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19:16 - Creuzier-le-Vieux : démographie, élections et stratégies politiques Quel portrait faire de Creuzier-le-Vieux, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Dotée de 1 636 logements pour 3 246 habitants, la densité de la commune est de 285 hab par km². Avec 253 entreprises, Creuzier-le-Vieux se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (12,84%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Les habitants, dont 44,17% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, près de 56,89% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 877,23 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Pour résumer, à Creuzier-le-Vieux, les intérêts locaux se mêlent aux défis français.

17:57 - Quel poids pour le RN à Creuzier-le-Vieux lors des dernières élections ? Le mouvement nationaliste n'était pas représenté à la dernière bataille municipale à Creuzier-le-Vieux en 2020, le vote ayant eu lieu de manière apolitique dans la localité. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen séduisait 23,86% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 40,75% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 18,01% au parti lepéniste au tour 1. Un score insuffisant, à Creuzier-le-Vieux comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 35,11% pour les européennes. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier tour, un résultat de 35,54% pour le parti nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 37,27% lors du vote final.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 47,49 % d'abstention L'absence ou non d'électeurs à Creuzier-le-Vieux constituera l'un des tournants de cette municipale 2026. L'absence d'électeurs dans les isoloirs s'élevait à 47,49 % pour le premier tour des municipales de 2020, en deçà de la moyenne nationale alors que commençait l'épidémie de coronavirus. Avec les présidentielles, les municipales demeurent en effet le moment où les Français votent le plus souvent pour désigner leur maire et leur président. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est à ce titre fixé à 19,42 %. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 40,66 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 29,04 % au premier tour, contre 49,76 % en 2022. Si on prend un peu de recul, le territoire se positionne donc sensiblement comme une zone qui résiste relativement bien à l'abstention.

15:59 - Le vote de Creuzier-le-Vieux nettement ancré à l'extrême droite en 2024 Nicolas Ray (Les Républicains) avait performé au premier tour des élections législatives à Creuzier-le-Vieux en juin 2024 avec 45,96%. Rémy Queney (Rassemblement National) échouait à la deuxième place avec 35,54%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Nicolas Ray culminant à 62,73% des voix dans la commune. Le rendez-vous électoral des Européennes près d'un mois plus tôt à Creuzier-le-Vieux avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (35,11%), devant Valérie Hayer qui avait récolté 15,54% des suffrages. L'orientation des électeurs de Creuzier-le-Vieux a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune reflétait un secteur acquis au macronisme, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une zone sans vote prédéterminé.

14:57 - Dernière présidentielle à Creuzier-le-Vieux : ce qu'il faut analyser Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Creuzier-le-Vieux tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 31,49% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 23,86%. Lors de la finale de l'élection à Creuzier-le-Vieux, les électeurs accordaient 59,25% pour Emmanuel Macron, contre 40,75% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Creuzier-le-Vieux soutenaient en priorité Bénédicte Peyrol (Ensemble !) avec 28,61% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Nicolas Ray (Les Républicains) qui arrivait en tête dans la commune avec 57,65% des voix. Cette physionomie politique de Creuzier-le-Vieux dessine un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - À Creuzier-le-Vieux, le montant de la fiscalité locale est en hausse À Creuzier-le-Vieux, en termes de fiscalité locale, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à environ 1 022 euros en 2024 (dernière date de relevé) contre 390 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties est resté figé à environ 31,32 % en 2024, un chiffre identique à celui du début de mandat. En comparaison, la moyenne s'établit aux alentours de 40 % à l'échelle nationale (en augmentation de 1,2 point). Une augmentation souvent automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'autour de 15 100 euros en 2024. Une somme bien en-dessous des quelque 283 600 euros engrangés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 7,78 %. Cette imposition est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre financier.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières municipales à Creuzier-le-Vieux ? Les résultats des précédentes municipales à Creuzier-le-Vieux ont offert un éclairage précieux sur l'échiquier politique local. Dès le premier tour de scrutin, Hadrien Fayet a coiffé ses concurrents au poteau en récoltant 51,22% des bulletins. À sa poursuite, Christian Bertin a engrangé 48,77% des votes. Cette victoire au premier tour de Hadrien Fayet a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Creuzier-le-Vieux, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. La minorité devra soulever des montagnes ce dimanche afin de renverser cette mainmise, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.