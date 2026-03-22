Résultat de l'élection municipale 2026 à Croix : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Croix

Le deuxième tour des élections municipales à Croix a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Valentine Vercamer
Valentine Vercamer Liste divers centre
L'UNION POUR CROIX
  • Valentine Vercamer
  • Mario Califano
  • Céline Lohez
  • Alexandre Monceau
  • Karen Delobel
  • Pierre Patrick Jacobson
  • Delphine Piciocchi
  • Philippe Noslier
  • Isabelle Gabreau
  • Stéphane Prudhomme
  • Delphine Panoussis
  • Michel Desrumaux
  • Muriel Libert
  • Fabrice Gabreau
  • Miryame Hamla
  • Sébastien Henouille
  • Catherine Majda
  • Vincent Guerinet
  • Annick Spileers
  • Philippe Miecaze
  • Yasmina Dorchy
  • Léo Desquiens
  • Stéphanie Franchomme
  • Manuel Marques
  • Angelina Mirandi
  • Pasquale Giannotta
  • Martine Lambin
  • Gaetan Lemahieu
  • Monique Colpaert
  • Steevens Jacobson
  • Marie Henin
  • Jean-Charles Decuyper
  • Emmanuelle Lequien
  • Khalid Karram
  • Francine Langevin
  • Dominique Plouvier
Regis Cauche
Regis Cauche Liste divers droite
ENSEMBLE POUR L'AVENIR DE CROIX
  • Regis Cauche
  • Veronique Vogel
  • Pierre Sonntag
  • Emmanuelle Siseau
  • Antoine Sillani
  • Fanny Block
  • Georges Lecomte
  • Catherine Laveissiere
  • Jory Hennion
  • Corinne Kieliszek
  • Eric Dietsch
  • Clara Bermann
  • Pierre Balteaux
  • Sylvie Delsalle
  • François Leblond
  • Isabelle Caroen
  • Mathieu Stievenard
  • Rose Aguesse
  • Anthony Garnier
  • Valerie Vancauwenberghe
  • Arnaud Descamps
  • Laurie Knauff
  • Patrick Despretz
  • Vanessa Vigier
  • Guy-Maxime Delplace
  • Marie-Hélène de Decker
  • Jacques Tkindt
  • Anaïs Tridon
  • Hugues Petit-Jean
  • Caroline Lestoille
  • Olivier Barbry
  • Anne Roquette
  • Ruddy Crombez
  • Marie-Luce Wojnarowski
  • Claude Kosiada
Jean Maximilien Sobocinski
Jean Maximilien Sobocinski Liste divers gauche
Ensemble pour Croix 2026
  • Jean Maximilien Sobocinski
  • Hélène Viard
  • Jean-François Marchand
  • Claudine Takerkart
  • Rémi Valynseele
  • Illianah Van Heireweghe-Pillo
  • Christian Andrey
  • Amandine Sempiana
  • Alain Legrand
  • Stéphanie Cliquennois
  • François Da Rocha Carneiro
  • Stéphanie Constantin
  • Hakim Bellebna
  • Marie-Françoise Brame
  • Bernard Domagala
  • Isabelle Kherrouche
  • Jean-François Leman
  • Anne Joly
  • Guy Hannebique
  • Stéphanie Jacquemot
  • Christian Dubois
  • Clémence Kempnich
  • Gilles Audemard
  • Carole Hooft
  • Sammy Meftah
  • Marylise Durieux
  • Roger Lemiere
  • Marcelle Bels
  • Maxime Viard
  • Valérie Bollu
  • Jean-Philippe Lochet
  • Christelle Weber
  • Yves Mastaing
  • Jeannine Grzegorski
  • Pierre Oudoux
Sophie Pecqueur
Sophie Pecqueur Liste de La France insoumise
CROIX INSOUMISE ET CITOYENS
  • Sophie Pecqueur
  • Valentin Macel
  • Malika Belkadi
  • Nasser Lakrouf
  • Victoire Desplechin
  • Thibaut Boudry
  • Christelle Germain
  • Gauthier Desmarecaux
  • Beverly Delecroix
  • Alexandre Potier
  • Djamila Lakrouf
  • Lazhar Khelfa
  • Charlotte Ledon
  • Cydrien Darras
  • Marjorie Mouveaux
  • Nathan Guilluy
  • Illona Vermeersch
  • Alexandre Le Paih
  • Lisa Chen
  • Martin Morais
  • Jessica Broux
  • Alexis Broux
  • Isabelle Lecourt
  • Bruno Macou
  • Carole Ambeza
  • Kenzo Vermeersch
  • Laurence Wattecamps
  • Abdhelhamid Bouaoune
  • Laura Leroy
  • Hugo Morais
  • Céline Da Silva Mirandi
  • Adrien Bernaux
  • Karine Desmarecaux
  • Ibrahim Bagueri
  • Hadda Maalem
  • Amar Lakrouf

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Croix

Tête de listeListe Voix % des voix
Regis CAUCHE
Regis CAUCHE (Ballotage) ENSEMBLE POUR L'AVENIR DE CROIX 		3 065 43,57%
Valentine VERCAMER
Valentine VERCAMER (Ballotage) L'UNION POUR CROIX 		2 156 30,65%
Jean Maximilien SOBOCINSKI
Jean Maximilien SOBOCINSKI (Ballotage) Ensemble pour Croix 2026 		1 070 15,21%
Sophie PECQUEUR
Sophie PECQUEUR (Ballotage) CROIX INSOUMISE ET CITOYENS 		744 10,58%
Participation au scrutin Croix
Taux de participation 51,34%
Taux d'abstention 48,66%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Nombre de votants 7 205

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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