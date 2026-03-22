Résultat de l'élection municipale 2026 à Créteil : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Créteil

Le deuxième tour des élections municipales à Créteil a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Sylvain Thezard
Sylvain Thezard Liste d'union à droite
Pour Créteil, avançons
  • Sylvain Thezard
  • Gabriela Botros
  • Stéphane Bachschmidt
  • Nayla Sammour Sawaya
  • Jean-Jacques Maillot
  • Sylvie Le Maux
  • Naceur Boukhentache
  • Ly Phea Khun-Franck
  • Rachid Hallal
  • Ludivine de Leenheer
  • Bruno Kerisit
  • Faïza Boudhan
  • Khirdine Bouzouini
  • Vanessa Sinopoli
  • Jean-Marc Savery
  • Christiane Migevant
  • Abdelouahab Betouche
  • Naïma Lazizi
  • Jérôme Caen
  • Malika Jaouani-Benaïssa
  • Florian Reny
  • Alexandra Hamonet
  • Arnaud Nugues
  • Odette Malek Gharagozian
  • Ilian Kaddouni
  • Aurore Moutomé
  • Patrick Caramelle
  • Céline Carimali
  • Shahriar Shahabeddin
  • Bérénice d'Almeida
  • Geoffroy Prost
  • Nelly Reihani
  • Baver Erman
  • Lydia Mokrane
  • Michel Kaseke
  • Séverine Porret
  • Eric Saurel
  • Djenabou Sow
  • Adil Tyah
  • Katell Le Bronec
  • Mickaël Guersan
  • Saliha Ferroudj
  • Olivier Le Saux
  • Jessica Rousseau
  • Lucas Thuriez
  • Eva Zana
  • Ethan Cohen
  • Solmaz Dianat
  • Jean-Pierre Lemaire
  • Martine Braconnier
  • Judicael Coppeaux
  • Claudette Garcia
  • Christian Klethi
  • Marie-Reine Barijaona-Laurent
  • Amine Betouche
Laurent Cathala
Laurent Cathala Liste d'union à gauche
Bien Ensemble
  • Laurent Cathala
  • Maguy Boulard
  • Antoine Pelissolo
  • Frédérique Hachmi
  • Albert Elharrar
  • Chantal Vallier
  • Moncef Maïz
  • Josette Sol
  • Luc Mboumba
  • Magali Rousseau
  • Jean-Philippe Bien
  • Nelly Diallo
  • Olivier Place
  • Dominique Henon
  • Axel Urgin
  • Samira Adnane
  • Alain Dukan
  • Magda Vorchin
  • Eric Toledano
  • Martine Garrigou-Gaucherand
  • Maurice Braud
  • Evelyne Batenguek
  • Clément Martin
  • Sylviane Rupaire
  • Mohammed Tahri
  • Massilya Hamraoui
  • Thomas Defortescu
  • Mathilde Probel
  • Fahim Mohammad
  • Isabelle Morvan
  • Patrick Baulu
  • Diaoulé Diawara
  • Thomas Martin
  • Pauline Anamba-Onana
  • Mehdi Mockel
  • Marie Mattei
  • Joseph Palmier
  • Sylvie Méligne
  • Eric Esor
  • Murielle Christon
  • Michel Wannin
  • Luisa Sitouah
  • Marc Pommier
  • Aby Gaye
  • Elias H'Limi
  • Florence Lory
  • Raymond Soussan
  • Oumou Diasse
  • Mohamed Boubaya
  • Virginie Tregous
  • Tony Sorel
  • Béatrice Barbier
  • Kevin Lélé Sadjo
Thierry Hebbrecht
Thierry Hebbrecht Liste divers droite
Créteil pour vous 2026 !
  • Thierry Hebbrecht
  • Clémence Bussière
  • Alban Vanotti
  • Léa de Boursetty
  • Max-Léo Orville
  • Neliffer Martin
  • Mehmet Ceylan
  • Sonia Raba
  • Michel Sasportas
  • Rachel Maffon
  • Pierre-Louis Lauzet
  • Rose Corlue
  • Emmanuel Ding
  • Julie-Hannah Hagege
  • Philippe Rault
