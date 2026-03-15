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19:19 - Crevant-Laveine : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections municipales à Crevant-Laveine comme dans toute la France. Avec ses 964 habitants, cette localité possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 53 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (82,52%) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 27,48% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 49,11% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 167,20 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. Crevant-Laveine incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en constante évolution.

17:57 - Que pèse le RN à Crevant-Laveine aux municipales 2026 ? Le parti à la flamme n'était pas formellement représenté au moment de la dernière campagne municipale à Crevant-Laveine en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen engrangeait 30,40% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis battait Emmanuel Macron dans la ville avec 53,35% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 26,03% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au deuxième round, le parti à la flamme obtenait 32,13% des voix dans la commune. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 39,04% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées donneront, lors du premier tour, un résultat de 40,46% pour le parti à la flamme. Il terminera avec 48,39% lors du vote final.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Crevant-Laveine L'absence d'électeurs dans les isoloirs se montait à 39,12 % à Crevant-Laveine pour le premier tour des municipales de 2020, bien loin des 55,3 % observés au niveau national, en pleine pandémie de coronavirus à l'époque. La présidentielle de 2022 a par la suite enregistré une abstention très différente, s'élevant à 19,95 % localement. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 42,45 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 26,68 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 44,31 % des inscrits. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la municipalité se positionne donc sensiblement comme une zone où l'abstention est contenue. Ce facteur à Crevant-Laveine constituera quoi qu'il en soit un 'game changer' pour cette municipale 2026.

15:59 - En 2024, Crevant-Laveine a choisi la droite Le rendez-vous électoral des Européennes de 2024 à Crevant-Laveine avait vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (39,04%), avec en deuxième position la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait récolté 9,82% des suffrages. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Crevant-Laveine avaient ensuite favorisé Brigitte Carletto (Rassemblement National) avec 40,46% au premier tour, devant André Chassaigne (Union de la gauche) avec 37,57%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour à l'avantage de André Chassaigne (Union de la gauche), avec 51,61%. Le paysage politique de Crevant-Laveine a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait refléter une terre sans déterminisme électoral, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme un territoire bleu marine.

14:57 - Crevant-Laveine affichait un profil politique atypique lors des dernières élections L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Crevant-Laveine s'affirme comme une commune politiquement très disputée. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Crevant-Laveine voyait en effet Marine Le Pen s'imposer localement avec 30,40% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 20,91%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 53,35% pour Marine Le Pen, contre 46,65% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Crevant-Laveine soutenaient en priorité André Chassaigne (Nupes) avec 50,12% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 67,87%.

12:58 - Crevant-Laveine : la fiscalité constatée à l'approche des municipales Si l'on regarde de près la fiscalité de Crevant-Laveine, le taux de la taxe d'habitation est passé à 12,90 % en 2024 (dernières données en date), ce qui représente un montant de 11 080 € la même année. Un montant loin des 114 870 € perçus en 2020. Soulignons qu'elle a été abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale réduisant considérablement sa portée et obligeant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Crevant-Laveine a évolué pour se fixer à près de 37,90 % en 2024 (contre 17,42 % en 2020). En guise de comparaison, la moyenne atteint environ 40 % en France. Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces données, le montant moyen payé par foyer fiscal à Crevant-Laveine a atteint 539 € en 2024, alors que ce montant se situait à 432 € quatre ans auparavant.

11:59 - Les résultats des dernières élections municipales à Crevant-Laveine Lors des élections municipales précédentes à Crevant-Laveine, les résultats ont offert un état des lieux précis des forces politiques en présence. Rappelons que ce scrutin se caractérisait par des candidatures à titre individuel à l'époque et l'absence de listes, offrant aux votants l'opportunité de sélectionner plusieurs candidats. Dès le premier tour, 15 candidats ont été élus. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Jean-Gabriel Faure a remporté la manche avec 82,90% des bulletins. En deuxième position, Thierry Charles a capté 79,62% des bulletins valides. Didier Sabloniere complétait le trio de tête, s'adjugeant 338 suffrages (79,15%). Les résultats des deux candidats de tête se tenaient dans un mouchoir de poche. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Au moment des municipales 2026 à Crevant-Laveine, les électeurs doivent de nouveau se prononcer dans ce cadre local si spécifique. Le dispositif électoral particulier sans liste appartient toutefois au passé.