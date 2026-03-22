Résultat de l'élection municipale 2026 à Croix : les résultats du 2e tour

Programme de Regis Cauche à Croix (ENSEMBLE POUR L'AVENIR DE CROIX)

Projets pour Croix

Le programme inclut des projets essentiels comme le centre socio culturel et le dojo. Ces équipements visent à améliorer la qualité de vie des habitants et à renforcer le tissu social. La transformation du centre-ville et la réfection des places et voiries sont également des priorités.

Sécurité des habitants

La création d'un nouveau commissariat et le renforcement des pouvoirs de la police municipale sont des mesures clés. Des actions de sécurisation sur la voie publique visent à améliorer la sécurité des piétons. La lutte contre les incivilités, comme les tags et dépôts sauvages, sera intensifiée.

Végétalisation et environnement

La végétalisation des espaces publics et des écoles est une priorité pour le bien-être des citoyens. Des initiatives comme le compostage et le recyclage seront mises en avant pour protéger l'environnement. L'objectif est de créer des espaces verts qui favorisent la qualité de vie.

Mobilité et cadre de vie

Le développement de mobilités douces et l'amélioration des transports en commun sont essentiels pour la ville. La construction de nouveaux équipements comme le nouvel espace socio culturel vise à renforcer le cadre de vie. La mise en valeur du patrimoine remarquable est également une priorité pour l'avenir de Croix.