Résultat de l'élection municipale 2026 à Creutzwald : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Creutzwald [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Creutzwald sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Creutzwald.
L'actu des élections municipales 2026 à Creutzwald
13:09 - Municipales 2020 : la liste "Jean-Luc Wozniak 2020 - Liste Pour Creutzwald" majoritaire à Creutzwald
Dans la cité de Creutzwald, les jeux de pouvoir politiques locaux sont encore à ce jour façonnés par le résultat des dernières élections en date. Au soir du premier tour, Jean-Luc Wozniak (Divers droite) a pris les commandes en totalisant 64,91% des suffrages. En deuxième position, Ludovic Faroult (Divers droite) a obtenu 35,08% des votes. Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Divers droite a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Creutzwald, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Cette victoire écrasante place l'opposition face à une tâche immense ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Municipales à Creutzwald : les horaires des bureaux de vote
À l’occasion des municipales de 2026, les électeurs de Creutzwald devront à nouveau se mobiliser pour élire leur nouvelle équipe municipale. Ce vote local représente une étape importante de la vie démocratique de la ville. Les choix effectués depuis 2020 ont-ils répondu aux attentes des électeurs ? La liste des candidats en 2026 a été publiée ci-dessous. N'oubliez pas que les horaires d’ouverture des 10 bureaux de vote de Creutzwald sont les suivants : de 8 heures à 18 heures en continu. Cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page pour recevoir gratuitement les résultats du premier tour des élections municipales à Creutzwald dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Creutzwald
|Tête de listeListe
|
Eric Helwing
Liste divers droite
ERIC HELWING, ENSEMBLE POUR CREUTZWALD
|
|
Salvatore Fioretto
Liste divers droite
Creutzwald 2026, Pour vous, avec vous
|
|
Xavier Cerveau
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR CREUTZWALD
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Luc Wozniak (28 élus) Jean-luc wozniak 2020 - liste pour creutzwald
|1 774
|64,91%
|
|Ludovic Faroult (5 élus) Osez changer
|959
|35,08%
|
|Participation au scrutin
|Creutzwald
|Taux de participation
|35,46%
|Taux d'abstention
|64,54%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 844
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Luc Wozniak (28 élus) Pour creutzwald 2014
|2 941
|66,22%
|
|Joëlle Borowski (5 élus) Un nouvel elan pour creutzwald
|1 500
|33,77%
|
|Participation au scrutin
|Creutzwald
|Taux de participation
|56,20%
|Taux d'abstention
|43,80%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,64%
|Nombre de votants
|4 657
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