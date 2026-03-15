Résultat municipale 2026 à Croix (59170) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Croix a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Croix, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Croix [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Regis CAUCHE
Regis CAUCHE ENSEMBLE POUR L'AVENIR DE CROIX 		3 065 43,57%
Valentine VERCAMER
Valentine VERCAMER L'UNION POUR CROIX 		2 156 30,65%
Jean Maximilien SOBOCINSKI
Jean Maximilien SOBOCINSKI Ensemble pour Croix 2026 		1 070 15,21%
Sophie PECQUEUR
Sophie PECQUEUR CROIX INSOUMISE ET CITOYENS 		744 10,58%
Participation au scrutin Croix
Taux de participation 51,34%
Taux d'abstention 48,66%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Nombre de votants 7 205

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Nord ont le plus voté...
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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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