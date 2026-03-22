Résultat de l'élection municipale 2026 à Croissy-Beaubourg : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Croissy-Beaubourg

Le deuxième tour des élections municipales à Croissy-Beaubourg a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Michael Gaillard
Michael Gaillard Divers
Avec Michael Gaillard pour notre village authentique
  • Michael Gaillard
  • Anna Aboura
  • Jean-Paul Masclet
  • Sandra Cadinot
  • Thierry Peigné
  • Brigitte Delprat
  • David Thomachot
  • Sandrine Bussy
  • Brice Fleurial
  • Virginie Baudry
  • Franck Haegelin
  • Sabrina Dos Santos
  • Yves-Marie Cobac
  • Cecilia Daulin
  • Hassen Chaieb
  • Leila Bellau Piedeloup
  • Ty Virasone
  • Coline Pontier-Burtin
  • Melih Ozturk
  • Sylvie Solt
  • Pascal Kraj
Sylvie Monte Tarris
Sylvie Monte Tarris Divers
CROISSY-BEAUBOURG, UN AVENIR PARTAGÉ
  • Sylvie Monte Tarris
  • Stéphane Ecalard
  • Fabienne Ashman
  • Laurent Villa
  • Catherine Laurent Hug
  • Philippe Mametz
  • Emilie Kwaterkiewicz
  • Lionel Goncalves
  • Stéphanie Montero
  • Emmanuel Giteau
  • Audrey Delos
  • Eric Pujol
  • Elisabeth Chauliac
  • Patrick Barlier
  • Sabine Simon
  • Marc Marie Aroquiassamy Justin
  • Christine Kijek
  • Jean Yves Motton
  • Elise Thomas
  • Serge Guedj
  • Sophie Vos

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Croissy-Beaubourg

Tête de listeListe Voix % des voix
Michael GAILLARD
Michael GAILLARD (Ballotage) Avec Michael Gaillard pour notre village authentique 		545 45,27%
Sylvie MONTE TARRIS
Sylvie MONTE TARRIS (Ballotage) CROISSY-BEAUBOURG, UN AVENIR PARTAGÉ 		504 41,86%
Maurice AMATO
Maurice AMATO (Ballotage) Unis pour Croissy-Beaubourg 		155 12,87%
Participation au scrutin Croissy-Beaubourg
Taux de participation 71,14%
Taux d'abstention 28,86%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,39%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,33%
Nombre de votants 1 225

Source : ministère de l’Intérieur

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