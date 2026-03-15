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19:21 - Élections à Croissy-sur-Seine : l'impact des caractéristiques démographiques Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Croissy-sur-Seine est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 51,28% de cadres pour 10 580 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 1 119 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 951 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 19,08% des résidents sont des enfants, et 30,28% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Croissy-sur-Seine forme une communauté diversifiée, avec ses 1 430 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 79 237 € par an, la commune désire un avenir prospère. Croissy-sur-Seine incarne la vigueur et les valeurs d'un pays en évolution.

17:57 - Ce que montrent les résultats sur le vote RN à Croissy-sur-Seine Le mouvement nationaliste récoltait un résultat relativement faible lors du scrutin municipal à Croissy-sur-Seine il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen séduisait 7,40% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 18,79% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 5,57% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Croissy-sur-Seine comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 14,19% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 19,35% pour un bulletin issu du rapprochement de la droite ciottiste avec le RN. Il clôturera le scrutin avec 23,62% lors du vote définitif.

16:58 - Aux dernières municipales, 66,45 % d'abstention à Croissy-sur-Seine Pour ces élections municipales 2026, la mobilisation des votants à Croissy-sur-Seine sera fondamentale dans la conclusion du scrutin. Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 33,55 % lors des municipales de 2020 (un score plus bas que les 44,7 % observés au niveau national) alors que beaucoup d'électeurs avaient préféré rester chez eux en raison de l'épidémie de Covid-19. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois rassemblé 82,85 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % en France ). Si la nature de ces élections se distingue des enjeux strictement locaux, les législatives de 2022 et 2024 offrent une base de comparaison tout à fait pertinente. Le nombre de votants aux élections législatives est passé quant à lui de 58,42 % au premier tour en 2022 à 75,63 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes s'était fixée à 62,99 % (contre 51,49 % en moyenne nationale). Décortiquer ce parcours lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée de ranger Croissy-sur-Seine comme une contrée soucieuse de voter en comparaison de la moyenne.

15:59 - Des résultats tranchés au centre pour Croissy-sur-Seine il y a deux ans À l'occasion du scrutin européen de 2024, les électeurs de Croissy-sur-Seine avaient poussé aux avant-postes la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer avec 27,54% des bulletins. Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants de Croissy-sur-Seine accordaient leurs suffrages à Marie Lebec (Ensemble !) avec 49,37% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Marie Lebec culminant à 60,56% des suffrages exprimés dans la localité. .

14:57 - Au soir des municipales 2026, Croissy-sur-Seine reste un territoire orienté vers le centre-droit La synthèse des votes de 2022 dépeint Croissy-sur-Seine comme un territoire fidèle au centre-droit libéral. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Croissy-sur-Seine plaçait en effet Emmanuel Macron en tête avec 45,14% des inscrits, tandis que Valérie Pécresse aggrégeait 13,91%. Lors de la finale de l'élection à Croissy-sur-Seine, les électeurs accordaient 81,21% pour Emmanuel Macron, contre 18,79% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Croissy-sur-Seine plébiscitaient Marie Lebec (Ensemble !) avec 49,50% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Marie Lebec virant de nouveau en tête avec 77,45% des voix.

12:58 - Les contribuables de Croissy-sur-Seine se prononceront-ils sur la question fiscale ? À Croissy-sur-Seine, où la fiscalité locale a régressé depuis les dernières élections, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 12,27 % en 2024 (année des derniers chiffres), rapportant à la ville près de 201 800 euros environ la même année, marquant une forte baisse face aux 4,0846 millions d'euros (4 084 600 € très exactement) perçus en 2020. Sa disparition pour la grande majorité des contribuables au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait dorénavant une ressource secondaire, justifiant cette chute importante de produit pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Croissy-sur-Seine s'est établi à 23,84 % en 2024 (contre 12,26 % en 2020). Ce pourcentage s'inscrit dans un panorama national où la moyenne avoisine les 40 %. Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. Au bout du compte, le montant moyen payé par foyer fiscal à Croissy-sur-Seine a atteint 1 159 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 237 € relevés en 2020.

11:59 - Le résultat des dernières municipales à Croissy-sur-Seine Les résultats des précédentes municipales à Croissy-sur-Seine ont offert un éclairage précieux sur les rapports de force locaux. À l'occasion du premier passage aux urnes, Jean-Roger Davin (Divers droite) a terminé en tête en recueillant 68,04% des soutiens. Deuxième, Marie-Françoise Darras (Ecologiste) a recueilli 781 votes (31,95%). Ce succès d'emblée du candidat Divers droite a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour ce scrutin de 2026 à Croissy-sur-Seine, cette dynamique a forcément orienté les stratégies des différents camps. Cette victoire sans appel met l'opposition face à une tâche titanesque ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.