Résultat de l'élection municipale 2026 à Croissy-sur-Seine : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Croissy-sur-Seine [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Croissy-sur-Seine sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Croissy-sur-Seine.
L'actu des élections municipales 2026 à Croissy-sur-Seine
13:09 - Le résultat des dernières municipales à Croissy-sur-Seine
Les résultats des précédentes municipales à Croissy-sur-Seine ont offert un éclairage précieux sur les rapports de force locaux. À l'occasion du premier passage aux urnes, Jean-Roger Davin (Divers droite) a terminé en tête en recueillant 68,04% des soutiens. Deuxième, Marie-Françoise Darras (Ecologiste) a recueilli 781 votes (31,95%). Ce succès d'emblée du candidat Divers droite a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour ce scrutin de 2026 à Croissy-sur-Seine, cette dynamique a forcément orienté les stratégies des différents camps. Cette victoire sans appel met l'opposition face à une tâche titanesque ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Croissy-sur-Seine ?
Les municipales 2026 doivent permettre aux 7 662 votants de Croissy-sur-Seine d'élire leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin local pourrait avoir des répercussions durables sur l'avenir de l'agglomération. Le dernier mandat appelle-t-il à une continuité ou à un changement ? Plus bas dans la page on peut consulter la liste des candidats à Croissy-sur-Seine. Il convient de noter que les 7 bureaux de vote de l'agglomération de Croissy-sur-Seine fermeront à 20 h. Cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page pour recevoir les résultats des élections municipales à Croissy-sur-Seine dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Croissy-sur-Seine
|Tête de listeListe
|
Emmanuel Duguay
Liste divers droite
CROISSY AVEC VOUS
|
|
Jean-Roger Davin
Liste divers droite
ENSEMBLE VIVRE CROISSY
|
|
Xavier Guisse
Liste d'union à gauche
Croissy écologique et solidaire
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Roger Davin (25 élus) Ensemble vivre croissy
|1 663
|68,04%
|
|Marie-Françoise Darras (4 élus) Croissy ecologique et solidaire
|781
|31,95%
|
|Participation au scrutin
|Croissy-sur-Seine
|Taux de participation
|33,55%
|Taux d'abstention
|66,45%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 502
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Roger Davin (30 élus) Ensemble vivre croissy
|2 974
|77,46%
|
|Dominique Boisde (3 élus) Pour une ville ouverte et responsable, croissy autrement
|865
|22,53%
|
|Participation au scrutin
|Croissy-sur-Seine
|Taux de participation
|54,26%
|Taux d'abstention
|45,74%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,43%
|Nombre de votants
|4 103
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