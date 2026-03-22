Résultat de l'élection municipale 2026 à Croix : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Croix [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Croix sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Croix.
L'actu des élections municipales 2026 à Croix
11:52 - Regis Cauche, Valentine Vercamer et Jean Maximilien Sobocinski forment le trio de tête à Croix
Dimanche dernier à Croix, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le scrutin a vu 51,34 % des inscrits se déplacer sur place. C'est Regis Cauche (Divers droite) qui a pris une longueur d'avance en récoltant 43,57 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Valentine Vercamer (Divers centre) est arrivée en deuxième position avec 30,65 %. Un écart important séparait les deux candidats. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Jean Maximilien Sobocinski, étiqueté Divers gauche, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Sophie Pecqueur, portant la nuance La France insoumise, a rassemblé 10,58 % des suffrages, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Croix
Le deuxième tour des élections municipales à Croix a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Valentine Vercamer
Liste divers centre
L'UNION POUR CROIX
|
|
Regis Cauche
Liste divers droite
ENSEMBLE POUR L'AVENIR DE CROIX
|
|
Jean Maximilien Sobocinski
Liste divers gauche
Ensemble pour Croix 2026
|
|
Sophie Pecqueur
Liste de La France insoumise
CROIX INSOUMISE ET CITOYENS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Croix
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Regis CAUCHE (Ballotage) ENSEMBLE POUR L'AVENIR DE CROIX
|3 065
|43,57%
|Valentine VERCAMER (Ballotage) L'UNION POUR CROIX
|2 156
|30,65%
|Jean Maximilien SOBOCINSKI (Ballotage) Ensemble pour Croix 2026
|1 070
|15,21%
|Sophie PECQUEUR (Ballotage) CROIX INSOUMISE ET CITOYENS
|744
|10,58%
|Participation au scrutin
|Croix
|Taux de participation
|51,34%
|Taux d'abstention
|48,66%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,42%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,94%
|Nombre de votants
|7 205
Source : ministère de l’Intérieur
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