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19:19 - Démographie et politique à Croisilles, un lien étroit Comment les électeurs de Croisilles peuvent-ils affecter les résultats des municipales ? La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la ville, 20,58% des résidents sont des enfants, et 24,28% ont plus de 60 ans. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (87,07%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 890 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (16,32%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,80%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Croisilles mettent en avant une diversité de qualifications, avec 30,09% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

17:57 - Quel score pour le RN à Croisilles aux municipales ? Le Rassemblement national n'avait aucun candidat formellement étiqueté à la dernière municipale à Croisilles en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la localité. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 40,17% des votes lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron sur le plan local avec 59,00% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 30,54% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second round, le parti nationaliste validait 50,96% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 49,93% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 54,25% pour le parti nationaliste. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Emmanuel Blairy.

16:58 - Quelle mobilisation attendre à Croisilles aux municipales ? Dans le cadre de ces élections municipales 2026 à Croisilles, la désertion des urnes jouera un rôle déterminant sur les résultats. Les archives de 2020 révèlent qu'au premier tour des municipales, l'abstention concernait 28,09 % des inscrits, en fort retrait face aux 55,3 % nationaux alors que débutait la crise du coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a cependant été de 21,98 % des habitants inscrits. La fuite des électeurs atteignait pour sa part 41,18 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 28,05 %, contre 53,45 % en 2022. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une commune moins abstentionniste que la moyenne par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Comment a voté Croisilles lors de la dernière année électorale ? Les élections des députés à Croisilles de juin 2024, plaçaient Emmanuel Blairy (Rassemblement National) en pole position avec 54,25% au premier tour, devant Jean-Jacques Cottel (Divers gauche) avec 13,79%. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs nécessaire dans la circonscription. Lors des élections européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, le podium à Croisilles s'était cette fois dessiné autour de la liste menée par Jordan Bardella (49,93%), talonnée par Valérie Hayer (11,89%) et Raphaël Glucksmann (9,40%). .

14:57 - Séquence électorale en 2022 à Croisilles : les résultats à analyser Globalement, le paysage électoral fait de Croisilles une ville au vote identitaire très marqué. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Croisilles accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 40,17%, devançant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 24,02%. Le second tour entérinait ensuite ce choix en offrant 59,00% pour Marine Le Pen, contre 41,00% pour d'Emmanuel Macron. Lors des législatives de 2022, les votants de Croisilles soutenaient en priorité Emmanuel Blairy (RN) avec 30,54% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Emmanuel Blairy virant de nouveau en tête avec 50,96% des voix.

12:58 - La commune de Croisilles a de manière générale contenu sa fiscalité locale À Croisilles, en termes de fiscalité locale, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté 454 euros en 2024 (dernier pointage en date) contre 424 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais 40,96 % en 2024 (contre près de 18,70 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est bien souvent automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que près de 16 900 euros de recettes en 2024, bien en deçà des 211 860 € perçus 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 17,37 %. La taxe ne pèse dorénavant que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes.

11:59 - Retour sur les résultats de l'élection de 2020 à Croisilles Quel avait été le résultat du dernier scrutin municipal à Croisilles ? Au terme du premier tour, Gérard Due a devancé l'ensemble de ses concurrents en totalisant 477 soutiens (54,70%). Derrière, Jean-Paul Wissocq a capté 395 suffrages en sa faveur (45,29%). Cette victoire écrasante de Gérard Due a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour cette municipale 2026 à Croisilles, ce qui s'est passé à l'époque a évidemment orienté les stratégies des différents camps. La tâche s'annonce titanesque ce dimanche pour le camp adverse devant cette victoire sans appel, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.