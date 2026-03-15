Résultat municipale 2026 à Croisilles (62128) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Croisilles a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Croisilles, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Croisilles [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard DUÉ
Gérard DUÉ (15 élus) Naturellement Ensemble, poursuivons notre action 		501 51,60%
  • Gérard DUÉ
  • Raphaële MAGGIOTTO
  • David BULCOURT
  • Caroline SANTERNE
  • Alain GRÉBERT
  • Laure CORDONNIER
  • Eric SELLEZ
  • Cécile MARKOWSKI
  • Serge BILLAUT
  • Michèle HUART
  • Hervé SAINT POL
  • Caroline RIDZ
  • Arnaud GERNEZ
  • Cindy HUBAUT
  • Stéphane RICQ
Mathieu REBOUT
Mathieu REBOUT (4 élus) Avec Vous, pour une nouvelle vision de CROISILLES 		470 48,40%
  • Mathieu REBOUT
  • Cecile LAMBERT
  • Xavier CHRETIEN
  • Dorothée ROGER
Participation au scrutin Croisilles
Taux de participation 78,45%
Taux d'abstention 21,55%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,67%
Nombre de votants 1 012

Source : ministère de l’Intérieur

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