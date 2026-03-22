Résultat municipale 2026 à Crolles (38920) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Crolles a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Crolles, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Crolles [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe LORIMIER
Philippe LORIMIER (21 élus) VIVRE CROLLES 		1 689 43,25%
  • Philippe LORIMIER
  • Françoise LANNOY
  • Didier GERARDO
  • Sophie GRANGEAT
  • Eric ROETS
  • Clémentine POURADIER DUTEIL
  • Patrick AYACHE
  • Rebecca NALLET
  • Serge POMMELET
  • Laetitia FAURE
  • Marc LIZERE
  • Annie FRAGOLA
  • Pierre BONAZZI
  • Annie TANI
  • Richard PEROT
  • Sylvaine FOURNIER
  • Sébastien KEJIKIAN
  • Isabelle DUMAS
  • Philippe MARROT
  • Barbara LUCATELLI
  • Alexandre LEOPOLD
Adelin JAVET
Adelin JAVET (5 élus) CROLLES 2026 : AGIR POUR DEMAIN ! 		1 238 31,70%
  • Adelin JAVET
  • Françoise LEJEUNE
  • Pierre-Jean CRESPEAU
  • Charlotte LABEYRIE
  • Adrien EDUARDO-PEDONE
Laure FAYOLLE
Laure FAYOLLE (3 élus) LA PAROLE AUX CROLLOIS 2026 		978 25,04%
  • Laure FAYOLLE
  • Christophe LEMONIAS
  • Caroline RENOUF
Participation au scrutin Crolles
Taux de participation 56,83%
Taux d'abstention 43,17%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,68%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,53%
Nombre de votants 3 953

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Crolles - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe LORIMIER
Philippe LORIMIER (Ballotage) VIVRE CROLLES 		1 673 41,03%
Adelin JAVET
Adelin JAVET (Ballotage) CROLLES 2026 : AGIR POUR DEMAIN ! 		1 235 30,28%
Laure FAYOLLE
Laure FAYOLLE (Ballotage) LA PAROLE AUX CROLLOIS 2026 		1 170 28,69%
Participation au scrutin Crolles
Taux de participation 59,75%
Taux d'abstention 40,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70%
Nombre de votants 4 153

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