Résultat de l'élection municipale 2026 à Creutzwald : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Creutzwald [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Creutzwald sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Creutzwald.
L'actu des élections municipales 2026 à Creutzwald
11:48 - Un premier constat à Creutzwald avec les résultats du 1er tour
Pour le premier tour des élections municipales à Creutzwald, le vote a mobilisé 54,38 % des électeurs sur place, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. Au terme de ce vote, c'est Xavier Cerveau (Rassemblement National) qui a pris la tête avec 40,75 % des bulletins valides. Ensuite, Salvatore Fioretto (Divers droite) s'est classé deuxième avec 37,70 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Eric Helwing (Divers droite) a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Creutzwald
Le deuxième tour des élections municipales à Creutzwald a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Salvatore Fioretto
Liste divers droite
Creutzwald 2026, Pour vous, avec vous
|
|
Xavier Cerveau
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR CREUTZWALD
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Creutzwald
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Xavier CERVEAU (Ballotage) RASSEMBLEMENT POUR CREUTZWALD
|1 778
|40,75%
|Salvatore FIORETTO (Ballotage) Creutzwald 2026, Pour vous, avec vous
|1 645
|37,70%
|Eric HELWING (Ballotage) ERIC HELWING, ENSEMBLE POUR CREUTZWALD
|940
|21,54%
|Participation au scrutin
|Creutzwald
|Taux de participation
|54,38%
|Taux d'abstention
|45,62%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,26%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,90%
|Nombre de votants
|4 459
Source : ministère de l’Intérieur
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