Résultat municipale 2026 à Crest (26400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Crest a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Crest, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Crest [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Athénaïs KOUIDRI
Athénaïs KOUIDRI (23 élus) AVEC - Agir et Vivre Ensemble à Crest 		2 428 51,05%
  • Athénaïs KOUIDRI
  • Patrick MENÉ
  • Mathilde IMER
  • Samuel L'ORPHELIN
  • Anne ARMAGNAT
  • Simon PELLETIER
  • Laura BEZAULT
  • Philippe ASTRUC
  • Maia LEVASSEUR
  • Thierry BONTÉ
  • Michèle PANIZZA
  • Thibault CHANTEPERDRIX
  • Maïlys BOURLIER
  • Hugues VERNIER
  • Morgane DUCORD
  • Romain BELLET
  • Sarah FEYT
  • Adrien VANDERLYNDEN
  • Daniele CHAISE PEREZ
  • Samuel BONNEFOI
  • Laetitia DA COSTA
  • Rodrigue CABEZAS
  • Marie POCHON
Stéphanie KARCHER
Stéphanie KARCHER (5 élus) CREST AU COEUR 		1 743 36,65%
  • Stéphanie KARCHER
  • Christophe LEMERCIER
  • Morgane PEYRACHE
  • Raphaël AUDOUARD
  • Rose MARITON
Audrey CORNEILLE
Audrey CORNEILLE (1 élu) Crest Autrement 		585 12,30%
  • Audrey CORNEILLE
Participation au scrutin Crest
Taux de participation 66,70%
Taux d'abstention 33,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,75%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52%
Nombre de votants 4 817

Source : ministère de l’Intérieur

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