Résultat municipale 2026 à Creuzier-le-Neuf (03300) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Creuzier-le-Neuf a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Creuzier-le-Neuf, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Creuzier-le-Neuf [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry LAPLACE (11 élus) Maintenons le cap
|295
|47,35%
|
|Carole PÉRISSE (3 élus) ENSEMBLE ON AGIT
|237
|38,04%
|
|Roland LOVATY (1 élu) LE BON SENS, AU SDT
|91
|14,61%
|
|Participation au scrutin
|Creuzier-le-Neuf
|Taux de participation
|69,28%
|Taux d'abstention
|30,72%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,48%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,16%
|Nombre de votants
|627
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Creuzier-le-Neuf - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry LAPLACE (Ballotage) Maintenons le cap
|289
|44,74%
|Carole PÉRISSE (Ballotage) ENSEMBLE ON AGIT
|212
|32,82%
|Roland LOVATY (Ballotage) LE BON SENS, AU SDT
|145
|22,45%
|Participation au scrutin
|Creuzier-le-Neuf
|Taux de participation
|72,27%
|Taux d'abstention
|27,73%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,92%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,31%
|Nombre de votants
|654
Election municipale 2026 à Creuzier-le-Neuf [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Creuzier-le-Neuf sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Creuzier-le-Neuf.
L'actu des élections municipales 2026 à Creuzier-le-Neuf
18:35 - Le vote de Creuzier-le-Neuf nettement ancré à l'extrême droite il y a deux ans
Lors du scrutin européen de 2024, les citoyens de Creuzier-le-Neuf avaient donné la victoire localement à la liste menée par Jordan Bardella avec 43,56% des bulletins. Les élections des députés à Creuzier-le-Neuf qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Rémy Queney (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 41,14% au premier tour, devant Nicolas Ray (Les Républicains) avec 37,99%. Au second tour, c'est en revanche Nicolas Ray (Les Républicains) qui a raflé la mise avec 54,46% des suffrages exprimés. Le panorama politique de Creuzier-le-Neuf a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune semblait apparaître comme un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite nationaliste.
15:57 - Le bilan des dernières élections à Creuzier-le-Neuf
La lecture des résultats du scrutin municipal de 2020 à Creuzier-le-Neuf s'avère très révélatrice. À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, Thierry Laplace a dominé le scrutin en récoltant 63,10% des voix. Derrière, Roland Lovaty a obtenu 36,89% des suffrages. Ce triomphe au premier tour a clôturé le match d'emblée. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Creuzier-le-Neuf, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Au vu de cette victoire écrasante, le défi s'annonce considérable ce dimanche pour le camp adverse, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.
13:58 - Qui sont les candidats à Creuzier-le-Neuf pour le 2e tour de l'élection municipale ?
L'élection continue donc ce dimanche, avec Roland Lovaty et sa liste "Le Bon Sens, Au Service De Tous", Thierry Laplace, à la tête de "Maintenons Le Cap" et Carole Périsse, à la tête de "Ensemble On Agit", comme l'indiquent les candidatures officielles au second tour diffusées cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Les électeurs de la commune pourront se déplacer aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture du bureau de vote de Creuzier-le-Neuf, afin de passer au vote.
11:59 - Thierry Laplace, Carole Périsse et Roland Lovaty forment le trio de tête à Creuzier-le-Neuf
Dans le cadre du premier tour des municipales à Creuzier-le-Neuf, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 27,73 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. Pour ce premier tour, c'est Thierry Laplace qui a pris l'avantage avec 44,74 % des bulletins valides. Dans son sillage, Carole Périsse a obtenu la seconde place avec 32,82 %. La confrontation a nettement tourné à l'avantage du leader. Thierry Laplace a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a perdu énormément de terrain, cédant 18 points depuis 2020. Du côté des autres candidats, avec 22,45 %, Roland Lovaty s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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