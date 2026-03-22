Résultat de l'élection municipale 2026 à Créteil : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Créteil [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Créteil sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Créteil.
L'actu des élections municipales 2026 à Créteil
11:52 - Les élections ont déjà livré un résultat instructif
Les élections municipales 2026 à Créteil ont vu Laurent Cathala (Union de la gauche) prendre la première place dimanche dernier avec 45,04 % des bulletins valides. Abdoulbar Djaffar (La France insoumise) est arrivé en deuxième position avec 18,84 %. Un écart très large a séparé les deux candidats. Comme il y a six ans, Laurent Cathala est resté au sommet du classement. Pour compléter ce tableau, avec 16,89 %, Sylvain Thezard (Union de la droite) pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Derrière, Thierry Hebbrecht, portant la nuance Divers droite, a rassemblé 12,03 % des voix, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. Enfin, concernant la participation à Créteil, le vote a enregistré un taux d'abstention de 57,09 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Créteil
Le deuxième tour des élections municipales à Créteil a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Sylvain Thezard
Liste d'union à droite
Pour Créteil, avançons
|
|
Laurent Cathala
Liste d'union à gauche
Bien Ensemble
|
|
Thierry Hebbrecht
Liste divers droite
Créteil pour vous 2026 !
|
|
Abdoulbar Djaffar
Liste de La France insoumise
Faire mieux pour Créteil
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Créteil
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent CATHALA (Ballotage) Bien Ensemble
|8 938
|45,04%
|Abdoulbar DJAFFAR (Ballotage) Faire mieux pour Créteil
|3 739
|18,84%
|Sylvain THEZARD (Ballotage) Pour Créteil, avançons
|3 351
|16,89%
|Thierry HEBBRECHT (Ballotage) Créteil pour vous 2026 !
|2 387
|12,03%
|Hervé NABARETTE Pour un renouveau écologique et citoyen à Créteil
|997
|5,02%
|Sabrina PRUVOT Lutte ouvrière - Le camps des Travailleurs
|258
|1,30%
|Martine DAMIEN Créteil pour les travailleurs et jeunes, contre la guerre et l'austérité
|174
|0,88%
|Participation au scrutin
|Créteil
|Taux de participation
|42,91%
|Taux d'abstention
|57,09%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,18%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,95%
|Nombre de votants
|20 276
Source : ministère de l’Intérieur
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