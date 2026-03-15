Résultat municipale 2026 à Creuzier-le-Vieux (03300) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Creuzier-le-Vieux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Creuzier-le-Vieux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Creuzier-le-Vieux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Christine GOUBEL
Marie-Christine GOUBEL (18 élus) CREUZIER EN ACTION 		1 043 57,53%
  • Marie-Christine GOUBEL
  • Jean-Baptiste JABOIN
  • Sophie SOARES
  • Jean-Marie GODEFROY
  • Karine GONDAT
  • Alain RICO
  • Ludivine MATHIE
  • Aurélien VANZELLA
  • Charlotte CHAZELLE
  • Jean-Pierre ZAGORSKI
  • Anne-Laure MAURET
  • Didier AMOUR
  • Fanny CLÉRET
  • Michaël HENRION
  • Christine TURLIN
  • Paul LAURENCEAU
  • Laure BOYER
  • Fabrice MALLERET
Christian BERTIN
Christian BERTIN (5 élus) AGIR POUR CREUZIER-LE-VIEUX 		770 42,47%
  • Christian BERTIN
  • Josiane FINAT
  • Vincent DIAZ
  • Isabelle GRINCOURT
  • Dominique RICHE
Participation au scrutin Creuzier-le-Vieux
Taux de participation 65,04%
Taux d'abstention 34,96%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,66%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Nombre de votants 1 868

Source : ministère de l’Intérieur

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