  • Sophie Majar
  • Gérard Méligne
  • Fozia Doaleh Dider
  • Jacques Amselem
  • Yaelle Alice Brakha
  • Yamoan Maffon
  • Christelle Detienne
  • Luis Fernando Villegas Perez
  • Kahina Amri
  • Quang Hue Le
  • Nadia Saauassi
  • Jean-Pierre Protat
  • Nadège Katia Santamaria
  • Kamel Boudjellal
  • Joëlle Masson
  • Eric Marcel Marchal
  • Coralie Amelot
  • Andy Even
  • Sylvie Grison
  • Robert Jean-Luc Jimenez
  • Alexandra Isabelle Rioseco
  • Jean Calange
  • Shanone Morain
  • Yohan Marie-Sainte
  • Karine Denis
  • Thierry Piotrowski
  • Stéphanie Canakiah
  • Boris Arnaud Rebiffe
  • Jacqueline Cohen
  • Mamadou Sane
  • Jocelyne Besnard
  • Yohann Tordjman
  • Vanessa Dupuis
  • Jacques André René Santens
  • Safia Seynabou Lo
  • Goviden Canakiah
  • Ewa Maria Demus Rastawicka
  • Séverin Victor Manebard
Abdoulbar Djaffar
Abdoulbar Djaffar Liste de La France insoumise
Faire mieux pour Créteil
  • Abdoulbar Djaffar
  • Flavie Lambelain
  • Thémis Belkhadra
  • Nadia Elezaar
  • Marchel Lenoir
  • Aminata Tandia
  • Jonas Sylneon
  • Yasmine Abazine
  • Salimou Maréga
  • Bomba Cisse
  • Johan Chupin
  • Emy Raucher
  • Walid Habib
  • Oumou N'Diaye
  • Killian Le Guillou
  • Wassila Benghouba
  • Réginald Georges
  • Valérie Claude Heymann
  • Lucas Chereault
  • Sonaté Ahouansou-Agnilo
  • Ilies Ifssah
  • Nawel Abi
  • Aboubakri Hadji Ali
  • Samantha Nsimba Mavuela
  • Imade Habhab
  • Aïssatou Mohamed
  • Quentin Deprince
  • Inès Bensarsa
  • Cyril Soilihi
  • Zainaba Ahamada
  • Jounaïd Ali
  • Coraline Delomosne
  • Matthieu Moudourou
  • Tanya Drieu
  • Leny Di Marco
  • Rizlène Anwar
  • Moussa Soukouna
  • Angelina Dominique Vrabie
  • Patrick Pacquette
  • Sarah Abou Ahmed
  • Ihab Gatoufi
  • Béatrice Allétié
  • Hachim Mohamed
  • Carla Mvie
  • Modacère Watanyar
  • Tess Muka--Lobez
  • Marius Delomosne
  • Maïssa Traore
  • Ayrton Mvie
  • Béatrice Pinat
  • Abdul-Sahib Meshtet
  • Fatma Benaissa
  • Cheikhna Seck

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Créteil

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent CATHALA
Laurent CATHALA (Ballotage) Bien Ensemble 		8 938 45,04%
Abdoulbar DJAFFAR
Abdoulbar DJAFFAR (Ballotage) Faire mieux pour Créteil 		3 739 18,84%
Sylvain THEZARD
Sylvain THEZARD (Ballotage) Pour Créteil, avançons 		3 351 16,89%
Thierry HEBBRECHT
Thierry HEBBRECHT (Ballotage) Créteil pour vous 2026 ! 		2 387 12,03%
Hervé NABARETTE
Hervé NABARETTE Pour un renouveau écologique et citoyen à Créteil 		997 5,02%
Sabrina PRUVOT
Sabrina PRUVOT Lutte ouvrière - Le camps des Travailleurs 		258 1,30%
Martine DAMIEN
Martine DAMIEN Créteil pour les travailleurs et jeunes, contre la guerre et l'austérité 		174 0,88%
Participation au scrutin Créteil
Taux de participation 42,91%
Taux d'abstention 57,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,95%
Nombre de votants 20 276

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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