Résultat municipale 2026 à Croissy-sur-Seine (78290) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Croissy-sur-Seine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Croissy-sur-Seine, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Croissy-sur-Seine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Roger DAVIN
Jean-Roger DAVIN (26 élus) ENSEMBLE VIVRE CROISSY 		2 443 55,55%
  • Jean-Roger DAVIN
  • Julie DELPLANCQ
  • Mounir NORDINE
  • Anne-Sophie HO-MASSAT
  • Thomas BOURDEAU
  • Véronique GARNIER
  • Jean-Baptiste MOREL
  • Violaine TILLIER
  • Charles PERNOT
  • Rose-Marie ABEL
  • André D'AMBRIÈRES
  • Eszter PANDI
  • Jean-François MACARY
  • Corinne MARTINEZ
  • Benjamin MUNSTEIN
  • Jessica ASSAYAG
  • Thierry BONNET
  • Frédérique BRUNET-JOLY
  • Aymeric DEVERRE
  • Karine BEAUQUESNE
  • Olivier MOUSSAUD
  • Laurence AYACHE
  • Laurent PREVOT
  • Mathilde LOURY
  • Cédric GHOZZI
  • Hélène ANSEL
Emmanuel DUGUAY
Emmanuel DUGUAY (5 élus) CROISSY AVEC VOUS 		1 240 28,19%
  • Emmanuel DUGUAY
  • Véronique JABOUILLE
  • François-Marie GRAU
  • Chrystèle FRABOULET MORARD
  • Julien MULLER
Xavier GUISSE
Xavier GUISSE (2 élus) Croissy écologique et solidaire 		715 16,26%
  • Xavier GUISSE
  • Marie-Françoise DARRAS
Participation au scrutin Croissy-sur-Seine
Taux de participation 56,44%
Taux d'abstention 43,56%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,59%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,38%
Nombre de votants 4 441

Source : ministère de l’Intérieur

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