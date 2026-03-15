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19:16 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Creuzier-le-Neuf Quel portrait faire de Creuzier-le-Neuf, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 1 235 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 94 entreprises, Creuzier-le-Neuf permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 31% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 6,40% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 48,02% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 40,98% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 245,64 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Creuzier-le-Neuf, les enjeux locaux, tels que le travail, l'instruction et l'intégration, rejoignent ceux de l'Hexagone.

17:57 - Quel résultat pour le RN à Creuzier-le-Neuf aux élections de 2026 ? Le mouvement nationaliste n'avait pas concouru à la dernière municipale à Creuzier-le-Neuf en 2020, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la commune. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen obtenait 30,22% des votes lors du tour de chauffe, puis faisait jeu égal avec Emmanuel Macron dans la ville avec 49,86% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 25,28% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Creuzier-le-Neuf comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 43,56% aux élections européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 41,14% pour le mouvement nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 45,54% lors du vote final.

16:58 - Creuzier-le-Neuf : des résultats d'ordinaire marqués par la participation La fuite des électeurs s'élevait à 37,66 % à Creuzier-le-Neuf pour le premier tour des élections il y a six ans (un score très inférieur aux 55,3 % du pays) alors que la pandémie du Covid commençait à se propager dans le pays. Les municipales restent en effet, avec la présidentielle, un scrutin où les électeurs votent le plus souvent. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été définie par une abstention à 14,97 % dans la ville (participation de 85,03 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 41,13 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 23,09 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 48,13 % des inscrits. Si on tente de dégager une tendance, la commune apparaît donc résolument comme une zone où l'abstention est contenue. Cette particularité à Creuzier-le-Neuf constituera en conséquence un véritable pivot de ces élections municipales 2026.

15:59 - Comment a voté Creuzier-le-Neuf lors de la dernière année électorale ? La physionomie politique de Creuzier-le-Neuf a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une ville politiquement partagée, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une localité à dominante nationaliste. Le scrutin des Européennes du printemps 2024 à Creuzier-le-Neuf avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (43,56%), suivie par Valérie Hayer qui avait recueilli 14,26% des voix. Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants de Creuzier-le-Neuf soutenaient en priorité Rémy Queney (Rassemblement National) avec 41,14% au premier tour. C'est pourtant Nicolas Ray (Les Républicains) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 54,46% des suffrages exprimés.

14:57 - À Creuzier-le-Neuf, les électeurs ont rendu un verdict marquant en 2022 En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Creuzier-le-Neuf plaçait Emmanuel Macron à l'avant de la course avec 31,32% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 30,22%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 50,14% pour Emmanuel Macron, contre 49,86% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Creuzier-le-Neuf plébiscitaient Quentin Julien (RN) avec 25,28% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Nicolas Ray (Les Républicains) en première position avec 56,83% des suffrages. Cette physionomie politique de Creuzier-le-Neuf laisse donc apparaître une ville politiquement partagée.

12:58 - Comment ont évolué les impôts locaux à Creuzier-le-Neuf au cours des dernières années ? Avec la montée des prélèvements locaux à Creuzier-le-Neuf, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 13,50 % en 2024 (relevé le plus récent), générant une recette de 11 840 € la même année. Un produit qui est loin des 215 300 euros enregistrés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a transformé la structure des ressources. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Creuzier-le-Neuf a évolué pour se fixer à environ 33,77 % en 2024 (contre 10,90 % en 2020). Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces variables mouvantes, le produit fiscal par ménage à Creuzier-le-Neuf s'est établi à environ 997 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 691 € quatre ans auparavant.

11:59 - Retour sur les résultats de l'élection municipale de 2020 à Creuzier-le-Neuf Les résultats des précédentes élections municipales à Creuzier-le-Neuf ont livré un constat instructif sur la configuration politique locale. Au soir du premier tour à l'époque, Thierry Laplace a creusé l'écart en récoltant 63,10% des suffrages. À sa poursuite, Roland Lovaty a obtenu 36,89% des voix. Ce triomphe au premier tour a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été organisé. Pour ce scrutin de 2026 à Creuzier-le-Neuf, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Faire basculer une majorité d'une telle ampleur représentera le principal défi pour le camp adverse ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.