Résultat municipale 2026 à Crevant-Laveine (63350) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Crevant-Laveine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Crevant-Laveine, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Crevant-Laveine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Clément BONNEMOY
Clément BONNEMOY (12 élus) CREVANT-LAVEINE ENSEMBLE 		302 59,68%
  • Clément BONNEMOY
  • Martine CHARTIER
  • Olivier TRALONGO
  • Bérengère BEN SAAD
  • Nathan CHASSAGNE
  • Pascaline HABONNEL
  • Valentin SOALHAT
  • Angélique OLAGNON
  • Romain ALLEGRE
  • Virginie DESCHAMP
  • Aymeric CARLU
  • Marie ARNOLD
Guy MUCHEMBLED
Guy MUCHEMBLED (3 élus) POUR CREVANT-LAVEINE 		204 40,32%
  • Guy MUCHEMBLED
  • Isabel ALONSO
  • Peter James MANSI
Participation au scrutin Crevant-Laveine
Taux de participation 71,15%
Taux d'abstention 28,85%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,15%
Nombre de votants 540

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes d'Auvergne-Rhône-Alpes ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout en Auvergne-Rhône-Alpes. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Crevant-Laveine