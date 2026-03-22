Résultat municipale 2026 à Crissey (39100) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Crissey a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Crissey, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Crissey [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thomas HIERHOLZER (12 élus) CRISSEY EN COMMUN
|210
|54,97%
|
|Cyril JEANDOT (3 élus) SIMPLICITE PROXIMITE
|132
|34,55%
|
|Bruno COLIN CRISSEY...A VENIR
|40
|10,47%
|Participation au scrutin
|Crissey
|Taux de participation
|73,16%
|Taux d'abstention
|26,84%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,52%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,78%
|Nombre de votants
|387
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Crissey - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thomas HIERHOLZER (Ballotage) CRISSEY EN COMMUN
|183
|49,33%
|Cyril JEANDOT (Ballotage) SIMPLICITE PROXIMITE
|123
|33,15%
|Bruno COLIN (Ballotage) CRISSEY...A VENIR
|65
|17,52%
|Participation au scrutin
|Crissey
|Taux de participation
|71,64%
|Taux d'abstention
|28,36%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,58%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,53%
|Nombre de votants
|379
Election municipale 2026 à Crissey [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Crissey sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Crissey.
L'actu des élections municipales 2026 à Crissey
18:34 - Crissey : retour sur les derniers scrutins en date
Un rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 révèle que Crissey restait à l'époque une zone de flou électoral, confortant encore un peu plus son positionnement. Le choc des Européennes de juin 2024 à Crissey avait en effet vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (31,66%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 18,05% des suffrages. Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants de Crissey plébiscitaient ensuite Justine Gruet (Les Républicains) avec 36,53% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Justine Gruet culminant à 62,41% des voix dans la commune.
15:57 - Le bilan des dernières municipales à Crissey
L'étude des résultats des élections municipales il y a 6 ans à Crissey est très instructive. Rappelons que cette élection se distinguait par des candidatures à titre individuel à l'époque et l'absence de listes, donnant aux électeurs l'opportunité de sélectionner plusieurs candidats. 15 sièges ont par ailleurs été pourvus au premier tour. Martine David a pris la première place avec 210 voix (98,13%). Ensuite, Myriam Jacques a obtenu 98,13% des bulletins valides. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Michel Landry, obtenant 97,66% des électeurs. Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Pour les municipales 2026 à Crissey, cette logique si particulière sera de nouveau observée avec intérêt. En France, le mode de scrutin spécifique avec candidatures individuelles n'est toutefois plus d'actualité.
13:58 - Le 2e tour des élections à Crissey doit départager 3 listes
Les électeurs peuvent donc choisir ce dimanche, dans l'isoloir, les bulletins de la liste "Simplicite Proximite" emmenée par Cyril Jeandot (DIV), Thomas Hierholzer, à la tête de "Crissey En Commun" (DIV) et Bruno Colin, à la tête de "Crissey... A Venir" (DIV), selon la liste des candidats au deuxième tour publiée cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Accessible jusqu'à 18 heures, le bureau de vote de la ville de Crissey permettra aux citoyens de voter.
11:59 - Que retenir des premiers résultats des élections 2026 à Crissey ?
Les élections municipales 2026 à Crissey ont vu Thomas Hierholzer terminer en tête dimanche dernier avec 49,33 % des voix. À sa suite, Cyril Jeandot est arrivé en deuxième position avec 33,15 %. Un écart conséquent a été constaté entre les deux candidats. Du côté des autres candidats, avec 17,52 %, Bruno Colin pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. À noter que pour ce premier tour à Crissey, le vote a enregistré une participation de 71,64 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
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