Résultat de l'élection municipale 2026 à Croissy-Beaubourg : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Croissy-Beaubourg [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Croissy-Beaubourg sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Croissy-Beaubourg.
L'actu des élections municipales 2026 à Croissy-Beaubourg
11:46 - Que disaient les résultats de l'élection à Croissy-Beaubourg dimanche dernier ?
Michael Gaillard a terminé en tête du premier tour des municipales 2026 à Croissy-Beaubourg il y a une semaine, avec 45,27 % des bulletins valides. Dans son sillage, Sylvie Monte Tarris s'est classée deuxième avec 41,86 %. Le duel s'est avéré serré. Pour compléter ce tableau, avec 12,87 %, Maurice Amato a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Enfin, concernant la participation à Croissy-Beaubourg, le vote a enregistré un taux d'abstention de 28,86 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Croissy-Beaubourg
Le deuxième tour des élections municipales à Croissy-Beaubourg a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Michael Gaillard
Divers
Avec Michael Gaillard pour notre village authentique
|
|
Sylvie Monte Tarris
Divers
CROISSY-BEAUBOURG, UN AVENIR PARTAGÉ
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Croissy-Beaubourg
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michael GAILLARD (Ballotage) Avec Michael Gaillard pour notre village authentique
|545
|45,27%
|Sylvie MONTE TARRIS (Ballotage) CROISSY-BEAUBOURG, UN AVENIR PARTAGÉ
|504
|41,86%
|Maurice AMATO (Ballotage) Unis pour Croissy-Beaubourg
|155
|12,87%
|Participation au scrutin
|Croissy-Beaubourg
|Taux de participation
|71,14%
|Taux d'abstention
|28,86%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,39%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,33%
|Nombre de votants
|1 225
Source : ministère de l’Intérieur
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