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19:21 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Creutzwald En marge des élections municipales, Creutzwald regorge de diversité et d'activités. Avec ses 12 389 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 648 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans l'agglomération, 15,70% des résidents sont des enfants, et 9,90% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. La population étrangère de 1 440 personnes apporte une ouverture culturelle inestimable. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 121 euros/mois, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 18,09%, révélant une situation économique mitigée. Creutzwald incarne la vitalité et l'authenticité d'un pays en constante évolution.

17:57 - Le RN à Creutzwald : quel score aux municipales 2026 ? Le mouvement lepéniste enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors du scrutin municipal à Creutzwald il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen séduisait 36,24% des voix lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 56,53% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 35,53% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second round, le parti à la flamme arrachait 54,69% des voix dans la commune. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 49,71% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier round, un résultat de 53,00% pour le parti à la flamme. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Alexandre Loubet.

16:58 - Dernières municipales : 64,54 % d'abstention à Creutzwald Six ans avant l'élection de ce dimanche à Creutzwald, le tour de chauffe des élections municipales avait vu 35,46 % des électeurs se rendre aux urnes dans la commune, un niveau inférieur aux 44,7 % du pays. 2 844 votants s'étaient alors manifestés alors que commençait l'épidémie de Covid-19. On observe pourtant traditionnellement que le scrutin municipal reste, avec l'élection présidentielle, le moment où les Français votent le plus, étant attachés au choix de leur maire et du chef de l'État. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a ainsi été mesuré à 70,41 %. Le nombre de votants aux élections législatives est passé quant à lui de 36,28 % au premier tour en 2022 à 56,88 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes se situait à 43,67 % (51,49 % au national). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville en déficit de participation. Pour cette municipale 2026, cette donnée à Creutzwald sera en tout cas primordiale dans l'issue du scrutin.

15:59 - Qui a dominé les élections il y a deux ans à Creutzwald ? Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections deux années plus tôt. Lors des élections européennes, le résultat à Creutzwald s'était en effet figé autour de la liste menée par Jordan Bardella (49,71%), challengée par Manon Aubry (11,31%) et Valérie Hayer (10,41%). Alexandre Loubet (Rassemblement National) avait par la suite enlevé au premier tour des législatives à Creutzwald après la dissolution de l'Assemblée avec 53,00%. Luc Muller (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 22,33%. Aucun second tour n'était d'ailleurs nécessaire dans la circonscription.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les citoyens de Creutzwald ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Creutzwald soutenaient en priorité Alexandre Loubet (RN) avec 35,53% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Alexandre Loubet virant de nouveau en tête avec 54,69% des voix. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Creutzwald qui s'était déroulée en amont voyait Marine Le Pen prendre le leadership localement avec 36,24% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 23,42%. Lors de la finale de l'élection à Creutzwald, les électeurs accordaient 56,53% pour Marine Le Pen, contre 43,47% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - L'essentiel à savoir sur les impôts locaux à Creutzwald En matière d'impôts locaux à Creutzwald, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à 637 € en 2024 (dernières données disponibles), un chiffre à comparer avec les 421 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à 29,05 % en 2024 (contre près de 11,83 % en 2020). Une hausse bien souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'environ 57 800 euros en 2024. Un montant loin des quelque 1,32662 million d'euros enregistrés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 9,47 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a transformé la répartition des recettes.

11:59 - Municipales 2020 : la liste "Jean-Luc Wozniak 2020 - Liste Pour Creutzwald" majoritaire à Creutzwald Dans la cité de Creutzwald, les jeux de pouvoir politiques locaux sont encore à ce jour façonnés par le résultat des dernières élections en date. Au soir du premier tour, Jean-Luc Wozniak (Divers droite) a pris les commandes en totalisant 64,91% des suffrages. En deuxième position, Ludovic Faroult (Divers droite) a obtenu 35,08% des votes. Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Divers droite a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Creutzwald, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Cette victoire écrasante place l'opposition face à une tâche immense ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.