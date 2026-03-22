Résultat de l'élection municipale 2026 à Creutzwald : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Creutzwald

Le deuxième tour des élections municipales à Creutzwald a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Salvatore Fioretto
Salvatore Fioretto Liste divers droite
Creutzwald 2026, Pour vous, avec vous
  • Salvatore Fioretto
  • Gabrielle Frey
  • Jean-Paul Dastillung
  • Vincente Fisch
  • Jean-François Sauder
  • Carole Piette
  • Fabien Schlichter
  • Nadera Gardinal
  • Roland Scherding
  • Züleyha Kan
  • Thierry Witz
  • Joëlle Borowski
  • Claude Ahr
  • Cathy Falletta
  • Eric Schambil
  • Catherine Konieczny
  • Farid Delhoum
  • Rachel Ben Hamou
  • Jérémy Strauss
  • Khouria Cami
  • Julien Marotta
  • Elisabeth Huber
  • Laurent Guldner
  • Audrey Zimmer
  • Michaël Cuglietta
  • Christelle Szefer
  • Cédric Puma
  • Zélie Krämer
  • Thomas David
  • Gabriellle Milazzo
  • Christian Thieme
  • Bernadette de Santis
  • Roland Walker
  • Jacqueline Berton
  • Christophe Lauer
Xavier Cerveau
Xavier Cerveau Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR CREUTZWALD
  • Xavier Cerveau
  • Morgane Colson
  • Daniel Fouillet
  • Laetitia Stark
  • Loan d'Andrea
  • Rachel Pflumio
  • William Mony
  • Fanny Olszak
  • Olivier Dinkel
  • Audrey Monguillon
  • Didier Moretti
  • Marie-Christine Reinert
  • Dominique Riehl
  • Julie Baumstummler
  • Sébastien Spaniol
  • Audrey Ilien
  • Fernand Guebel
  • Nathalie Rollet
  • Eric Bauer
  • Léa Kollmann
  • Florian Jourdain
  • Léa Nussbaum
  • Jean-Marie Moindrot
  • Sandra Party
  • Gaëtan Busche
  • Gaelle Louis
  • Quentin Kotnik
  • Estelle Bettinger
  • Bernard Guérard
  • Christine Prévost
  • Pascal Antoine
  • Olena Kupriashyna
  • Jacques Heintz
  • Elodie Barroy
  • Serge Draginc

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Creutzwald

Tête de listeListe Voix % des voix
Xavier CERVEAU
Xavier CERVEAU (Ballotage) RASSEMBLEMENT POUR CREUTZWALD 		1 778 40,75%
Salvatore FIORETTO
Salvatore FIORETTO (Ballotage) Creutzwald 2026, Pour vous, avec vous 		1 645 37,70%
Eric HELWING
Eric HELWING (Ballotage) ERIC HELWING, ENSEMBLE POUR CREUTZWALD 		940 21,54%
Participation au scrutin Creutzwald
Taux de participation 54,38%
Taux d'abstention 45,62%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Nombre de votants 4 459

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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