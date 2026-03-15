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19:19 - Crisolles : démographie, élections et perspectives d'avenir Devant le bureau de vote de Crisolles, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour choisir leur député. Avec une population de 921 habitants répartis dans 427 logements, ce bourg présente une densité de 87 habitants par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 32 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 532 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (86,42%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 28,39% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, 40,64% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 447,26 euros, accable une commune qui vise un avenir prospère. À Crisolles, les enjeux locaux se joignent aux défis français.

17:57 - Quels résultats du RN à Crisolles avant les municipales ? Le parti nationaliste n'était pas formellement représenté à la dernière municipale à Crisolles il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 39,22% des votes lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron dans la ville avec 61,35% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 34,42% au candidat RN lors du premier tour. Au second round, le Rassemblement national réunissait 53,90% des voix au niveau local. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 58,36% aux élections européennes, juste avant la dissolution. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 59,56% pour le Rassemblement national. C'est lui qui s'imposera avec 63,10% lors du vote final, actant la victoire pour Michel Guiniot.

16:58 - À Crisolles, 59,36 % de participation aux dernières municipales À l'occasion de l'élection municipale 2026, le degré d'abstention pèsera définitivement sur les résultats de Crisolles. Il y a six ans, le premier tour de la municipale avait été marqué par une abstention de 40,64 %, en fort retrait face aux 55,3 % nationaux (la participation se limitant à 59,36 %) alors que la pandémie du Covid-19 perturbait l'événement. La course à l'Élysée en 2022 a toutefois été accompagnée d'une abstention à 25,85 % dans la ville (et donc 74,15 % de participation). Certes, ces scrutins ne sont pas de même nature, mais il est pertinent d'observer l'évolution des législatives de 2022 à celles de 2024. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 56,14 % en 2022 à seulement 35,43 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 53,59 % (contre 48,51 % en France). En prenant du recul, les données semblent constituer une ville où l'abstention est contenue par rapport au reste de la France.

15:59 - À Crisolles, les élections d'il y a deux ans en faveur de la majorité Le rendez-vous électoral des Européennes de 2024 à Crisolles avait vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (58,36%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 9,42% des votes. Les élections des députés à Crisolles qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Michel Guiniot (Rassemblement National) en pole position avec 59,56% au premier tour, devant Daniel Leca (Union des Démocrates et Indépendants) avec 18,67%. Le second round n'a pas changé grand chose, Michel Guiniot culminant à 63,10% des suffrages exprimés dans la localité. De quoi conclure qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Qui a gagné les scrutins il y a 4 ans à Crisolles ? Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Crisolles plaçaient Marine Le Pen en tête avec 39,22% des inscrits, devançant ainsi Emmanuel Macron crédité de 21,96%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 61,35% pour Marine Le Pen, contre 38,65% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Crisolles plébiscitaient Michel Guiniot (RN) avec 34,42% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 53,90%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Crisolles comme un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Crisolles Illustration d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Crisolles, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 13,48 % en 2024 (chiffres les plus récents), générant une recette de 2 660 €. Une somme bien en-dessous des 102 160 € perçus en 2020. Précisons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale diminuant fortement sa portée et obligeant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux à Crisolles a évolué pour se fixer à près de 49,08 % en 2024 (contre 27,54 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil car généralement purement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Parallèlement, le taux sur les propriétés non bâties s'est maintenu à un peu moins de 47,00 % en 2024, sans changement sur la période (la moyenne au niveau national demeurant inférieure à 50 %). S'agissant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), l'impôt s'est établi à 11,97 % en 2024 (contre près de 10,69 % en 2020, un taux à comparer aux 9,5 % de la moyenne nationale). Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Crisolles s'est chiffrée à environ 730 euros en 2024 contre 578 euros en début de mandat.

11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Crisolles Les résultats des précédentes municipales à Crisolles ont livré un enseignement précieux sur la configuration politique locale. Signalons qu'à l'époque, ce scrutin s'est tenu avec des candidatures individuelles et non de listes, donnant aux électeurs la liberté de retenir plusieurs candidats. 15 conseillers ont été élus au premier tour. Lors de ce premier round, Justine Donneley a récolté le plus grand nombre de électeurs avec 235 suffrages (58,45%). À la suite, Christian Merlier a capté 58,20% des bulletins valides. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Lors des municipales 2026 à Crisolles, les citoyens sont à nouveau invités à désigner leurs élus dans cette configuration très singulière. En France, le système électoral spécifique qui permettait les candidatures isolées n'est toutefois plus d'actualité.