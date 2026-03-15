Résultat de l'élection municipale 2026 à Croissy-sur-Seine : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Croissy-sur-Seine

Tête de listeListe
Emmanuel Duguay
Emmanuel Duguay Liste divers droite
CROISSY AVEC VOUS
  • Emmanuel Duguay
  • Véronique Jabouille
  • François-Marie Grau
  • Chrystèle Fraboulet Morard
  • Julien Muller
  • Muriel Chrétien
  • Olivier Sarret
  • Anne-Laure Bertin
  • Cédric Babeix
  • Annick Hoareau
  • Romain Lesur
  • Eva Rouxel Millard
  • Lionel Zecri
  • Céline Sabattini
  • Stéphane Benoit
  • Elisabeth Duval
  • Geoffroy Bernaert
  • Claire Augello
  • Denis Bernaert
  • Viktoria Schweizer
  • Gérard Husson
  • Valérie Prévost
  • Hervé Guezennec
  • Anne Bargain
  • Nicolas Yanez
  • Catherine Brun
  • Dominique Morel
  • Sophie Sarret
  • Nicolas Lecocq
  • Laure Parneix
  • Stanislas Roels Thomassin
  • Florence Jehan
  • Gilles Badin
  • Anne-Claire Darmon
  • Dominique Derveaux
Jean-Roger Davin
Jean-Roger Davin Liste divers droite
ENSEMBLE VIVRE CROISSY
  • Jean-Roger Davin
  • Julie Delplancq
  • Mounir Nordine
  • Anne-Sophie Ho-Massat
  • Thomas Bourdeau
  • Véronique Garnier
  • Jean-Baptiste Morel
  • Violaine Tillier
  • Charles Pernot
  • Rose-Marie Abel
  • André d'Ambrières
  • Eszter Pandi
  • Jean-François Macary
  • Corinne Martinez
  • Benjamin Munstein
  • Jessica Assayag
  • Thierry Bonnet
  • Frédérique Brunet-Joly
  • Aymeric Deverre
  • Karine Beauquesne
  • Olivier Moussaud
  • Laurence Ayache
  • Laurent Prevot
  • Mathilde Loury
  • Cédric Ghozzi
  • Hélène Ansel
  • Benoît Penichost
  • Catherine Ladauge
  • Didier Launay
  • Caroline Clement
  • Eric Le Poole
  • Nathalie Dos Santos
  • Antoine Jacquet
  • Anne-Laure Guian
  • Bertrand Dabas
Xavier Guisse
Xavier Guisse Liste d'union à gauche
Croissy écologique et solidaire
  • Xavier Guisse
  • Marie-Françoise Darras
  • Charles Silvain
  • Agathe Giraud
  • Pierrick Roynard
  • Elise Benisti
  • Camille Schmitt
  • Anne-Claire Beurthey
  • Bertrand Mansard
  • Patricia Camacho
  • Emmanuel Plassard
  • Chantal Petrachi
  • Pierre Margier
  • Anne Dourgnon
  • Didier Vincent
  • Annick Finet
  • Alain Vaes
  • Hélène Papiernik
  • Pierre-Yves Le Moult
  • Isabelle Vinatier
  • Serge Souchal
  • Carine Mouchot
  • Marc Sandrin
  • Eve Robert
  • Laurent Cardo
  • Florence Arnoux-Guisse
  • Fabrice Alabert
  • Danièle Ruff
  • Daniel Sueur
  • Magdalena Jamin
  • Thierry Artus
  • Christine Sorgenfrei
  • Luc Pommiès-Mathieu
  • Annie-Claude Motron
  • Jean-Jacques Gaucher

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Roger Davin
Jean-Roger Davin (25 élus) Ensemble vivre croissy 		1 663 68,04%
  • Jean-Roger Davin
  • Violaine Tillier
  • François-Marie Grau
  • Geneviève Pouzet
  • Jean-Baptiste Morel
  • Katerine Noel
  • Olivier Meric
  • Corinne Martinez
  • Laurent Prevot
  • Stéphanie François
  • Etienne Cattier
  • Nathalie Dos Santos
  • Thomas Bourdeau
  • Véronique Garnier
  • Emmanuel Duguay
  • Françoise Andre
  • Denis Boulanger
  • Hanane Bengualou
  • Thierry Bonnet
  • Rose-Marie Abel
  • Bertrand Dabas
  • Eszter Marta Pandi
  • Olivier Moussaud
  • Frédérique Brunet-Joly
  • Rémy Ferniot
Marie-Françoise Darras
Marie-Françoise Darras (4 élus) Croissy ecologique et solidaire 		781 31,95%
  • Marie-Françoise Darras
  • Adrien Mannato
  • Patricia Camacho
  • Bertrand Mansard
Participation au scrutin Croissy-sur-Seine
Taux de participation 33,55%
Taux d'abstention 66,45%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 502

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Roger Davin
Jean Roger Davin (30 élus) Ensemble vivre croissy 		2 974 77,46%
  • Jean Roger Davin
  • Katerine Noel
  • Etienne Cattier
  • Marie-Adine Touraine
  • Charles Ghipponi
  • Geneviève Pouzet
  • Denis Bernaert
  • Violaine Tillier
  • Erwan Lenoir
  • Véronique Garnier
  • Bruno Machizaud
  • Corinne Martinez
  • Thierry Bonnet
  • Françoise Andre
  • Olivier Moussaud
  • Cécile Cesbron-Lavau
  • Philippe Langlois
  • Véronique Defour
  • Denis Boulanger
  • Frédérique Brunet-Joly
  • Philippe Gouron
  • Priscilla Werba
  • Jean-Pierre Denise
  • Nathalie Barre-Dos Santos
  • Gérard Husson
  • Natacha Derveaux
  • Alain Dieul
  • Armelle Schopff
  • Gwénael Moy
  • Isabelle Bouchet
Dominique Boisde
Dominique Boisde (3 élus) Pour une ville ouverte et responsable, croissy autrement 		865 22,53%
  • Dominique Boisde
  • Annie-Claude Motron
  • Bertrand Mansard
Participation au scrutin Croissy-sur-Seine
Taux de participation 54,26%
Taux d'abstention 45,74%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,43%
Nombre de votants 4 103

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