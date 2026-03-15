Résultat municipale 2026 à Crisolles (60400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Crisolles a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Crisolles, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Crisolles [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Manuel RODRIGUES
Jean-Manuel RODRIGUES (12 élus) TOUS UNIS POUR NOTRE VILLAGE 		234 51,88%
  • Jean-Manuel RODRIGUES
  • Cécile REMY
  • Christian MERLIER
  • Lucie GRAVIER
  • David GRONNIER
  • Tiphaine TOUCHON-PERRY
  • Hugo MAIA DA SILVA
  • Marie LUTON
  • Calixte MADEJ
  • Josette IVENS
  • Hervé BAROYER
  • Barbara LESSERTISSEUR
Gérard DELANEF
Gérard DELANEF (3 élus) Crisolles ensemble vers l'avenir 		217 48,12%
  • Gérard DELANEF
  • Audrey BARBET
  • Gérard HARCHAOUI
Participation au scrutin Crisolles
Taux de participation 62,57%
Taux d'abstention 37,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,35%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Nombre de votants 468

Source : ministère de l’Intérieur

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