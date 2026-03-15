Résultat municipale 2026 à Creuzier-le-Neuf (03300) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Creuzier-le-Neuf a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Creuzier-le-Neuf, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Creuzier-le-Neuf [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry LAPLACE
Thierry LAPLACE Maintenons le cap 		289 44,74%
Carole PÉRISSE
Carole PÉRISSE ENSEMBLE ON AGIT 		212 32,82%
Roland LOVATY
Roland LOVATY LE BON SENS, AU SDT 		145 22,45%
Participation au scrutin Creuzier-le-Neuf
Taux de participation 72,27%
Taux d'abstention 27,73%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,31%
Nombre de votants 654

Source : ministère de l’Intérieur

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