% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 10,95% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Crest comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 20,18% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 23,13% pour un ticket d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il terminera avec 30,42% le dimanche suivant.

16:58 - Résultats électoraux à Crest : le point sur l'abstention En marge de l'élection municipale, l'état de l'abstention pèsera lourdement sur les résultats de Crest. Pour rappel, l'abstention atteignait 45,20 % lors des précédentes municipales (un score en demi-teinte) alors que le Covid ajoutait un contexte particulier à l'événement. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche vu l'abstention se fixer à 22,06 % au premier tour (contre 26,31 % en France). La fuite des électeurs atteignait de son côté 41,39 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 27,93 %, contre 42,33 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.

15:59 - Crest classée à droite lors des derniers scrutins Marie Pochon (Union de la gauche) avait gagné au premier tour des élections des députés à Crest en 2024 avec 53,40%. Adhémar Autrand (Union de l'extrême droite) échouait à la deuxième place avec 23,13%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Marie Pochon culminant à 69,58% des suffrages exprimés sur place. Lors des européennes en amont, le résultat à Crest s'était cette fois figé autour de Jordan Bardella (20,18%), à la première place devant Manon Aubry (16,91%) et Marie Toussaint (16,86%). Le panorama politique de Crest a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait une zone penchant fortement à gauche, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme une zone sans vote prédéterminé.

14:57 - Crest : des suffrages particulièrement instructifs lors des élections il y a 4 ans Lors des législatives de 2022, les votants de Crest portaient leur choix sur Marie Pochon (Nupes) avec 48,20% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 62,30% des suffrages. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Crest qui s'était déroulée en amont tournait à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 39,15% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 19,99%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 65,83% pour Emmanuel Macron, contre 34,17% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un territoire fortement orienté à gauche.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Crest En ce qui concerne la fiscalité locale de Crest, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à 771 euros en 2024 (dernières données en date) contre 757 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais environ 33,47 % en 2024 (contre 17,96 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'autour de 181 900 euros de recettes en 2024, bien en deçà des quelque 2,19939 millions d'euros engrangés en 2020 pour un taux stable d'environ 16,48 %. Un changement pour les budgets des communes limitant drastiquement son rendement et obligeant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Quel était le résultat des dernières municipales à Crest ? Se pencher sur les scores des dernières élections municipales à Crest peut être intéressant. Dès le dimanche du premier tour, Hervé Mariton (Divers droite) a fait la course en tête en totalisant 1 557 voix (43,44%). Derrière, René Halter (Divers gauche) a obtenu 1 269 votes (35,40%). Samuel Arnaud (Divers gauche) était troisième, rassemblant 21,14% des voix. Un différentiel important. Faute de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Hervé Mariton l'a finalement emporté avec 51,66% des votes, face à René Halter s'adjugeant 1 983 votants (48,33%). L'élection s'est au final avérée beaucoup plus indécise dans la dernière ligne droite, le challenger parvenant à inverser la tendance grâce à un report de voix favorable. En dépit du fait que René Halter a gagné le pari des ralliements en ajoutant 714 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter.