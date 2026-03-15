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19:20 - Croissy-Beaubourg et municipales : démographie, économie et enjeux électoraux Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Croissy-Beaubourg se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 30,70% de cadres supérieurs pour 1 969 habitants, cette commune possède une certaine vitalité économique. Ses 627 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 628 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (8,84%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, dont 36,67% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, près de 49,04% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 3244,61 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Croissy-Beaubourg manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en constante évolution.

17:57 - Le RN à Croissy-Beaubourg : quelle place aux municipales ? Le RN n'était pas formellement représenté pour la dernière municipale à Croissy-Beaubourg en 2020, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen engrangeait 15,07% des votes lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 30,10% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 14,65% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop faible, à Croissy-Beaubourg comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 23,00% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 24,74% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 22,91% le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs de Croissy-Beaubourg vont-ils se mobiliser aux municipales ? Pour cette municipale, la désertion des urnes à Croissy-Beaubourg sera déterminante dans le dénouement du scrutin. L'absence d'électeurs dans les isoloirs se montait à 38,01 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un score très inférieur aux 55,3 % du pays alors qu'en raison de la pandémie du coronavirus, de nombreux électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote. Le scrutin municipal reste en effet, avec l'élection présidentielle, celui où les électeurs se rendent le plus aux urnes. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a à ce titre été de 18,49 % des citoyens en mesure de voter. La fuite des électeurs atteignait pour sa part 43,88 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 28,57 %, contre 45,84 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée où l'abstention est contenue.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Croissy-Beaubourg il y a deux ans L'orientation des électeurs de Croissy-Beaubourg a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme une zone de flou électoral. Le choc des Européennes du printemps 2024 à Croissy-Beaubourg avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (23,00%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 21,80% des voix. Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Croissy-Beaubourg portaient leur choix sur Hadrien Ghomi (Majorité présidentielle) avec 44,83% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Hadrien Ghomi culminant à 45,91% des suffrages exprimés localement.

14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité de Croissy-Beaubourg s'était massivement dirigée vers le centre-droit Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Croissy-Beaubourg votaient en priorité pour Emmanuel Macron (37,59%), devant Jean-Luc Mélenchon qui récoltait 19,91%. Le duel final se soldait finalement par un score de 69,90% pour Emmanuel Macron, contre 30,10% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Croissy-Beaubourg soutenaient en priorité Hadrien Ghomi (Ensemble !) avec 36,68% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,66%. Cette physionomie politique de Croissy-Beaubourg révèle ainsi une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Croissy-Beaubourg À Croissy-Beaubourg, où la fiscalité locale s'est alourdie entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 11,92 % en 2024 (dernier pointage en date), ce qui représente un montant de près de 9 500 euros la même année, marquant une forte baisse face aux 402 820 € enregistrés en 2020. Abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette taxe est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Croissy-Beaubourg s'est établi à 48,50 % en 2024 (contre 30,50 % en 2020). Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Au bout du compte, le produit fiscal par ménage à Croissy-Beaubourg s'est établi à environ 7 020 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 5 294 € relevés en 2020.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections à Croissy-Beaubourg ? Les résultats des élections municipales de 2020 à Croissy-Beaubourg ont été riches d'enseignements concernant la configuration politique locale. Dès le premier tour de scrutin, Michel Geres a devancé tous ses adversaires en totalisant 51,32% des suffrages. Deuxième, Maurice Amato a obtenu 477 bulletins valides (48,67%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Croissy-Beaubourg, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Renverser une majorité d'une telle ampleur représentera un défi colossal pour les forces d'opposition ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.