Résultat de l'élection municipale 2026 à Creutzwald : les résultats du 2e tour

Programme de Salvatore Fioretto à Creutzwald (Creutzwald 2026 - Pour vous, avec vous)

Engagement pour Creutzwald

Le candidat Salvatore FIORETTO se présente avec une forte volonté de servir les habitants de Creutzwald. Il met en avant son expérience acquise au cours de ses trois mandats précédents. Son engagement est soutenu par une équipe dynamique, prête à relever les défis futurs.

Équipe diversifiée

La liste des candidats comprend des personnes aux parcours variés, allant de la fonction publique à des professions libérales. Cette diversité est perçue comme un atout pour apporter des idées nouvelles et innovantes. L'équipe souhaite refléter les valeurs de solidarité et d'engagement envers la communauté.

Projets pour l'avenir

Les candidats visent à transformer les idées en réalisations concrètes pour améliorer le cadre de vie des habitants. Ils souhaitent développer des projets qui répondent aux besoins des jeunes, des familles et des commerçants. L'accent est mis sur la synergie entre expérience et renouveau pour bâtir une ville solidaire.

Mobilisation citoyenne

Les élections des 15 et 22 mars 2026 sont un appel à l'action pour les habitants de Creutzwald. Le candidat encourage chacun à voter et à s'impliquer dans la vie de la commune. La mobilisation des citoyens est essentielle pour construire ensemble l'avenir de Creutzwald.