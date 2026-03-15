Résultat de l'élection municipale 2026 à Croix : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Croix [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Croix sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Croix.
L'actu des élections municipales 2026 à Croix
12:09 - À quelle heure ferment les 13 bureaux de vote à Croix ?
Les municipales 2026 offrent la possibilité aux 13 572 électeurs de Croix de s'exprimer sur la manière dont est régie leur localité. À Croix et ailleurs, cette journée électorale doit permettre aux citoyens de faire entendre leur voix sur les orientations futures de la commune. Pour mémoire, Régis Cauche (Divers droite) a remporté l'élection au second tour en 2020. Son bilan permet-il de dégager de nouvelles priorités pour les années à venir ? La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est mise à disposition ci-dessous. A noter que les 13 bureaux de vote de la ville de Croix ferment leurs portes à 18 h en prévision du dépouillement. Activez les alertes pour votre ville en cliquant sur le bouton situé en haut de page pour recevoir les résultats des élections à Croix dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Croix
|Tête de listeListe
|
Valentine Vercamer
Liste divers centre
L'UNION POUR CROIX
|
|
Regis Cauche
Liste divers droite
ENSEMBLE POUR L'AVENIR DE CROIX
|
|
Jean Maximilien Sobocinski
Liste divers gauche
Ensemble pour Croix 2026
|
|
Sophie Pecqueur
Liste de La France insoumise
CROIX INSOUMISE ET CITOYENS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Régis Cauche (27 élus) Ensemble pour l'avenir de croix
|2 042
|51,42%
|
|Alexandre Patrick Delille (3 élus) Croix , j'y crois
|718
|18,08%
|
|Stéphanie Jacquemot (3 élus) Ensemble pour croix !
|666
|16,77%
|
|Valentine Vercamer (2 élus) Croix citoyens !
|545
|13,72%
|
|Participation au scrutin
|Croix
|Taux de participation
|29,19%
|Taux d'abstention
|70,81%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 053
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Régis Cauche Ensemble pour l'avenir de croix
|2 027
|47,66%
|Alexandre Patrick Delille Croix , j'y crois
|826
|19,42%
|Valentine Vercamer Croix citoyens !
|793
|18,64%
|Stéphanie Jacquemot Ensemble pour croix !
|607
|14,27%
|Participation au scrutin
|Croix
|Taux de participation
|31,80%
|Taux d'abstention
|68,20%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 415
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Régis Cauche (27 élus) Reussir croix 2014
|3 518
|48,59%
|
|André Hibon (5 élus) Croix pour tous
|2 178
|30,08%
|
|Mario Califano (3 élus) Croix autrement
|1 544
|21,32%
|
|Participation au scrutin
|Croix
|Taux de participation
|52,79%
|Taux d'abstention
|47,21%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,40%
|Nombre de votants
|7 495
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Régis Cauche Reussir croix 2014
|3 492
|47,43%
|André Hibon Croix pour tous
|1 931
|26,23%
|Mario Califano Croix autrement
|1 474
|20,02%
|Roger Demortier La gauche pour croix
|464
|6,30%
|Participation au scrutin
|Croix
|Taux de participation
|54,30%
|Taux d'abstention
|45,70%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,73%
|Nombre de votants
|7 646
Villes voisines de Croix
- Croix (59170)
- Ecole primaire à Croix
- Maternités à Croix
- Crèches et garderies à Croix
- Classement des collèges à Croix
- Salaires à Croix
- Impôts à Croix
- Dette et budget de Croix
- Climat et historique météo de Croix
- Accidents à Croix
- Délinquance à Croix
- Inondations à Croix
- Nombre de médecins à Croix
- Pollution à Croix
- Entreprises à Croix
- Prix immobilier à Croix