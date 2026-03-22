Résultat municipale 2026 à Crissey (39100) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Crissey a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Crissey, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Crissey [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thomas HIERHOLZER
Thomas HIERHOLZER (12 élus) CRISSEY EN COMMUN 		210 54,97%
  • Thomas HIERHOLZER
  • Martine DAVID
  • Pierre-Yves ROBÉ
  • Christine DI CARO
  • Herve MARINONI
  • Viviane FOISSOTTE
  • Lucas BERTHET
  • Marie-Line DE WAGENEER
  • Marc-Antoine AL SHAWWAF
  • Aurélie PANNAUX
  • Denis GEORGEON
  • Gisèle DA ROCHA FERREIRA
Cyril JEANDOT
Cyril JEANDOT (3 élus) SIMPLICITE PROXIMITE 		132 34,55%
  • Cyril JEANDOT
  • Sabrina DAUMAS
  • Quentin STROBEL
Bruno COLIN
Bruno COLIN CRISSEY...A VENIR 		40 10,47%
Participation au scrutin Crissey
Taux de participation 73,16%
Taux d'abstention 26,84%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,52%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,78%
Nombre de votants 387

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Crissey - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Thomas HIERHOLZER
Thomas HIERHOLZER (Ballotage) CRISSEY EN COMMUN 		183 49,33%
Cyril JEANDOT
Cyril JEANDOT (Ballotage) SIMPLICITE PROXIMITE 		123 33,15%
Bruno COLIN
Bruno COLIN (Ballotage) CRISSEY...A VENIR 		65 17,52%
Participation au scrutin Crissey
Taux de participation 71,64%
Taux d'abstention 28,36%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,58%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,53%
Nombre de votants 379

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