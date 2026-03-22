Résultat municipale 2026 à Creuzier-le-Neuf (03300) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Creuzier-le-Neuf a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Creuzier-le-Neuf, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Creuzier-le-Neuf [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry LAPLACE
Thierry LAPLACE (11 élus) Maintenons le cap 		295 47,35%
  • Thierry LAPLACE
  • Aurélie RENAUDINEAU
  • Hadrien FAYET
  • Raymonde THALABARD
  • Philippe DERUDDER
  • Delphine DÉPALLE
  • Nicolas MERCIER
  • Nathalie VIAU
  • Bruno MINET
  • Corinne ARROYO
  • Ludovic TOURNAY
Carole PÉRISSE
Carole PÉRISSE (3 élus) ENSEMBLE ON AGIT 		237 38,04%
  • Carole PÉRISSE
  • Franck TRAVICHON
  • Carole TOUITOU
Roland LOVATY
Roland LOVATY (1 élu) LE BON SENS, AU SDT 		91 14,61%
  • Roland LOVATY
Participation au scrutin Creuzier-le-Neuf
Taux de participation 69,28%
Taux d'abstention 30,72%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,16%
Nombre de votants 627

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Creuzier-le-Neuf - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry LAPLACE
Thierry LAPLACE (Ballotage) Maintenons le cap 		289 44,74%
Carole PÉRISSE
Carole PÉRISSE (Ballotage) ENSEMBLE ON AGIT 		212 32,82%
Roland LOVATY
Roland LOVATY (Ballotage) LE BON SENS, AU SDT 		145 22,45%
Participation au scrutin Creuzier-le-Neuf
Taux de participation 72,27%
Taux d'abstention 27,73%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,31%
Nombre de votants 654

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