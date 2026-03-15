Résultat de l'élection municipale 2026 à Creutzwald : les infos en direct

Programme de Salvatore Fioretto à Creutzwald (Creutzwald 2026 - Pour vous, avec vous)

Engagement pour Creutzwald

Le candidat, Salvatore FIORETTO, exprime son engagement à servir la commune en tant que Maire. Il met en avant son expérience acquise lors de ses précédents mandats et sa volonté de travailler avec une équipe diversifiée. Cette équipe est composée de personnes jeunes et engagées, prêtes à apporter des idées nouvelles pour l'avenir de Creutzwald.

Solidarité et Inclusion

Le projet politique vise à créer une ville solidaire où chaque habitant est pris en compte. L'accent est mis sur le soutien aux jeunes, l'accompagnement des aînés et la valorisation des commerçants et artisans locaux. Cette approche vise à renforcer le tissu social et à favoriser l'engagement associatif au sein de la communauté.

Expérience et Innovation

La candidature repose sur un équilibre entre expérience et renouveau, avec une équipe qui maîtrise les dossiers et le fonctionnement des institutions. Cette synergie est essentielle pour transformer les projets en réalisations concrètes. L'objectif est de répondre efficacement aux besoins des habitants tout en anticipant les défis futurs.

Mobilisation des Électeurs

Les élections municipales des 15 et 22 mars 2026 sont présentées comme une occasion cruciale pour les habitants de faire entendre leur voix. Le candidat appelle à voter pour une équipe dynamique, prête à agir pour le bien de Creutzwald. La mobilisation des électeurs est essentielle pour garantir un avenir prometteur pour la commune.