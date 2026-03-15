Résultat municipale 2026 à Creutzwald (57150) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Creutzwald. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Creutzwald, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Creutzwald [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Xavier CERVEAU
Xavier CERVEAU RASSEMBLEMENT POUR CREUTZWALD 		1 388 41,28%
Salvatore FIORETTO
Salvatore FIORETTO Creutzwald 2026, Pour vous, avec vous 		1 226 36,47%
Eric HELWING
Eric HELWING ERIC HELWING, ENSEMBLE POUR CREUTZWALD 		748 22,25%
Participation au scrutin Creutzwald Partiels *
Taux de participation 54,34%
Taux d'abstention 45,66%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Nombre de votants 3 440

* Résultats partiels sur 80% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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