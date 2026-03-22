Résultat municipale 2026 à Crolles (38920) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Crolles a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Crolles, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Crolles [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe LORIMIER (21 élus) VIVRE CROLLES
|1 689
|43,25%
|
|Adelin JAVET (5 élus) CROLLES 2026 : AGIR POUR DEMAIN !
|1 238
|31,70%
|
|Laure FAYOLLE (3 élus) LA PAROLE AUX CROLLOIS 2026
|978
|25,04%
|
|Participation au scrutin
|Crolles
|Taux de participation
|56,83%
|Taux d'abstention
|43,17%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,68%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,53%
|Nombre de votants
|3 953
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Crolles - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe LORIMIER (Ballotage) VIVRE CROLLES
|1 673
|41,03%
|Adelin JAVET (Ballotage) CROLLES 2026 : AGIR POUR DEMAIN !
|1 235
|30,28%
|Laure FAYOLLE (Ballotage) LA PAROLE AUX CROLLOIS 2026
|1 170
|28,69%
|Participation au scrutin
|Crolles
|Taux de participation
|59,75%
|Taux d'abstention
|40,25%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,11%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,70%
|Nombre de votants
|4 153
Election municipale 2026 à Crolles [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Crolles sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Crolles.
L'actu des élections municipales 2026 à Crolles
18:39 - Des résultats tranchés à droite pour Crolles en 2024
Les scrutins législatifs de juin 2024, plaçaient Jérémie Iordanoff (Union de la gauche) aux avants-postes avec 38,84% au premier tour, devant Jean-Charles Colas-Roy (Majorité présidentielle) avec 27,64%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Jérémie Iordanoff culminant à 70,45% des voix dans la localité. Lors des élections européennes quelques semaines plus tôt, le résultat à Crolles s'était cette fois dessiné autour de Raphaël Glucksmann (21,57%), à la première place devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (18,76%) et Jordan Bardella (17,95%). L'orientation des électeurs de Crolles a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune a pu apparaître comme une terre centriste, elle s'est positionnée lors des échéances suivantes comme un territoire de sensibilité de gauche.
15:57 - Retour sur les résultats de la municipale de 2020 à Crolles
À Crolles, lors des élections municipales de 2020, les résultats ont fourni un panorama précis des rapports de force politiques locaux. Au terme du premier tour, Anne-Françoise Hyvrard (Divers gauche) a décroché la première place en recueillant 39,79% des voix. Sur la seconde marche, Philippe Lorimier (Parti socialiste) a obtenu 1 011 votes (36,84%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Patrick Ayache (Divers droite), s'adjugeant 641 bulletins (23,36%). Ce premier verdict très étroit instaurait d'importantes interrogations en vue du 2e tour. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Philippe Lorimier l'a finalement emporté avec 1 492 voix (52,36%), face à Anne-Françoise Hyvrard qui a obtenu 47,63% des électeurs inscrits. Donné outsider, le challenger a réussi à inverser le rapport de force, signant un retournement de situation spectaculaire., récupérant 400 voix supplémentaires entre les deux tours. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Crolles, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement sur le résultat.
13:58 - Les candidats en lice pour le 2e tour des municipales à Crolles
Ce 22 mars, les électeurs sont donc appelés à départager la liste menée par Laure Fayolle (LDVD), la liste de Adelin Javet (LUG) et Philippe Lorimier (LDVG), selon les candidatures pour le deuxième tour publiées cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Afin de passer au vote, les 6 951 inscrits de la commune seront en mesure de se présenter aux urnes jusqu'à 19 heures, horaire de fermeture des 6 bureaux de vote de Crolles.
11:59 - Les premiers résultats des élections 2026 à Crolles
Philippe Lorimier (Divers gauche) a terminé en tête du premier volet des élections municipales 2026 à Crolles la semaine dernière, avec 41,03 % des bulletins valides. Dans son sillage, Adelin Javet (Union de la gauche) a obtenu la seconde place avec 30,28 %. Un écart conséquent s'est installé entre les deux candidats. Philippe Lorimier s'est emparé de la tête et a ainsi amélioré son classement d'il y a six ans, et il a amélioré aussi légèrement son score de 4,19 points. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Laure Fayolle, étiquetée Divers droite, pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. À noter que pour ce premier tour à Crolles, le rendez-vous électoral a vu 59,75 % des inscrits se déplacer, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
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