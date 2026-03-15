Résultat municipale 2026 à Croissy-Beaubourg (77183) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Croissy-Beaubourg a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Croissy-Beaubourg, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Croissy-Beaubourg [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michael GAILLARD
Michael GAILLARD Avec Michael Gaillard pour notre village authentique 		545 45,27%
Sylvie MONTE TARRIS
Sylvie MONTE TARRIS CROISSY-BEAUBOURG, UN AVENIR PARTAGÉ 		504 41,86%
Maurice AMATO
Maurice AMATO Unis pour Croissy-Beaubourg 		155 12,87%
Participation au scrutin Croissy-Beaubourg
Taux de participation 71,14%
Taux d'abstention 28,86%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,39%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,33%
Nombre de votants 1 225

Source : ministère de l’Intérieur

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