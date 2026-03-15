Résultat de l'élection municipale 2026 à Creutzwald : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Creutzwald

Tête de listeListe
Eric Helwing
Eric Helwing Liste divers droite
ERIC HELWING, ENSEMBLE POUR CREUTZWALD
  • Eric Helwing
  • Mélanie Haag
  • Eddi Busolini
  • Florence Parachini
  • François Gatti
  • Nadine Tanchon Simon
  • Christophe Jozwiak
  • Laure Zabrescak
  • Paul Salgueiro Pereira
  • Nathalie Husson
  • Etienne Benoist
  • Valérie Hentinger - Maiwurm
  • Yunus Emre Cenik
  • Chantal Kedinger
  • Ilias Amarir
  • Antoinette Pera
  • Laurent Albrecht
  • Isabelle Trombini
  • Fabien Ratzmann
  • Sandrine Rotondo
  • Jean Paul Rumpler
  • Generosa Zanetti-Ochem
  • Jonas Rousselange
  • Christine Alexandre
  • Michel Frey
  • Luana Rumpler
  • Marc Dechoux
  • Josette Hoeffel
  • Frédéric Pantel
  • Félicia Di Franco
  • Pierre Getrey
  • Yolande Arl
  • Jean Luc Wozniak
Salvatore Fioretto
Salvatore Fioretto Liste divers droite
Creutzwald 2026, Pour vous, avec vous
  • Salvatore Fioretto
  • Gabrielle Frey
  • Jean-Paul Dastillung
  • Vincente Fisch
  • Jean-François Sauder
  • Carole Piette
  • Fabien Schlichter
  • Nadera Gardinal
  • Roland Scherding
  • Züleyha Kan
  • Thierry Witz
  • Joëlle Borowski
  • Claude Ahr
  • Cathy Falletta
  • Eric Schambil
  • Catherine Konieczny
  • Farid Delhoum
  • Rachel Ben Hamou
  • Jérémy Strauss
  • Khouria Cami
  • Julien Marotta
  • Elisabeth Huber
  • Laurent Guldner
  • Audrey Zimmer
  • Michaël Cuglietta
  • Christelle Szefer
  • Cédric Puma
  • Zélie Krämer
  • Thomas David
  • Gabriellle Milazzo
  • Christian Thieme
  • Bernadette de Santis
  • Roland Walker
  • Jacqueline Berton
  • Christophe Lauer
Xavier Cerveau
Xavier Cerveau Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR CREUTZWALD
  • Xavier Cerveau
  • Morgane Colson
  • Daniel Fouillet
  • Laetitia Stark
  • Loan d'Andrea
  • Rachel Pflumio
  • William Mony
  • Fanny Olszak
  • Olivier Dinkel
  • Audrey Monguillon
  • Didier Moretti
  • Marie-Christine Reinert
  • Dominique Riehl
  • Julie Baumstummler
  • Sébastien Spaniol
  • Audrey Ilien
  • Fernand Guebel
  • Nathalie Rollet
  • Eric Bauer
  • Léa Kollmann
  • Florian Jourdain
  • Léa Nussbaum
  • Jean-Marie Moindrot
  • Sandra Party
  • Gaëtan Busche
  • Gaelle Louis
  • Quentin Kotnik
  • Estelle Bettinger
  • Bernard Guérard
  • Christine Prévost
  • Pascal Antoine
  • Olena Kupriashyna
  • Jacques Heintz
  • Elodie Barroy
  • Serge Draginc

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc Wozniak
Jean-Luc Wozniak (28 élus) Jean-luc wozniak 2020 - liste pour creutzwald 		1 774 64,91%
  • Jean-Luc Wozniak
  • Gabrielle Frey
  • Eric Helwing
  • Vincente Fisch
  • Jean-Paul Dastillung
  • Carole Piette
  • Salvatore Fioretto
  • Rachel Ben Hamou
  • François Gatti
  • Nadera Gardinal
  • Stéphane De Santis
  • Joëlle Borowski
  • Etienne Benoist
  • Chantal Kedinger
  • Amin Abou-Dahab
  • Elfriede Schlichter
  • Jean Claude Konieczny
  • Zuleyha Kan
  • Jérôme Almuzara
  • Farida Kadoum
  • Cem Demir
  • Yolande Arl
  • Dominique Riehl
  • Audrey Bastien
  • Julien Marotta
  • Fabienne Kurlikowski
  • Roland Walker
  • Peggy Glowacki
Ludovic Faroult
Ludovic Faroult (5 élus) Osez changer 		959 35,08%
  • Ludovic Faroult
  • Béatrice Zaffuto
  • Gérard Bender
  • Danièle Carboni
  • Lahcen Chtakir
Participation au scrutin Creutzwald
Taux de participation 35,46%
Taux d'abstention 64,54%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 844

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc Wozniak
Jean-Luc Wozniak (28 élus) Pour creutzwald 2014 		2 941 66,22%
  • Jean-Luc Wozniak
  • Helga Maleska
  • Jean-Paul Dastillung
  • Marie-Anne Bickar
  • Eric Helwing
  • Vincente Fisch
  • Salvatore Fioretto
  • Carole Piette
  • François Gatti
  • Yolande Przybyl
  • Carlo D'angelo
  • Gabrielle Frey
  • Romain Stark
  • Chantal Kedinger
  • Etienne Benoist
  • Nadera Gardinal
  • Guiseppe Medda
  • Rachel Benhamou
  • Jean-Claude Konieczny
  • Zuleyha Kan
  • Roland Walker
  • Marie-Thérèse Cami
  • Martial Filliung
  • Yolande Arl
  • Paul Gerbert
  • Rosanna Colantuono
  • Stephane De Santis
  • Elfriede Schlichter
Joëlle Borowski
Joëlle Borowski (5 élus) Un nouvel elan pour creutzwald 		1 500 33,77%
  • Joëlle Borowski
  • Robert Della Mea
  • Marie-France Danel
  • Gilbert Pexoto
  • Astride Wittmann
Participation au scrutin Creutzwald
Taux de participation 56,20%
Taux d'abstention 43,80%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,64%
Nombre de votants 4 657

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