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19:21 - Comment la composition démographique de Croix façonne les résultats électoraux ? Dans la commune de Croix, une variété de données démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des élections municipales. Avec un taux de chômage de 13,91% et une densité de population de 4720 hab par km², les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage important de cadres, représentant 28,89%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Enfin, la présence d'une population étrangère de 6,63% et d'une population immigrée de 9,10% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,62% à Croix, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

17:57 - Les données récentes du vote RN à Croix Le mouvement nationaliste était resté en retrait lors des élections municipales à Croix il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen engrangeait 16,98% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 31,34% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 12,79% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop faible, à Croix comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 21,21% aux européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 24,84% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 25,00% lors du vote définitif.

16:58 - Dernières municipales : 68,20 % d'abstention à Croix À l'occasion de l'élection municipale, le niveau de l'abstention pèsera inévitablement sur les résultats de Croix. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, indiquent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention touchait 68,20 % des inscrits, au-dessus de la moyenne nationale alors que la pandémie du coronavirus affectait le pays. S'agissant de choisir leur maire, les élections municipales restent pourtant traditionnellement, avec les présidentielles, des scrutins où les Français se mobilisent particulièrement. La course à l'Élysée en 2022 a à ce titre été définie par une abstention à 25,80 % dans la ville (la participation grimpant à 74,20 %). En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 50,93 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 30,16 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 45,28 %. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres dessinent le profil d'une localité assez abstentionniste par rapport au reste de la France.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Croix a-t-elle voté ? Félicie Gerard (Horizons) avait performé au premier tour des élections législatives à Croix suite à la dissolution en 2024 avec 39,02%. Karima Chouia (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 33,13%. Le second round n'a pas changé grand chose, Félicie Gerard culminant à 42,48% des suffrages exprimés dans la localité. Pour le tour unique des européennes avant la dissolution, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement orientés sur Jordan Bardella (21,21%). Cette analyse des scrutins de 2024 a donc révélé que Croix restait à l'époque une zone pivot.

14:57 - Croix : des résultats particulièrement instructifs lors des élections il y a 4 ans Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Croix accordaient leurs suffrages à Karima Chouia (Nupes) avec 27,43% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Félicie Gérard (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 55,69%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Croix qui s'était déroulée en amont voyait Emmanuel Macron s'imposer localement avec 32,51% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 24,74%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 68,66% pour Emmanuel Macron, contre 31,34% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Régis CAUCHE a-t-il baissé les impôts locaux à Croix ? À Croix, où la fiscalité locale a régressé depuis la dernière élection municipale, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 32,80 % en 2024 (données les plus récentes), générant une recette de 367 600 euros environ la même année. Un montant loin des 6 465 770 € engrangés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Croix atteint désormais environ 44,18 % en 2024 (contre 24,89 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est généralement purement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : le montant moyen payé par foyer fiscal à Croix a atteint 833 € en 2024 contre 962 euros en début de mandat.

11:59 - Le bilan de la dernière municipale à Croix S'intéresser aux résultats de la dernière élection municipale à Croix peut être éclairant. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Régis Cauche (Divers droite) a pris la première place en récoltant 47,66% des voix. À sa poursuite, Alexandre Patrick Delille (La République en marche) a rassemblé 826 bulletins valides (19,42%). Une large différence. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 4 listes alignées. Régis Cauche l'a finalement emporté avec 51,42% des votes, face à Alexandre Patrick Delille s'adjugeant 718 électeurs (18,08%) et Stéphanie Jacquemot réunissant 666 voix (16,77%). La domination de la liste 'Ensemble pour l'avenir de croix' s'est renforcée pour déboucher sur une victoire sans bavure. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Divers droite a probablement tiré parti du transfert des voix des listes éliminées, récupérant 15 voix supplémentaires entre les deux tours.